Путешествие начинается в Шамильском районе, где вы увидите природные чудеса и исторические памятники. В Гооре вас ждёт Язык Тролля - уникальный скальный выступ с видом на каньон. В Кахибе ощутите атмосферу древней Атлантиды, гуляя по заброшенным улицам. По пути заедем в Карадахскую теснину, чтобы насладиться природой. Это путешествие обещает стать незабываемым приключением для всех участников

Описание экскурсии

Гоор

Здесь нас встретит местный гид в ярком национальном одеянии. Он расскажет историю этих мест и древних сторожевых башен. И проведёт к знаменитому Языку Тролля — скальному выступу на краю обрыва с захватывающим видом на каньон реки Аварское Койсу.

«Карадахская теснина»

По пути к следующему аулу заедем в нацпарк «Карадахская теснина». Тропа проходит между двух скал: когда солнечные лучи пробиваются через них, вы попадаете в сказочную Шамбалу. А в конце тропы можно увидеть тонкие струйки воды, скользящие по скалам.

Кахиб

Вы рассмотрите старинные боевые башни 8–10 веков и прогуляетесь по улочкам-лабиринтам заброшенного аула, который по виду напоминает древнюю Атлантиду — это тоже одно из названий этих мест. В Кахибе было развито производство холодного оружия, украшений, паласов, шуб, обуви, резьба по дереву, камню, выделка овчин. Но потом жители покинули свои дома — и вы узнаете, почему.

