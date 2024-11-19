Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад (из Каспийска)
Отправиться в путешествие по одному из самых колоритных и интересных маршрутов в Дагестане
За день вы соберёте коллекцию восхитительных пейзажей, посетите яркие природные локации и познакомитесь с историей памятников. Вы узнаете, как в селе Чох появился удивительный террасный комплекс. Подниметесь к аулу Гамсутль и ощутите особую атмосферу заброшенного высокогорного селения. А также увидите Ирганайское водохранилище, две ГЭС и водопад в Салтинской теснине.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Живописная дорога в Горный Дагестан
Мы проедем через самый длинный автодорожный тоннель России — Гимринский. Задержимся у Гимринской башни, где я расскажу об истории места и великом Имаме Шамиле. Также вы посетите Ирганайское водохранилище и при желании покатаетесь на качелях с видом на его изумрудные воды.
Село Чох и рукотворные террасы
Чохское поселение — одно из древнейших на Северном Кавказе. Здесь обнаружили стоянки неолита. Вы узнаете о происхождении названия и истории села, через который проходил Шёлковый путь. И конечно, познакомитесь с архитектурным комплексом — Чохскими террасами, которым уже около 5000 лет! Вы узнаете, как и какой ценой люди создали этот инженерный шедевр.
Аул-призрак Гамсутль
В аул-призрак ведёт узкая тропа, на машине туда не доехать. Поэтому в нашем путешествии будет элемент активного отдыха. Пеший маршрут займёт чуть меньше часа. Вы погуляете по улочкам заброшенного селения, познакомитесь с типичной застройкой высокогорных дагестанских аулов, услышите историю места. И откроете захватывающие пейзажи окрестностей с высоты.
Салтинская теснина
Также мы посетим живописный природный памятник. На входе в теснину вы увидите необычный подземный 20-метровый водопад и сделаете яркие снимки фотогеничных «интерьеров» ущелья.
Кроме того, в путешествии вы увидите две малых ГЭС Дагестана: Гергебильскую, старейшую в Дагестане, и Гунибскую.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на кроссовере KIA Sportage/Hyundai/Toyota
Дополнительные расходы: обед (по программе будет остановка в одном из местных заведений)
Подъём к Гамсутлю не требует специальной физической подготовки, но будьте готовы к пешему маршруту, который займёт 2 часа в обе стороны
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурмагомед — ваш гид в Каспийске
Провёл экскурсии для 557 туристов
Дорогие гости, друзья, добро пожаловать в Дагестан! Приглашаю вас окунуться в местную культуру, познакомиться с интереснейшими обычаями в безопасном сопровождении с лучшими гидами — их вы найдёте в моей команде! читать дальше
Мы покажем вам красоту и величие Дагестана: высокие горы, изумрудные воды, неотразимые пейзажи, завораживающие ущелья и водопады. Обязательно расскажем вам про традиции и накормим вкуснейшей кавказской кухней. А ещё поможем вам сделать крутые фото, которые смогут взбудоражить ваши соцсети.