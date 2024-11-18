Из Каспийска - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину

Погулять по древнему селу-призраку, посетить Датунский храм и насладиться захватывающими дух видами
Дагестан покорит вас многовековой историей, таинственными легендами и сногсшибательными пейзажами. Вы погуляете по аулу Гоор, усеянному средневековыми оборонительными башнями. Полюбуетесь Ирганайским водохранилищем и посетите местную Норвегию — смотровую площадку Язык Тролля. А я почитаю вам стихи Расула Гамзатова и расскажу много интересного.
Из Каспийска - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Из Каспийска - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Из Каспийска - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00

Описание экскурсии

Датунский храм, Ирганайское водохранилище и Гимринская башня

Мы отправимся в Шамильский район: проедем по самому длинному автодорожному тоннелю в России, остановимся у Гимринской башни и насладимся видами Ирганайского водохранилища с ярко-бирюзовой водой. А также посетим христианский Датунский храм, возведенный грузинскими миссионерами в конце X — начале XI веков. Я поделюсь связанными с ним легендами и расшифрую особенности местного средневекового зодчества.

Язык Тролля и колоритный аул

Аварское село-призрак Гоор поможем вам раскрыть дух древнего Дагестана. Вы увидите оборонительные башни, руины старинных каменных домов, стада овец и баранов. Подниметесь на смотровую площадку Язык Тролля и впечатлитесь фантастическими горными видами. Я расскажу, кто и когда основал это село, почему для него было выбрано столь труднодоступное место и как из него постепенно уходила жизнь. А ещё мы с вами посетим настоящие «Врата чудес» — Карадахскую теснину. Высотой она достигает 170 м, в длину — 400 м. Это настоящее чудо природы — вас ждут величественные горы и завораживающие виды.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Оплачивается отдельно:

  • Комплексный обед — 600 руб. /чел.
  • Джипинг до села Гоор — 1000 руб. /группа
  • Вход в Карадахскую теснину — 100 руб. /чел.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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