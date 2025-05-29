Эта экскурсия позволяет погрузиться в мир народных промыслов Дагестана. В Табасараском районе, известном ковроделием, можно увидеть работу мастеров и узнать секреты их искусства. Также в программе посещение крепости Семи братьев и одной сестры и Хучнинского водопада. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и природой региона за один день

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Ваш гид в Каспийске

Оксана Ваш гид в Каспийске

Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Уникальные художественные промыслы Дагестана

Дагестан известен своим богатым наследием народных художественных промыслов. В каждом селе можно встретить талантливых мастеров, создающих удивительные изделия. Среди самых древних ремесел региона выделяются:

Гончарное производство

Обработка металла

Ковроткачество

Приглашаем вас в Табасараский район

Мы рады предложить вам уникальную экскурсию в Табасараский район, где с давних времён женщины мастерски занимаются ковроделием. Это отличная возможность не только насладиться природными красотами, но и узнать секреты коврового мастерства от настоящих специалистов.

Что вас ждёт на экскурсии?

Во время экскурсии вы сможете:

Посетить живописные природные достопримечательности

Познакомиться с тонкостями ковроделия

Провести незабываемый день в компании профессиональных экскурсоводов

Важная информация

Экскурсия длится 10 часов и проводится каждую неделю, по понедельникам. Место сбора экскурсионной группы: г. Махачкала, Дербентское шоссе, д. 2 (Южный пост, под мостом).