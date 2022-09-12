Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каспийска

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Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль

Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
В путешествии по одному из самых ярких маршрутов Горного Дагестана вы посетите родину легендарных имамов и осмотрите памятник горской оборонительной архитектуры. Узнаете, что скрывает красота бирюзового водохранилища, и ощутите мощь скального чуда природы. Прикоснетесь к замершей истории покинутого селения над облаками.
5
26 отзывов
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль

Описание экскурсии

Родовое село первых имамов Дагестана

Мы встретимся ранним утром и отправимся из Каспийска в Гимры. Вы проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России, Гимринскому. И доберетесь до исторического места в Унцукульском районе — родового села двух легендарных имамов Дагестана Газимагомеда и Шамиля. Коротко познакомитесь с историей столицы исламского государства Имамат, существовавшего на территории Дагестана и Чечни в середине 19 века. И осознаете роль, которую сыграла Гимринская оборонительная башня в прошлом края.

Ирганайская ГЭС и водохранилище

На реке Аварское Койсу, у села Гимры находится вторая по мощности гидроэлектростанция в Дагестане и на всем Северном Кавказе. Ирганайское водохранилище, образованное при строительстве плотины, привлекает гостей живописными панорамами. Однако за этой красотой стоит и трагедия, когда за ночь затопили местные сады, жилые дома и кладбища — о том, как это было, я расскажу при встрече.

Салтинский водопад

Вы окажетесь возле потрясающего памятника природы — единственного в Дагестане подземного водопада. Горная речка Салтинка течет через каньон и внезапно проваливается сквозь землю на глубину 20 метров. Подземный водопад расположен около села Салта в Гунибском районе. К нему мы доберемся по узкому (2 — 5 метров) ущелью, пройдя пешком по воде около 30 метров.

Андалал, Гунибское водохранилище и обед в селе Чох

Затем я отвезу вас через перевал к Гунибскому ГЭС, расскажу об историко-архитектурном комплексе Андалал и объясню символику Красного моста. Впечатления дополнит подъем на башню, с которой открывается чудесный вид на плотину и Гунибское водохранилище на реке Кара Койсу. А после я предложу заехать в село Чох на обед в гости к аварской семье. Вы отведаете домашние блюда национальной кухни и проведете время в компании гостеприимных местных жителей.

«У подножья ханской крепости» — аул-призрак Гамсутль

В завершение вы подъедете к аулу, за которым в последнее время закрепилось название «дагестанский Мачу-Пикчу». Селение находится высоко в горах, на высоте 1700 метров над уровнем моря, последний его обитатель покинул мир в 2015 году. Поднявшись пешком или на лошадях, вы прогуляетесь по опустевшим улочкам, осмотрите традиционные жилые дома и познакомитесь с историей места, уходящей корнями в глубокую древность. С самой высокой точки вы откроете невероятные горные пейзажи и вид на весь Гамсутль.

Организационные детали

Трансфер и расходы

  • Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
  • Трансфер включён в стоимость, с группой до 4 человек может поехать ещё двое детей до 10 лет (+ 1000 ₽ за ребёнка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги
  • Отдельно оплачивается обед (по меню) и опциональные дополнительные услуги: УАЗ для подъёма на хребет над Гамсутлем — 650 ₽ за чел. или до середины маршрута — 200 ₽ за чел., подъём на лошадях — 1500 ₽ за чел.

Параметры поездки

  • Выезд в 07:30 утра, приезд ориентировочно в 18:30-19:30
  • Общий километраж составит примерно 370 км
  • Маршрут длительный и насыщенный, с физическими нагрузками, с подъемом в горы в конце поездки. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
7.30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Идрис
Идрис — ваш гид в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 957 туристов
Я аттестованный гид РФ по Республике Дагестан. Родился и вырос в этих горах, хорошо знаком с историей и географией, обычаями и культурой республики. Окончил МИУ (ныне ГУУ) в Москве. Имею большой опыт личных путешествий по миру. Много лет работал руководителем в подразделениях финансовых компаний в Москве, на Урале и в Западной Сибири. Публикую статьи на разных сайтах и в соцсетях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1
Марина
С Идрисом ездили в две поездки, обе из Каспийска и обе понравились. Первая была в Гоор и Карадахскую теснину, вторая должна была быть в Гамсутль, но т. к. половина пути
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та же, что и в Гоор, мы решили, что одного заброшенного селения нам пока хватит и заменили Гамсутль на Самурский лес с лианами. Благодарим Идриса, что легко согласился на новый маршрут, который был разработан совместно. Мы заехали сначала к Хучнинскому водопаду, походили по прохладной водичке, затем, проехав мимо Дербента, заглянули к экраноплану "Лунь", а потом поехали в лес смотреть лианы (лучшее время для этого, пожалуй, начало, а не конец лета). Если проехать через лес к посёлку Приморский, там можно искупаться, а песок там чёрный!
Идрис - приятный собеседник, рассказывает об истории Дагестана, внимателен к своим клиентам. Машина очень удобная, идеальна для троих. Рекомендую!
На фото: Хучнинский водопад, экраноплан "Лунь", Самурский лес, пляж в Приморском.

