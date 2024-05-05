Аул Гамсутль – экскурсии в Каспийске

Найдено 9 экскурсий в категории «Аул Гамсутль» в Каспийске, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Призрачные горы аула Гамсутль
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Призрачные горы аула Гамсутль: Путешествие в прошлое Каспийска
Погрузитесь в атмосферу забытого аула Гамсутль. Эта экскурсия откроет вам секреты древнего поселения и его жителей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Гуниб и к подземный Салтинский водопад из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 12 500 за всё до 2 чел.
Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
15 отзывов
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 12 000 за всё до 2 чел.
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Отправляйтесь в древние аулы Чох и Гамсутль, узнайте их историю и насладитесь живописными видами
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 13 000 за всё до 2 чел.
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие по Каспийску
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и восхититесь красотой Салтинской теснины в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Веселые высоты Кахиба и Гоора
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Веселые высоты Кахиба и Гоора: путешествие по древним башням Каспийска
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним башням Кахиб и Гоор, где вы сможете прикоснуться к истории и культуре горцев
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Великолепные горы и песчаные волны
Индивидуальная
2 часа
Великолепие кавказских ландшафтов: горы, каньоны и песчаные волны Каспийска
Погрузитесь в приключение по красивейшим уголкам Каспийска, где природа и культура переплетаются, создавая незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день, время удобное для туристов
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 17 чел.
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Гамсутль и Салтинская теснина: экскурсия в заброшенный аул и природные чудеса
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и насладитесь красотой Салтинской теснины. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300 за человека
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
    Были на экскурсии с Тимуром компанией 5 взрослых 29.04.2024. Остались очень довольны. Очень комфортный автомобиль. Интересный маршрут, потрясающе красивые места,
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    комфортная дорога. Тимур рассказал нам все про Дагестан, про современный быт, инфраструктуру. Ответил на все интересующие нас вопросы. По пути организовал нам обед в чудесном месте с очень вкусной национальной кухней. Вообщем полностью рекомендую данную экскурсию, организованную агентством Кочевник Тревел. Особенно в сопровождении гида Тимура.

  • К
    Катерина
    5 мая 2024
    Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
    Хотели попасть на экскурсию в Гамсутль, но погода подвела, были сильные дожди, пешую тропу развезло и месить грязь очень не
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    хотелось. В итоге поехали в Гуниб и на Салтинский водопад и не пожалели, оно того стоило. Отдельное спасибо менеджеру "Кочевника" - всегда на связи, держала нас в курсе всех изменений накануне экскурсии. А благодаря нашему гиду, Шамилу, мы очень душевно и интересно провели день.

  • Е
    Елена
    5 марта 2024
    Веселые высоты Кахиба и Гоора
    Увидели заброшенные аулы Кахиб и Гоор, по пути останавливались в паре локаций для фото и просмотра видов. Горы прекрасны) ездили в начале марта, народа практически нет) правда мостики и спуски на канатах закрыты и не работают.
  • А
    Алмаз
    12 января 2024
    Призрачные горы аула Гамсутль
    Добрый день всем!!! Хотим поблагодарить за организованную нам экскурсию, нам все очень очень понравилось, Магомед потрясающий эксюрсовод, все история Дагестана
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    рассказывал. я был семей, всем понравилось экскурсия Гамсутль. Поездка прошла так позитивно, все дорогу Магомед рассказывал нам, спасибо большое ещё раз Магомеда. Всем советую!!!!!

  • З
    Зиля
    15 декабря 2023
    Призрачные горы аула Гамсутль
    Экскурсия прошла просто прекрасно. Гид провел все на высшем уровне, очень умный и начитанный мужчина во всех планах. Гид Магомед
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    все подробно рассказывал, показывал и сумел нас привлечь и заинтересовать как в природе Дагестана, так и в его обычаях и нормах поведения. Лид постоянно был рядом с нами, останавливался не только в намеченных точках, но и в тех местах, которые мы просили. Везде фотографировал нас и снимал на видео, что является отдельным минусом. Мы очень довольны, большое спасибо!

  • Ю
    Юлия
    18 ноября 2023
    Призрачные горы аула Гамсутль
    Добрый день! Хочу поблагодарить Магомеда за эту экскурсию!!! Мы увидели Гимринский туннель, Гимринскую башню, невероятной красоты Иргансйское водохранилище, завораживающий Салтинский водопад и
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    знаменитый Гамсутль!!! Виды бесподобные!!! Магамед рассказывал истории, связанные с этими местами! Гида рекомендую 1000%!!! Легкий в общении, вежливый, пунктуальный! В поездке было очень легко и комфортно! Кушали в лучших местах! Можно было бы поставить 100 звезд, поставила бы с удовольствием!!!

  • Г
    Галина
    31 октября 2023
    Веселые высоты Кахиба и Гоора
    Весёлый Кахиб был по-настоящему веселый)) спасибо нашему гиду за интересные рассказы о Дагестане, потрясающие виды природы, красивые фото, безопасную езду
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    на новом автомобиле Kia и чувство юмора. Никто не торопил, чувствовали себя не туристами, а долгожданными гостями. Спасибо за такую классную экскурсию!

  • А
    Александра
    12 сентября 2023
    Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
    Были семьёй на экскурсии 🥰полный восторг!!)Отдельное спасибо гиду Гаджи,всю дорогу рассказывал обо всём) Было множество остановок, чтобы сделать красивые фотографии. После каменной чаши договорился, чтоб мы попили вкусный горный чай) Рекомендую) персональная экскурсия только для нашей семьи))))
  • В
    Виктория
    11 сентября 2023
    Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
    Спасибо за отличную экскурсию и не дорогую! утешествие проходило на комфортном автомобиле, с самым лучшим гидом Далгатом! Далгату отдельное спасибо!
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    Ездили с трёхлетним ребёнком, аккуратно водит автомобиль, очень доброжелательный, нашего ребёнка носил на руках по горам 🤗, исполнил все наши пожелания, организовал дополнительно прогулку на катере и сапах. Заранее позаботился о нашем обеде в ресторане в горах. Даже не большая не погода не испортила нам маршрут, Далгат все грамотно распределил!

  • М
    Моисеева
    23 августа 2023
    Гуниб и к подземный Салтинский водопад из Каспийска
    Нам очень понравилась поездка. Мы увидели столько красивых мест ща один день, что долго будем вспоминать это путешествие. Красота и
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    величие дагестанских гор восхищает! Посетили Гимринскую башню, увидели Ирганайское водохранилище, Гунибскую ГЭС, село Гуниб, поднялись на Царскую поляну, затем отправились смотреть ещё одно чудо природы - Салтинский водопад. Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду-водителю Магомеду. Тактичный, культурный, очень внимательный профессионал своего дела. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Аул Гамсутль»

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  3. Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
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  5. Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
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  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Язык Тролля
  10. Крепость Нарын-Кала
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