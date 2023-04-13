Веселые высоты Кахиба и Гоора

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Высокогорные села Кахиб и Гоор известны своими древними башнями, посмотреть на которые стремятся многие туристы.

Во время экскурсии вы изучите быт и культуру местных жителей, увидите старинные дозорные башни в селе Кахиб и постоите на настоящем Языке Тролля, расположенном в селе Гоор.
Веселые высоты Кахиба и Гоора
Веселые высоты Кахиба и Гоора
Веселые высоты Кахиба и Гоора
Веселые высоты Кахиба и Гоора
Веселые высоты Кахиба и Гоора
Веселые высоты Кахиба и Гоора
Ближайшие даты:
13
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Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Датунский храм
  • Гоцатлинская ГЭС
  • Шамильский район
  • Аул Старый Кахиб
  • Аул Гоор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

Эта экскурсия посвящена башням Кахиб и Гоор их истории, а также высокогорным селам, в которых расположены эти достопримечательности. Во время поездки вы узнаете много нового о труде, суровом быте и культуре горцев, проживавших здесь в далекие времена.
Отправляйтесь вместе с нами в дальнюю дорогу к аулам Кахиб и Гоор, посетите знаменитый Язык Тролля и просто насладитесь красотой этих мест!

Важно знать:

После бронирования экскурсии свяжитесь с гидом по указанному номеру.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • После бронирования экскурсии свяжитесь со мной по номеру +79285074424 через любой удобный для вас мессенджер
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Природа и пейзажи

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