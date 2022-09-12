Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каспийска

В путешествии по одному из самых ярких маршрутов Горного Дагестана вы посетите родину легендарных имамов и осмотрите памятник горской оборонительной архитектуры. Узнаете, что скрывает красота бирюзового водохранилища, и ощутите мощь скального чуда природы. Прикоснетесь к замершей истории покинутого селения над облаками.

Описание экскурсии

Родовое село первых имамов Дагестана

Мы встретимся ранним утром и отправимся из Каспийска в Гимры. Вы проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России, Гимринскому. И доберетесь до исторического места в Унцукульском районе — родового села двух легендарных имамов Дагестана Газимагомеда и Шамиля. Коротко познакомитесь с историей столицы исламского государства Имамат, существовавшего на территории Дагестана и Чечни в середине 19 века. И осознаете роль, которую сыграла Гимринская оборонительная башня в прошлом края.

Ирганайская ГЭС и водохранилище

На реке Аварское Койсу, у села Гимры находится вторая по мощности гидроэлектростанция в Дагестане и на всем Северном Кавказе. Ирганайское водохранилище, образованное при строительстве плотины, привлекает гостей живописными панорамами. Однако за этой красотой стоит и трагедия, когда за ночь затопили местные сады, жилые дома и кладбища — о том, как это было, я расскажу при встрече.

Салтинский водопад

Вы окажетесь возле потрясающего памятника природы — единственного в Дагестане подземного водопада. Горная речка Салтинка течет через каньон и внезапно проваливается сквозь землю на глубину 20 метров. Подземный водопад расположен около села Салта в Гунибском районе. К нему мы доберемся по узкому (2 — 5 метров) ущелью, пройдя пешком по воде около 30 метров.

Андалал, Гунибское водохранилище и обед в селе Чох

Затем я отвезу вас через перевал к Гунибскому ГЭС, расскажу об историко-архитектурном комплексе Андалал и объясню символику Красного моста. Впечатления дополнит подъем на башню, с которой открывается чудесный вид на плотину и Гунибское водохранилище на реке Кара Койсу. А после я предложу заехать в село Чох на обед в гости к аварской семье. Вы отведаете домашние блюда национальной кухни и проведете время в компании гостеприимных местных жителей.

«У подножья ханской крепости» — аул-призрак Гамсутль

В завершение вы подъедете к аулу, за которым в последнее время закрепилось название «дагестанский Мачу-Пикчу». Селение находится высоко в горах, на высоте 1700 метров над уровнем моря, последний его обитатель покинул мир в 2015 году. Поднявшись пешком или на лошадях, вы прогуляетесь по опустевшим улочкам, осмотрите традиционные жилые дома и познакомитесь с историей места, уходящей корнями в глубокую древность. С самой высокой точки вы откроете невероятные горные пейзажи и вид на весь Гамсутль.

Организационные детали

Трансфер и расходы

Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado

Трансфер включён в стоимость, с группой до 4 человек может поехать ещё двое детей до 10 лет (+ 1000 ₽ за ребёнка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги

Отдельно оплачивается обед (по меню) и опциональные дополнительные услуги: УАЗ для подъёма на хребет над Гамсутлем — 650 ₽ за чел. или до середины маршрута — 200 ₽ за чел., подъём на лошадях — 1500 ₽ за чел.

Параметры поездки