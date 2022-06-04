Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каспийска

В путешествии по одному из самых ярких маршрутов Горного Дагестана вы посетите родину легендарных имамов и осмотрите памятник горской оборонительной архитектуры. Узнаете, что скрывает красота бирюзового водохранилища, и ощутите мощь скального чуда природы. Прикоснетесь к замершей истории покинутого селения над облаками. А в гостях у аварской семьи проведете время за душевным обедом.

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Что вас ожидает

Родовое село первых имамов Дагестана

Мы встретимся ранним утром и отправимся из Каспийска в Гимры. Вы проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России, Гимринскому. И доберетесь до исторического места в Унцукульском районе — родового села двух легендарных имамов Дагестана Газимагомеда и Шамиля. Коротко познакомитесь с историей столицы исламского государства Имамат, существовавшего на территории Дагестана и Чечни в середине 19 века. И осознаете роль, которую сыграла Гимринская оборонительная башня в прошлом края.

Ирганайская ГЭС и водохранилище

На реке Аварское Койсу, у села Гимры находится вторая по мощности гидроэлектростанция в Дагестане и на всем Северном Кавказе. Ирганайское водохранилище, образованное при строительстве плотины, привлекает гостей живописными панорамами. Однако за этой красотой стоит и трагедия, когда за ночь затопили местные сады, жилые дома и кладбища — о том, как это было, я расскажу при встрече.

Карадахская теснина

Двигаясь по берегу Аварского койсу, скоро вы окажетесь возле потрясающего памятника природы. Ширина ущелья с гладкими отполированными скалами 2-5 м, высота — 150 м. Здесь вы почувствуете особую атмосферу, которую придают месту вечный полумрак и висящие над тесниной валуны.

Андалал, Гунибское водохранилище и обед в селе Чох

Затем я отвезу вас через перевал к Гунибскому ГЭС, расскажу об историко-архитектурном комплексе Андалал и объясню символику Красного моста. Впечатления дополнит подъем на башню, с которой открывается чудесный вид на плотину и Гунибское водохранилище на реке Кара Койсу. А после я предложу заехать в село Чох на обед в гости к аварской семье. Вы отведаете домашние блюда национальной кухни и проведете время в компании гостеприимных местных жителей.

«У подножья ханской крепости» — аул-призрак Гамсутль

В завершение вы подъедете к аулу, за которым в последнее время закрепилось название «дагестанский Мачу-Пикчу». Селение находится высоко в горах, на высоте 1500 метров над уровнем моря, последний его обитатель покинул мир в 2015 году. Поднявшись пешком или на лошадях, вы прогуляетесь по опустевшим улочкам, осмотрите традиционные жилые дома и познакомитесь с историей места, уходящей корнями в глубокую древность. С самой высокой точки вы откроете невероятные горные пейзажи и вид на весь Гамсутль. Вниз мы спустимся уже другой дорогой.

Организационные детали

Трансфер и расходы

Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado

Трансфер включен в стоимость, с группой до 4 человек может поехать еще двое детей до 10 лет (+ 1000 руб. /ребенка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги.

Отдельно оплачивается обед в селе Чох (500 руб. /человека) и опциональные доп. услуги (подъем на лошадях к Гамсутлю)

Параметры поездки