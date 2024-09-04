Экскурсии от вашего отеля в Каспийске

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Каспийске, цены от 11 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
На машине
43 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и удивительного экраноплана Лунь, исследуя сокровища Дагестана
Начало: У вашего отеля, если туристы проживают в черте гор...
17 сен в 08:30
18 сен в 08:30
11 000 за всё до 4 чел.
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
На машине
скидка
15%
16 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
Путешествие в аул-призрак Гамсутль через живописные места Гунибского района. Вас ждут водохранилища, теснины и террасы
Начало: У вашего отеля в Каспийске
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
1420012 070 за всё до 3 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска
Открыть самобытный горный регион: скалистые хребты, причудливые ущелья и отдалённые аулы
Начало: У места вашего проживания
19 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тарас
    4 сентября 2024
    Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
    Интересная и комфортная экскурсия. Общительный, вежливый, интересный гид. Прекрасные виды на Дербент из крепости. Прогулка по старому городу и улицам новее. Лунь вблизи монументален и прекрасен. Рекомендую любителям комфортных и интересных путешествий
  • К
    Кузьменко
    30 августа 2024
    Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
    Здравствуйте. 29 августа ездили на экскурсию в Гамсутль с гидом Шамилем. Лучшего и не могли желать. Невероятные виды и невероятный гид, знающий все о своей родине. Настоятельно рекомендую данный тур
  • О
    Ольга
    29 августа 2024
    Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
    Были на данной экскурсии 27 августа. Гидом был Шамиль. Прекрасный маршрут. От вида гор полный восторг. Даже дети преодолевая расстояния
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    до точек маршрута были полны впечатлений и сказали что трудности того стоили (подъем в с. Гаисутль). Виды просто нереальные. Спасибо организаторам, всё прекрасно. И понравилось, что никто не торопит и на месте мы могли оставаться столько, сколько нам хотелось.

  • О
    Ольга
    23 августа 2024
    Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
    Экскурсия прошла отлично! Шамсудин очень интересно и увлекательно рассказал нам о истории и традициях Дагестана, создании экраноплана Лунь и истории Дербента. Мы узнали и увидели много нового. Шамсутдин очень тактичный и вежливый человек. День пролетел незаметно.
  • С
    Сергей
    22 августа 2024
    Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
    Шамсудин замечательный гид, интеллигентнейший, очень образованный человек. Показал нам красивейшие места, не включенные в программы экскурсий других гидов. Сварил нам кофе
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    в ущелье на берегу горного ручья, что было очень атмосферно. Очень подробно рассказал историю Дербента, экраноплана, познакомил с традициями Дагестана. Получили огромное удовольствие от поездки. Рекомендуем! Сергей и Светлана

  • С
    Сергей
    22 августа 2024
    Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
    Экскурсия состоялась. Рамазан замечательный рассказчик, позитивный человек. С ним было очень комфортно провести целый день. Увидели красивейшие места и узнали много
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    нового про Дагестан, традиции и культуру республики. После экскурсии поужинали в замечательном ресторане, расположенном на берегу Гунибского водохранилища, который нам порекомендовал Рамазан. Спасибо за прекрасный день! Рекомендуем! Сергей и Светлана

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
  2. Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
  3. «В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Водопад Тобот
  8. Гимринский тоннель
  9. Крепость Нарын-Кала
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в сентябре 2024
Сейчас в Каспийске в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 11 000 до 19 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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