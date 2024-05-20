1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
«Вы окажетесь возле потрясающего памятника природы — единственного в Дагестане подземного водопада»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
«Впереди у нас — украшения Хунзахского плато, два высокогорных водопада, образованные одноименными реками»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«Хучнинский (Ханагский) водопад»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
«А также увидите живописный водопад Тобот и крепость 19 века»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов в Каспийске
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хунзахского ханства, насладитесь красотой водопада Тобот и Мочоского озера
Начало: По договоренности с гидом
«Во время поездки вы увидите плато Хунзах, водопад Тобот, Мочоское озеро и многие другие достопримечательности»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: По договоренности с туристом
«Вскоре окажемся у ущелья, которое и ведет к нашей цели – подземному водопаду»
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана20 мая 2024Мы получили необыкновенные ощущение от посещаемых мест. Идрис великолепный гид и приятный собеседник.
- ППолина18 мая 2024Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасыПрекрасная экскурсия! Прошло уже несколько дней, а мы до сих пор под впечатлением. Аул-призрак находится высоко в горах, на высоте 1700м,
- ЕЕвгения15 мая 2024Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасыПосле этих локаций я влюбилась в Дагестан ❤️место силы 🙏🏻горы⛰️⛰️⛰️⛰️⛰️спасибо нашему гиду ❤️мы с мужем восторге ❤️
- ААлександр15 мая 2024Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасыДобрый день. Хотим оставить отзыв об экскурсии в Гамсутль, начнем с водителей это Абдулкадыр и Мурад, ребятам вам отдельный респект
- ААнастасия12 мая 2024Спасибо Идрису за отличную поездку. Узнали много нового и интересного об истории Дагестана. Очень красивые места, рекомендую к посещению
- ООльга1 мая 2024В первую очередь хочу отметить нашего гида Идриса! Потрясающий экскурсовод! Человек, который очень хорошо знает и любит свой родной край! Интересная экскурсия в аул-призрак Гамсутль! Всем советую посетить её!
- ССветлана8 апреля 2024Отличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историю края. Гид Идрис интерно
- ККуклина13 октября 2023Хотим выразить благодарность Магомеду за очень познавательное и интересное знакомство с очаровательными видами Хунзахского ханства и водопадами! Солнечный день в
- ООльга12 октября 2023Идрис прекрасно знает историю своего края, подача информации доступна и интересна. Вождение комфортное. В наш день экскурсии был холодный дождь и сильный ветер, но это не испортило впечатление от экскурсии. Водопад - прелестен. Дербент - чудесный город."Лунь" впечатлил габаритами. Спасибо.
- ААлла28 сентября 2023Гуниб и Салтинский водопадОтличная экскурсия в живописные места Республики. Магомед грамотный и опытный экскурсовод приложил максимум усилий и удовлетворил все наши пожелания. Рекомендую как специалиста с ответственным подходом к предлагаемым услугам. Цена экскурсии оправдывается полученными впечатлениями и эмоциями!
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Водопады»
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