Язык Тролля и дагестанская Атлантида - из Каспийска
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горным селениям Дагестана. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и захватывающие истории
Путешествие начинается в Шамильском районе, где вы увидите природные чудеса и исторические памятники. В Гооре вас ждёт Язык Тролля - уникальный скальный выступ с видом на каньон. В Кахибе ощутите атмосферу древней Атлантиды, гуляя по заброшенным улицам. По пути заедем в Карадахскую теснину, чтобы насладиться природой. Это путешествие обещает стать незабываемым приключением для всех участников
Здесь нас встретит местный гид в ярком национальном одеянии. Он расскажет историю этих мест и древних сторожевых башен. И проведёт к знаменитому Языку Тролля — скальному выступу на краю обрыва с захватывающим видом на каньон реки Аварское Койсу.
«Карадахская теснина»
По пути к следующему аулу заедем в нацпарк «Карадахская теснина». Тропа проходит между двух скал: когда солнечные лучи пробиваются через них, вы попадаете в сказочную Шамбалу. А в конце тропы можно увидеть тонкие струйки воды, скользящие по скалам.
Кахиб
Вы рассмотрите старинные боевые башни 8–10 веков и прогуляетесь по улочкам-лабиринтам заброшенного аула, который по виду напоминает древнюю Атлантиду — это тоже одно из названий этих мест. В Кахибе было развито производство холодного оружия, украшений, паласов, шуб, обуви, резьба по дереву, камню, выделка овчин. Но потом жители покинули свои дома — и вы узнаете, почему.
Организационные детали
Поедем на автомобиле УАЗ Patriot
Программа подходит взрослым и детям с 6–7 лет в сопровождении родителей
Возьмите с собой документы, удостоверяющие личность
Можно организовать подъём на Язык Тролля на лошадях (услугу предоставляют местные жители). Оплачивается дополнительно по желанию — 1000–1300 ₽ с человека. Также в стоимость не входит обед
Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Дахадаева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — Организатор в Каспийске
Провела экскурсии для 8 туристов
Мы специализируемся на организации уникальных и захватывающих туров по Дагестану — одному из самых удивительных и красивых регионов России. Наша команда состоит из опытных гидов и организаторов, которые знают Дагестан как свои пять пальцев и готовы поделиться знаниями и страстью к этому региону. Мы стремимся создавать незабываемые впечатления, комфортное пребывание, безопасность и возможность погрузиться в уникальную атмосферу Дагестана.