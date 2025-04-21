Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каспийска - в аул Гоор и Карадахскую теснину
Путешествие в сердце Дагестана: средневековые башни, фантастические виды и тайны Карадахской теснины ждут вас на этой увлекательной экскурсии
3 мая в 07:00
4 мая в 07:00
14 670 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Из Каспийска в заброшенный аул Гамсутль и к подземному водопаду
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Сегодня в 08:00
4 мая в 07:30
3500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Язык Тролля и дагестанская Атлантида - из Каспийска
Сделать то самое фото над обрывом и побродить по улочкам заброшенного аула
Начало: На улице Дахадаева
Расписание: ежедневно в 08:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
4700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 апреля 2025Рекомендую всем. Комфортно, спокойно, интересно и очень красиво, а еще очень вкусно.
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Заброшенные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в апреле 2025
Сейчас в Каспийске в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 14 670. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с заброшенными местами Каспийска. Вы увидите необычные и интересные места, познакомитесь с историей и культурой региона. Вы получите незабываемые впечатления и приключения увидев забытые и неизвестные достопримечательности