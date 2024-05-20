Гимринская башня – экскурсии в Каспийске

Найдено 9 экскурсий в категории «Гимринская башня» в Каспийске, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 7 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Призрачные горы аула Гамсутль
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Призрачные горы аула Гамсутль: Путешествие в прошлое Каспийска
Погрузитесь в атмосферу забытого аула Гамсутль. Эта экскурсия откроет вам секреты древнего поселения и его жителей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Гуниб и к подземный Салтинский водопад из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 12 500 за всё до 2 чел.
Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
15 отзывов
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 12 000 за всё до 2 чел.
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Отправляйтесь в древние аулы Чох и Гамсутль, узнайте их историю и насладитесь живописными видами
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 13 000 за всё до 2 чел.
Веселые высоты Кахиба и Гоора
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Веселые высоты Кахиба и Гоора: путешествие по древним башням Каспийска
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним башням Кахиб и Гоор, где вы сможете прикоснуться к истории и культуре горцев
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Гамсутль и Салтинская теснина: экскурсия в заброшенный аул и природные чудеса
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и насладитесь красотой Салтинской теснины. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Мы получили необыкновенные ощущение от посещаемых мест. Идрис великолепный гид и приятный собеседник.
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Спасибо Идрису за отличную поездку. Узнали много нового и интересного об истории Дагестана. Очень красивые места, рекомендую к посещению
  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
    Были на экскурсии с Тимуром компанией 5 взрослых 29.04.2024. Остались очень довольны. Очень комфортный автомобиль. Интересный маршрут, потрясающе красивые места,
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    комфортная дорога. Тимур рассказал нам все про Дагестан, про современный быт, инфраструктуру. Ответил на все интересующие нас вопросы. По пути организовал нам обед в чудесном месте с очень вкусной национальной кухней. Вообщем полностью рекомендую данную экскурсию, организованную агентством Кочевник Тревел. Особенно в сопровождении гида Тимура.

  • К
    Катерина
    5 мая 2024
    Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
    Хотели попасть на экскурсию в Гамсутль, но погода подвела, были сильные дожди, пешую тропу развезло и месить грязь очень не
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    хотелось. В итоге поехали в Гуниб и на Салтинский водопад и не пожалели, оно того стоило. Отдельное спасибо менеджеру "Кочевника" - всегда на связи, держала нас в курсе всех изменений накануне экскурсии. А благодаря нашему гиду, Шамилу, мы очень душевно и интересно провели день.

  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    В первую очередь хочу отметить нашего гида Идриса! Потрясающий экскурсовод! Человек, который очень хорошо знает и любит свой родной край! Интересная экскурсия в аул-призрак Гамсутль! Всем советую посетить её!
  • Е
    Елена
    5 марта 2024
    Веселые высоты Кахиба и Гоора
    Увидели заброшенные аулы Кахиб и Гоор, по пути останавливались в паре локаций для фото и просмотра видов. Горы прекрасны) ездили в начале марта, народа практически нет) правда мостики и спуски на канатах закрыты и не работают.
  • А
    Алмаз
    12 января 2024
    Призрачные горы аула Гамсутль
    Добрый день всем!!! Хотим поблагодарить за организованную нам экскурсию, нам все очень очень понравилось, Магомед потрясающий эксюрсовод, все история Дагестана
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    рассказывал. я был семей, всем понравилось экскурсия Гамсутль. Поездка прошла так позитивно, все дорогу Магомед рассказывал нам, спасибо большое ещё раз Магомеда. Всем советую!!!!!

  • З
    Зиля
    15 декабря 2023
    Призрачные горы аула Гамсутль
    Экскурсия прошла просто прекрасно. Гид провел все на высшем уровне, очень умный и начитанный мужчина во всех планах. Гид Магомед
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    все подробно рассказывал, показывал и сумел нас привлечь и заинтересовать как в природе Дагестана, так и в его обычаях и нормах поведения. Лид постоянно был рядом с нами, останавливался не только в намеченных точках, но и в тех местах, которые мы просили. Везде фотографировал нас и снимал на видео, что является отдельным минусом. Мы очень довольны, большое спасибо!

  • Ю
    Юлия
    18 ноября 2023
    Призрачные горы аула Гамсутль
    Добрый день! Хочу поблагодарить Магомеда за эту экскурсию!!! Мы увидели Гимринский туннель, Гимринскую башню, невероятной красоты Иргансйское водохранилище, завораживающий Салтинский водопад и
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    знаменитый Гамсутль!!! Виды бесподобные!!! Магамед рассказывал истории, связанные с этими местами! Гида рекомендую 1000%!!! Легкий в общении, вежливый, пунктуальный! В поездке было очень легко и комфортно! Кушали в лучших местах! Можно было бы поставить 100 звезд, поставила бы с удовольствием!!!

  • Г
    Галина
    31 октября 2023
    Веселые высоты Кахиба и Гоора
    Весёлый Кахиб был по-настоящему веселый)) спасибо нашему гиду за интересные рассказы о Дагестане, потрясающие виды природы, красивые фото, безопасную езду
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    на новом автомобиле Kia и чувство юмора. Никто не торопил, чувствовали себя не туристами, а долгожданными гостями. Спасибо за такую классную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Гимринская башня»

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