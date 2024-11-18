Из Каспийска - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Погулять по древнему селу-призраку, посетить Датунский храм и насладиться захватывающими дух видами
Дагестан покорит вас многовековой историей, таинственными легендами и сногсшибательными пейзажами. Вы погуляете по аулу Гоор, усеянному средневековыми оборонительными башнями. Полюбуетесь Ирганайским водохранилищем и посетите местную Норвегию — смотровую площадку Язык Тролля. А я почитаю вам стихи Расула Гамзатова и расскажу много интересного.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00
Описание экскурсии
Датунский храм, Ирганайское водохранилище и Гимринская башня
Мы отправимся в Шамильский район: проедем по самому длинному автодорожному тоннелю в России, остановимся у Гимринской башни и насладимся видами Ирганайского водохранилища с ярко-бирюзовой водой. А также посетим христианский Датунский храм, возведенный грузинскими миссионерами в конце X — начале XI веков. Я поделюсь связанными с ним легендами и расшифрую особенности местного средневекового зодчества.
Язык Тролля и колоритный аул
Аварское село-призрак Гоор поможем вам раскрыть дух древнего Дагестана. Вы увидите оборонительные башни, руины старинных каменных домов, стада овец и баранов. Подниметесь на смотровую площадку Язык Тролля и впечатлитесь фантастическими горными видами. Я расскажу, кто и когда основал это село, почему для него было выбрано столь труднодоступное место и как из него постепенно уходила жизнь. А ещё мы с вами посетим настоящие «Врата чудес» — Карадахскую теснину. Высотой она достигает 170 м, в длину — 400 м. Это настоящее чудо природы — вас ждут величественные горы и завораживающие виды.
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каспийске
Провели экскурсии для 567 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Ахмед, вместе со своей командой я провожу экскурсии по всему Дагестану. Сам живу в поселке Дубки, рядом с Сулакским каньоном. Родиться среди гор — это счастье, свобода и чувство ежедневного единения с природой. С радостью разделю их с вами!