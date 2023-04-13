Прогулка по Дербенту позволит вам глубоко погрузиться в историю Дагестана, узнать много нового об этом древнем городе и в полной мере ощутить его особенный восточный колорит.
Во время экскурсии вы побываете в крепости Нарын-Кала, прогуляетесь по набережной, посетите Армянский храм и другие достопримечательности Дербента.
Во время экскурсии вы побываете в крепости Нарын-Кала, прогуляетесь по набережной, посетите Армянский храм и другие достопримечательности Дербента.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Крепость Нарын-Кала
- Старый город
- Джума-мечеть
- Армянский храм
- Экраноплан «Лунь»
- Набережная Дербента (Приморский парк)
- Музей «Дом Петра I»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Экскурсия посвящена древнейшему городу Дербент. В ходе нее вы узнаете много интересных исторических фактов, изучите памятники и основные достопримечательности. Вы прогуляетесь по набережной, посетите Армянский храм, крепость Нарын-Кала и другие локации города.
Важно знать:
После бронирования экскурсии свяжитесь с гидом по указанному номеру.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Билет в крепость
- Билет в Музей «Дом Петра I»
- Билет в Армянский храм
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договоренности с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- После бронирования экскурсии свяжитесь со мной по номеру +79285074424 через любой удобный для вас мессенджер
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании