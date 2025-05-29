Эта экскурсия позволяет погрузиться в мир народных промыслов Дагестана.
В Табасараском районе, известном ковроделием, можно увидеть работу мастеров и узнать секреты их искусства. Также в программе посещение крепости Семи братьев и одной сестры и Хучнинского водопада. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и природой региона за один день
В Табасараском районе, известном ковроделием, можно увидеть работу мастеров и узнать секреты их искусства. Также в программе посещение крепости Семи братьев и одной сестры и Хучнинского водопада. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и природой региона за один день
5 причин купить эту экскурсию
- 🧶 Уникальные народные промыслы
- 🏰 Историческая крепость
- 🌊 Живописный водопад
- 👥 Групповая атмосфера
- 🎨 Традиционное ковроделие
Что можно увидеть
- Крепость Семи братьев и одной сестры
- Хучнинский водопад
Описание экскурсии
Уникальные художественные промыслы Дагестана
Дагестан известен своим богатым наследием народных художественных промыслов. В каждом селе можно встретить талантливых мастеров, создающих удивительные изделия. Среди самых древних ремесел региона выделяются:
- Гончарное производство
- Обработка металла
- Ковроткачество
Приглашаем вас в Табасараский район
Мы рады предложить вам уникальную экскурсию в Табасараский район, где с давних времён женщины мастерски занимаются ковроделием. Это отличная возможность не только насладиться природными красотами, но и узнать секреты коврового мастерства от настоящих специалистов.
Что вас ждёт на экскурсии?
Во время экскурсии вы сможете:
- Посетить живописные природные достопримечательности
- Познакомиться с тонкостями ковроделия
- Провести незабываемый день в компании профессиональных экскурсоводов
Важная информация
Экскурсия длится 10 часов и проводится каждую неделю, по понедельникам. Место сбора экскурсионной группы: г. Махачкала, Дербентское шоссе, д. 2 (Южный пост, под мостом).
По понедельникам в 08:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хучнинский (Ханагский) водопад
- Крепость «семи братьев и одной сестры»
- Геджухские виноградники
- Ковровая мастерская
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Мастер-класс по ковроткачеству
- Мастер-класс по приготовлению национальных блюд
- Обед (комплексный) - от 650 руб. /чел.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер до точки сбора экскурсионной группы
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 08:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Уважаемые гости республики
- Убедительная просьба как к женщинам, так и к мужчинам: уважайте культурные ценности нашего менталитета. Для комфортного пребывания на территории республики рекомендуем вам заранее позаботиться о том, чтобы ваш гардероб соответствовал требованиям местного менталитета
- При посещении общественных и культовых мест выбирайте правильную одежду, прикрывающую плечи и колени. Помимо того, что это будет считаться уважительным, так вы защитите себя от солнца и жары, которые часто сопутствуют климату южных регионов. Обувайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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