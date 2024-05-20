Экскурсии на водопады из Каспийска

Найдено 6 экскурсий в категории «Водопады» в Каспийске, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
«Вы окажетесь возле потрясающего памятника природы — единственного в Дагестане подземного водопада»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
«Впереди у нас — украшения Хунзахского плато, два высокогорных водопада, образованные одноименными реками»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 7 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
10 отзывов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«Хучнинский (Ханагский) водопад»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
«А также увидите живописный водопад Тобот и крепость 19 века»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов в Каспийске
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хунзахского ханства, насладитесь красотой водопада Тобот и Мочоского озера
Начало: По договоренности с гидом
«Во время поездки вы увидите плато Хунзах, водопад Тобот, Мочоское озеро и многие другие достопримечательности»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Гуниб и к подземный Салтинский водопад из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: По договоренности с туристом
«Вскоре окажемся у ущелья, которое и ведет к нашей цели – подземному водопаду»
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 12 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Мы получили необыкновенные ощущение от посещаемых мест. Идрис великолепный гид и приятный собеседник.
  • П
    Полина
    18 мая 2024
    Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
    Прекрасная экскурсия! Прошло уже несколько дней, а мы до сих пор под впечатлением. Аул-призрак находится высоко в горах, на высоте 1700м,
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    добраться до туды не легко, но оно того стоит, каждый кто дошел до самого верха подтвердит мои слова. Лучше надеть удобную одежду и обувь. Ещё больше полюбить этот край помог наш экскурсовод Абдулкадыр. Это умный, интеллигентный, с тонким чувством юмора, любящий свой край человек. По дороге рассказывал интересные факты и истории разных мест. Сделал прекрасные фотографии и даже снял чудесное-трендовое видео. Посещали разные места. На каждой локации Абдулкадыр подробно и интересно рассказывал об этом месте. По пути любовались рукотворными террасами. Со смотровых открывается великолепные пейзажи. Словами не передать эту красоту. Даже дождь, который шел половину дня, не помешал насладиться экскурсией. Так что погоды боятся не стоит) Автомобиль комфортный, вместительный. Водитель водит очень аккуратно. Ни разу не укачало, хотя дорога по серпантину. Еще нас шикарно покормили национальной едой. Порции огромные, вкусные. Спасибо большое за вашу работу! ❤️ Приедем еще раз сами и порекомендуем всем знакомым

  • Е
    Евгения
    15 мая 2024
    Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
    После этих локаций я влюбилась в Дагестан ❤️место силы 🙏🏻горы⛰️⛰️⛰️⛰️⛰️спасибо нашему гиду ❤️мы с мужем восторге ❤️
  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
    Добрый день. Хотим оставить отзыв об экскурсии в Гамсутль, начнем с водителей это Абдулкадыр и Мурад, ребятам вам отдельный респект
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    за отличное настроение и за рассказы об истории самой республики и отдельных её достопримечательностей. Ну конечно же огромное спасибо организаторам, экскурсия просто супер, хоть и погода была не совсем теплой да ещё и шел дождь по дороге туда, это не помешало получить просто незабываемые эмоции. Ещё раз огромное спасибо.

  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Спасибо Идрису за отличную поездку. Узнали много нового и интересного об истории Дагестана. Очень красивые места, рекомендую к посещению
  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    В первую очередь хочу отметить нашего гида Идриса! Потрясающий экскурсовод! Человек, который очень хорошо знает и любит свой родной край! Интересная экскурсия в аул-призрак Гамсутль! Всем советую посетить её!
  • С
    Светлана
    8 апреля 2024
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Отличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историю края. Гид Идрис интерно
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    доносит информацию об историчесих фактах и современной жизни Дагестана. Отдельное спасибо Идрису за комфортное вождение, отзывчивость. Экскурсия прошла в комфортном темпе, все успели посмотреть, при этом не устали.

    Отличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историюОтличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историюОтличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историюОтличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историюОтличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историюОтличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историюОтличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историюОтличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историюОтличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историю
  • К
    Куклина
    13 октября 2023
    Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов
    Хотим выразить благодарность Магомеду за очень познавательное и интересное знакомство с очаровательными видами Хунзахского ханства и водопадами! Солнечный день в
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    Дагестане, масса интересной информации об истории👍Магомед большой мастер своего дела! Рекомендуем всем на 200%. Только с таким опытным гидом можно по-настоящему и полностью окунуться в атмосферу вокруг. Юмор, харизма, энергетика всё это есть у Магомеда и прибавляет еще более ярких красок вашему путешествию. Обязательно вернёмся!!!

  • О
    Ольга
    12 октября 2023
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Идрис прекрасно знает историю своего края, подача информации доступна и интересна. Вождение комфортное. В наш день экскурсии был холодный дождь и сильный ветер, но это не испортило впечатление от экскурсии. Водопад - прелестен. Дербент - чудесный город."Лунь" впечатлил габаритами. Спасибо.
    Идрис прекрасно знает историю своего края, подача информации доступна и интересна. Вождение комфортное. В наш деньИдрис прекрасно знает историю своего края, подача информации доступна и интересна. Вождение комфортное. В наш деньИдрис прекрасно знает историю своего края, подача информации доступна и интересна. Вождение комфортное. В наш день
  • А
    Алла
    28 сентября 2023
    Гуниб и Салтинский водопад
    Отличная экскурсия в живописные места Республики. Магомед грамотный и опытный экскурсовод приложил максимум усилий и удовлетворил все наши пожелания. Рекомендую как специалиста с ответственным подходом к предлагаемым услугам. Цена экскурсии оправдывается полученными впечатлениями и эмоциями!

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Водопады»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
  2. Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
  3. Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
  4. Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
  5. Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов
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  1. Бархан Сарыкум
  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Язык Тролля
  10. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
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