Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы из Каспийска
Увидеть подземный водопад в Салтинском ущелье и исследовать дагестанский Мачу-Пикчу
Отправляемся в труднодоступные районы Дагестана — за порцией горной красоты, кавказским колоритом и атмосферой аутентичных селений. Вы пройдете по улочкам аула-призрака Гамсутль, где каждый уголок пропитан духом истории. Увидите впечатляющие Чохские террасы и Ирганайское водохранилище. Отведаете дагестанские чуду и доберетесь до подземного Салтинского водопада.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Путь в сердце Дагестана
Путешествие начнется с Гимринского тоннеля, длиннейшего в России. Также по дороге мы остановимся у старинной Гимринской башни, устроим фото-стоп у Ирганайского водохранилища: горы в отражении воды заслуживают оказаться на ваших снимках! И конечно, побываем и у Гунибской ГЭС и посмотрим на плотину в окружении скал.
Рукотворные Чохские террасы
Фантастические ландшафты вблизи аула Чох, созданные природой и человеком, немного напомнят вам рисовые террасы. Это масштабное зрелище впечатлит вас не только видами: вы поймете, насколько тяжел сельскохозяйственный труд в горной местности, и узнаете, как жители создавали террасы лишь с помощью рук, спины и нескольких лошадиных сил
Древнее селение Чох и аул-призрак Гамсутль
Здесь вам предстоит погрузиться в глубины истории Дагестана, колорит и быт горных селений. Мы посетим селение Чох, а после поднимемся выше, к дагестанскому Мачу-Пикчу — заброшенному аулу Гамсутль. Вы пройдете по пустынным улицам, услышите истории о жителях села, предания о Великом Шелковом пути и набегах завоевателей, которые передаются из поколения в поколение.
Водопад в Салтинском ущелье
На обратном пути мы спустимся в знаменитую Салтинскую теснину. Здесь вас ждет небольшой треккинг к прохладному и живописному подземному водопаду, который образует горная река, пробиваясь через скалы ущелья.
Организационные детали
Как проходит экскурсия:
Мы забираем вас от места вашего размещения в Каспийске и привозим обратно после экскурсии.
Транспорт: Hyundai Solaris, кроссовер Hyundai ix35, минивэн Mercedes, Nissan X-Trail или Renault Duster. В дороге мы проведем в общей сложности примерно 5 часов.
Подъем в аул Гамсутль не тяжелый, займёт примерно час (2 км). Обычно с ним хорошо справляются дети от 6 лет и взрослые без серьезных проблем с суставами. С надежной обувью и треккинговыми палками подъем будет удобнее и приятнее.
В зависимости от сезона и светового дня локации маршрута могут меняться местами
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваша команда гидов в Каспийске
Провели экскурсии для 750 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Магомед. Я занимаюсь туризмом уже пять лет. Люблю свой край и с большим удовольствием показываю его гостям вместе с командой коллег. Мы знаем все самые интересные места и локации, а в пути расскажем вам про обычаи и традиции Дагестана.