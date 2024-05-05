1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Призрачные горы аула Гамсутль: Путешествие в прошлое Каспийска
Погрузитесь в атмосферу забытого аула Гамсутль. Эта экскурсия откроет вам секреты древнего поселения и его жителей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 12 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Отправляйтесь в древние аулы Чох и Гамсутль, узнайте их историю и насладитесь живописными видами
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 13 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие по Каспийску
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и восхититесь красотой Салтинской теснины в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Веселые высоты Кахиба и Гоора: путешествие по древним башням Каспийска
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним башням Кахиб и Гоор, где вы сможете прикоснуться к истории и культуре горцев
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великолепие кавказских ландшафтов: горы, каньоны и песчаные волны Каспийска
Погрузитесь в приключение по красивейшим уголкам Каспийска, где природа и культура переплетаются, создавая незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день, время удобное для туристов
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 17 чел.
Групповая
12 часов
Гамсутль и Салтинская теснина: экскурсия в заброшенный аул и природные чудеса
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и насладитесь красотой Салтинской теснины. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 мая 2024Были на экскурсии с Тимуром компанией 5 взрослых 29.04.2024. Остались очень довольны. Очень комфортный автомобиль. Интересный маршрут, потрясающе красивые места,
- ККатерина5 мая 2024Хотели попасть на экскурсию в Гамсутль, но погода подвела, были сильные дожди, пешую тропу развезло и месить грязь очень не
- ЕЕлена5 марта 2024Увидели заброшенные аулы Кахиб и Гоор, по пути останавливались в паре локаций для фото и просмотра видов. Горы прекрасны) ездили в начале марта, народа практически нет) правда мостики и спуски на канатах закрыты и не работают.
- ААлмаз12 января 2024Добрый день всем!!! Хотим поблагодарить за организованную нам экскурсию, нам все очень очень понравилось, Магомед потрясающий эксюрсовод, все история Дагестана
- ЗЗиля15 декабря 2023Экскурсия прошла просто прекрасно. Гид провел все на высшем уровне, очень умный и начитанный мужчина во всех планах. Гид Магомед
- ЮЮлия18 ноября 2023Добрый день! Хочу поблагодарить Магомеда за эту экскурсию!!! Мы увидели Гимринский туннель, Гимринскую башню, невероятной красоты Иргансйское водохранилище, завораживающий Салтинский водопад и
- ГГалина31 октября 2023Весёлый Кахиб был по-настоящему веселый)) спасибо нашему гиду за интересные рассказы о Дагестане, потрясающие виды природы, красивые фото, безопасную езду
- ААлександра12 сентября 2023Были семьёй на экскурсии 🥰полный восторг!!)Отдельное спасибо гиду Гаджи,всю дорогу рассказывал обо всём) Было множество остановок, чтобы сделать красивые фотографии. После каменной чаши договорился, чтоб мы попили вкусный горный чай) Рекомендую) персональная экскурсия только для нашей семьи))))
- ВВиктория11 сентября 2023Спасибо за отличную экскурсию и не дорогую! утешествие проходило на комфортном автомобиле, с самым лучшим гидом Далгатом! Далгату отдельное спасибо!
- ММоисеева23 августа 2023Нам очень понравилась поездка. Мы увидели столько красивых мест ща один день, что долго будем вспоминать это путешествие. Красота и
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Аул Гамсутль»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Аул Гамсутль" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3 300 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Каспийске на 2024 год по теме «Аул Гамсутль», 32 ⭐ отзыва, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август