Что вас ждет:

Эта экскурсия посвящена башням Кахиб и Гоор их истории, а также высокогорным селам, в которых расположены эти достопримечательности. Во время поездки вы узнаете много нового о труде, суровом быте и культуре горцев, проживавших здесь в далекие времена.

Отправляйтесь вместе с нами в дальнюю дорогу к аулам Кахиб и Гоор, посетите знаменитый Язык Тролля и просто насладитесь красотой этих мест!

Важно знать:

После бронирования экскурсии свяжитесь с гидом по указанному номеру.