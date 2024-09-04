9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и удивительного экраноплана Лунь, исследуя сокровища Дагестана
Начало: У вашего отеля, если туристы проживают в черте гор...
17 сен в 08:30
18 сен в 08:30
11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТаинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
Путешествие в аул-призрак Гамсутль через живописные места Гунибского района. Вас ждут водохранилища, теснины и террасы
Начало: У вашего отеля в Каспийске
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
1420012 070₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска
Открыть самобытный горный регион: скалистые хребты, причудливые ущелья и отдалённые аулы
Начало: У места вашего проживания
19 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТарас4 сентября 2024Интересная и комфортная экскурсия. Общительный, вежливый, интересный гид. Прекрасные виды на Дербент из крепости. Прогулка по старому городу и улицам новее. Лунь вблизи монументален и прекрасен. Рекомендую любителям комфортных и интересных путешествий
- ККузьменко30 августа 2024Здравствуйте. 29 августа ездили на экскурсию в Гамсутль с гидом Шамилем. Лучшего и не могли желать. Невероятные виды и невероятный гид, знающий все о своей родине. Настоятельно рекомендую данный тур
- ООльга29 августа 2024Были на данной экскурсии 27 августа. Гидом был Шамиль. Прекрасный маршрут. От вида гор полный восторг. Даже дети преодолевая расстояния
- ООльга23 августа 2024Экскурсия прошла отлично! Шамсудин очень интересно и увлекательно рассказал нам о истории и традициях Дагестана, создании экраноплана Лунь и истории Дербента. Мы узнали и увидели много нового. Шамсутдин очень тактичный и вежливый человек. День пролетел незаметно.
- ССергей22 августа 2024Шамсудин замечательный гид, интеллигентнейший, очень образованный человек. Показал нам красивейшие места, не включенные в программы экскурсий других гидов. Сварил нам кофе
- ССергей22 августа 2024Экскурсия состоялась. Рамазан замечательный рассказчик, позитивный человек. С ним было очень комфортно провести целый день. Увидели красивейшие места и узнали много
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «От вашего отеля»
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