С Идрисом ездили в две поездки, обе из Каспийска и обе понравились. Первая была в Гоор
С Идрисом ездили в две поездки, обе из Каспийска и обе понравились. Первая была в Гоор
С Идрисом ездили в две поездки, обе из Каспийска и обе понравились. Первая была в Гоор
С Идрисом ездили в две поездки, обе из Каспийска и обе понравились. Первая была в Гоор
С Идрисом ездили в две поездки, обе из Каспийска и обе понравились. Первая была в Гоор
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Е
Понравилось всё! Идрис очень интересный человек, рассказал и про историю Дагестана и места, которые проезжали. Поездка была комфортной, несмотря на длительность. Для не подготовленных физически людей, подъем к Гамсутлю был не простой, но мы справились! Виды с самой верхней точки села - потрясающие!
Кавказские горы - ❤️ Приедем в следущий раз и обязательно поедем с Идрисом по другим маршрутам 👍🏻
Понравилось всё! Идрис очень интересный человек, рассказал и про историю Дагестана и места, которые проезжали. Поездка
Понравилось всё! Идрис очень интересный человек, рассказал и про историю Дагестана и места, которые проезжали. Поездка
Понравилось всё! Идрис очень интересный человек, рассказал и про историю Дагестана и места, которые проезжали. Поездка
Понравилось всё! Идрис очень интересный человек, рассказал и про историю Дагестана и места, которые проезжали. Поездка
Понравилось всё! Идрис очень интересный человек, рассказал и про историю Дагестана и места, которые проезжали. Поездка
Понравилось всё! Идрис очень интересный человек, рассказал и про историю Дагестана и места, которые проезжали. Поездка
Понравилось всё! Идрис очень интересный человек, рассказал и про историю Дагестана и места, которые проезжали. Поездка
Понравилось всё! Идрис очень интересный человек, рассказал и про историю Дагестана и места, которые проезжали. Поездка+2
Понравилось всё! Идрис очень интересный человек, рассказал и про историю Дагестана и места, которые проезжали. Поездка
Понравилось всё! Идрис очень интересный человек, рассказал и про историю Дагестана и места, которые проезжали. Поездка
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А
Добрый день! Ездили на экскурсию 23 июля с гидом Идрисом. Нам очень понравилось: приятный в общении человек, прислушивающийся к просьбам, грамотно построенный маршрут, аккуратное вождение, незабываемые виды горного Дагестана, открывающиеся с высоты птичьего полёта! Всё было просто супер, обязательно вернёмся сюда снова:)
Добрый день! Ездили на экскурсию 23 июля с гидом Идрисом. Нам очень понравилось: приятный в общении
Добрый день! Ездили на экскурсию 23 июля с гидом Идрисом. Нам очень понравилось: приятный в общении
Добрый день! Ездили на экскурсию 23 июля с гидом Идрисом. Нам очень понравилось: приятный в общении
Добрый день! Ездили на экскурсию 23 июля с гидом Идрисом. Нам очень понравилось: приятный в общении
Добрый день! Ездили на экскурсию 23 июля с гидом Идрисом. Нам очень понравилось: приятный в общении
Добрый день! Ездили на экскурсию 23 июля с гидом Идрисом. Нам очень понравилось: приятный в общении
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О
Доброго времени суток! ☺ Хотелось бы от души поблагодарить Идриса - человека, который любит свою родину и с теплотой рассказывает о её традициях, обычаях и истории. Рассказал нам много историй
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из своей жизни, что оказалось не менее интересным и даже вдохновляющим! Поездка прошла на комфортабельном авто по очень красивому маршруту, от которого захватывало дух! А сам аул и вид с вершины горы останется в ❤ навсегда! Спасибо Вам большое, Идрис! 🙏☺

Доброго времени суток! ☺ Хотелось бы от души поблагодарить Идриса - человека, который любит свою родину
Доброго времени суток! ☺ Хотелось бы от души поблагодарить Идриса - человека, который любит свою родину
Доброго времени суток! ☺ Хотелось бы от души поблагодарить Идриса - человека, который любит свою родину
Доброго времени суток! ☺ Хотелось бы от души поблагодарить Идриса - человека, который любит свою родину
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Ирик
11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию даже с детьми, нашим 11 и 15 тоже все понравилось. Спасибо Идрису, спасибо Дагестану за еще одно приятное воспоминание в нашей жизни.
11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию
11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию
11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию
11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию
11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию
11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию
11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию
11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию+2
11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию
11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию
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Елена
Идрис, большое спасибо за великолепную экскурсию, и увлекательный рассказ об истории Дагестана. Побывал в Гамсутле, мы как бы прикоснулась к истории этого народа.
Посещение Салтинского водопада, мы будем вспоминать очень долго, наше путешествие босиком по ущелью к водопаду
Идрис, большое спасибо за великолепную экскурсию, и увлекательный рассказ об истории Дагестана. Побывал в Гамсутле, мы
Идрис, большое спасибо за великолепную экскурсию, и увлекательный рассказ об истории Дагестана. Побывал в Гамсутле, мы
Идрис, большое спасибо за великолепную экскурсию, и увлекательный рассказ об истории Дагестана. Побывал в Гамсутле, мы
Идрис, большое спасибо за великолепную экскурсию, и увлекательный рассказ об истории Дагестана. Побывал в Гамсутле, мы
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