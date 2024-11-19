За день вы соберёте коллекцию восхитительных пейзажей, посетите яркие природные локации и познакомитесь с историей памятников. Вы узнаете, как в селе Чох появился удивительный террасный комплекс. Подниметесь к аулу Гамсутль и ощутите особую атмосферу заброшенного высокогорного селения. А также увидите Ирганайское водохранилище, две ГЭС и водопад в Салтинской теснине.

Описание экскурсии

Живописная дорога в Горный Дагестан

Мы проедем через самый длинный автодорожный тоннель России — Гимринский. Задержимся у Гимринской башни, где я расскажу об истории места и великом Имаме Шамиле. Также вы посетите Ирганайское водохранилище и при желании покатаетесь на качелях с видом на его изумрудные воды.

Село Чох и рукотворные террасы

Чохское поселение — одно из древнейших на Северном Кавказе. Здесь обнаружили стоянки неолита. Вы узнаете о происхождении названия и истории села, через который проходил Шёлковый путь. И конечно, познакомитесь с архитектурным комплексом — Чохскими террасами, которым уже около 5000 лет! Вы узнаете, как и какой ценой люди создали этот инженерный шедевр.

Аул-призрак Гамсутль

В аул-призрак ведёт узкая тропа, на машине туда не доехать. Поэтому в нашем путешествии будет элемент активного отдыха. Пеший маршрут займёт чуть меньше часа. Вы погуляете по улочкам заброшенного селения, познакомитесь с типичной застройкой высокогорных дагестанских аулов, услышите историю места. И откроете захватывающие пейзажи окрестностей с высоты.

Салтинская теснина

Также мы посетим живописный природный памятник. На входе в теснину вы увидите необычный подземный 20-метровый водопад и сделаете яркие снимки фотогеничных «интерьеров» ущелья.

Кроме того, в путешествии вы увидите две малых ГЭС Дагестана: Гергебильскую, старейшую в Дагестане, и Гунибскую.

Организационные детали