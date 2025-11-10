Мои заказы

Язык Тролля и дагестанская Атлантида - из Каспийска

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горным селениям Дагестана. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и захватывающие истории
Путешествие начинается в Шамильском районе, где вы увидите природные чудеса и исторические памятники. В Гооре вас ждёт Язык Тролля - уникальный скальный выступ с видом на каньон. В Кахибе ощутите атмосферу древней Атлантиды, гуляя по заброшенным улицам. По пути заедем в Карадахскую теснину, чтобы насладиться природой. Это путешествие обещает стать незабываемым приключением для всех участников

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные виды
  • 🏰 Исторические памятники
  • 🗺️ Путешествие в горы
  • 📸 Отличные возможности для фото
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 06:30

Что можно увидеть

  • Язык Тролля
  • Карадахская теснина
  • Сторожевые башни Гоора
  • Старый Кахиб

Описание экскурсии

Гоор

Здесь нас встретит местный гид в ярком национальном одеянии. Он расскажет историю этих мест и древних сторожевых башен. И проведёт к знаменитому Языку Тролля — скальному выступу на краю обрыва с захватывающим видом на каньон реки Аварское Койсу.

«Карадахская теснина»

По пути к следующему аулу заедем в нацпарк «Карадахская теснина». Тропа проходит между двух скал: когда солнечные лучи пробиваются через них, вы попадаете в сказочную Шамбалу. А в конце тропы можно увидеть тонкие струйки воды, скользящие по скалам.

Кахиб

Вы рассмотрите старинные боевые башни 8–10 веков и прогуляетесь по улочкам-лабиринтам заброшенного аула, который по виду напоминает древнюю Атлантиду — это тоже одно из названий этих мест. В Кахибе было развито производство холодного оружия, украшений, паласов, шуб, обуви, резьба по дереву, камню, выделка овчин. Но потом жители покинули свои дома — и вы узнаете, почему.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле УАЗ Patriot
  • Программа подходит взрослым и детям с 6–7 лет в сопровождении родителей
  • Возьмите с собой документы, удостоверяющие личность
  • Можно организовать подъём на Язык Тролля на лошадях (услугу предоставляют местные жители). Оплачивается дополнительно по желанию — 1000–1300 ₽ с человека. Также в стоимость не входит обед
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

ежедневно в 06:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Дахадаева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Каспийске
Провела экскурсии для 8 туристов
Мы специализируемся на организации уникальных и захватывающих туров по Дагестану — одному из самых удивительных и красивых регионов России. Наша команда состоит из опытных гидов и организаторов, которые знают Дагестан как свои пять пальцев и готовы поделиться знаниями и страстью к этому региону. Мы стремимся создавать незабываемые впечатления, комфортное пребывание, безопасность и возможность погрузиться в уникальную атмосферу Дагестана.
Задать вопрос

