Что вас ожидает:

Экскурсия посвящена древнейшему городу Дербент. В ходе нее вы узнаете много интересных исторических фактов, изучите памятники и основные достопримечательности. Вы прогуляетесь по набережной, посетите Армянский храм, крепость Нарын-Кала и другие локации города.

Важно знать:

После бронирования экскурсии свяжитесь с гидом по указанному номеру.