1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Дербент и «Каспийский монстр»: путешествие сквозь века и современность
Загляните в прошлое и настоящее Дербента, встретьтесь с легендарным «Лунем» на набережной, украшенной Покрасом Лампасом
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Еженедельно 4 раза
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Знакомство с древним Дербентом: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дербента, одного из самых древних городов России, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина17 мая 2024Прекрасная экскурсия, хотя немного утомительная, если проходит из Каспийска - пробки. Несмотря на это, первая остановка у экраноплана сразу сняла
- ЕЕкатерина20 марта 2024Очень понравилась экскурсия в самый древний город России! Интересная история,необычная цитадель,прекрасные виды! Как всегда высокий профессионализм гида Магомеда! Заехали вкусно поесть! Несмотря на дождь,экскурсия удалась,но плохая погода - лишний повод вернуться! Спасибо!
- ЛЛариса28 сентября 2022Нам все очень понравилось только мы хотели ещё на фонтаны мы забыли сказать и нас не завезли
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Набережная Каспийска»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Набережная Каспийска" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте экскурсию в Каспийске на 2024 год по теме «Набережная Каспийска», 54 ⭐ отзыва, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август