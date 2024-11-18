Дагестан покорит вас многовековой историей, таинственными легендами и сногсшибательными пейзажами. Вы погуляете по аулу Гоор, усеянному средневековыми оборонительными башнями. Полюбуетесь Ирганайским водохранилищем и посетите местную Норвегию — смотровую площадку Язык Тролля. А я почитаю вам стихи Расула Гамзатова и расскажу много интересного.

Описание экскурсии

Датунский храм, Ирганайское водохранилище и Гимринская башня

Мы отправимся в Шамильский район: проедем по самому длинному автодорожному тоннелю в России, остановимся у Гимринской башни и насладимся видами Ирганайского водохранилища с ярко-бирюзовой водой. А также посетим христианский Датунский храм, возведенный грузинскими миссионерами в конце X — начале XI веков. Я поделюсь связанными с ним легендами и расшифрую особенности местного средневекового зодчества.

Язык Тролля и колоритный аул

Аварское село-призрак Гоор поможем вам раскрыть дух древнего Дагестана. Вы увидите оборонительные башни, руины старинных каменных домов, стада овец и баранов. Подниметесь на смотровую площадку Язык Тролля и впечатлитесь фантастическими горными видами. Я расскажу, кто и когда основал это село, почему для него было выбрано столь труднодоступное место и как из него постепенно уходила жизнь. А ещё мы с вами посетим настоящие «Врата чудес» — Карадахскую теснину. Высотой она достигает 170 м, в длину — 400 м. Это настоящее чудо природы — вас ждут величественные горы и завораживающие виды.

Организационные детали

Транспорт включён в стоимость

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Оплачивается отдельно: