Знакомство с достопримечательностями города Дербент

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Прогулка по Дербенту позволит вам глубоко погрузиться в историю Дагестана, узнать много нового об этом древнем городе и в полной мере ощутить его особенный восточный колорит.

Во время экскурсии вы побываете в крепости Нарын-Кала, прогуляетесь по набережной, посетите Армянский храм и другие достопримечательности Дербента.
Знакомство с достопримечательностями города Дербент
Знакомство с достопримечательностями города Дербент
Знакомство с достопримечательностями города Дербент
Знакомство с достопримечательностями города Дербент
Знакомство с достопримечательностями города Дербент
Знакомство с достопримечательностями города Дербент
Знакомство с достопримечательностями города Дербент
Ближайшие даты:
13
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Что вас ожидает:

  • Крепость Нарын-Кала
  • Старый город
  • Джума-мечеть
  • Армянский храм
  • Экраноплан «Лунь»
  • Набережная Дербента (Приморский парк)
  • Музей «Дом Петра I»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Экскурсия посвящена древнейшему городу Дербент. В ходе нее вы узнаете много интересных исторических фактов, изучите памятники и основные достопримечательности. Вы прогуляетесь по набережной, посетите Армянский храм, крепость Нарын-Кала и другие локации города.

Важно знать:

После бронирования экскурсии свяжитесь с гидом по указанному номеру.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Билет в крепость
  • Билет в Музей «Дом Петра I»
  • Билет в Армянский храм
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • После бронирования экскурсии свяжитесь со мной по номеру +79285074424 через любой удобный для вас мессенджер
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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