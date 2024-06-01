Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Вы отправитесь в путешествие по красочным и труднодоступным местам Дагестана на комфортном минивэне. Вас ждут самый высокий водопад и самый длинный тоннель, коварное плато и прыжок в неизвестность. И конечно, захватывающие горные виды, которые надолго останутся в памяти.
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4 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Живописные дороги. Приготовьтесь увидеть Гимринский тоннель — самый длинный в России. И вдоволь насладиться весёлым горным серпантином. Ирганайское водохранилище. Островок безмятежности и красоты. Изумрудная водная гладь с отражающимися в ней величественными черными скалами. Водопад Тобот. Самый высокий водопад в Дагестане и один из самых высоких на Кавказе: 70 метров ниспадающей красоты. Хунзахское плато. С одной стороны, мы остаемся в горах, а с другой — находимся на равнине, где мирно пасутся коровки. Любители пощекотать нервы смогут прыгнуть в неизвестность с альпинистским снаряжением. Хунзах. Посмотрим на столицу Аварского ханства. Самостоятельное и вполне влиятельное государство существовало 7 веков, пока не вошло в состав Российской империи. Хунзахская крепость. Знаменитая крепость находится на Хунзахском плато на высоте 1800 метров над уровнем моря. Село Цада. Посетим родовое гнездо великого поэта Расула Гамзатова, автора известной песни «Журавли». Перед селением вздымает в небо журавлиная стая — первый монумент памяти павших в Великой Отечественной войне. Плато и водопад Матлас. С вершины плато, как на ладони, видны расстилающиеся горные пейзажи: чудесное место, чтобы сделать фотографии на память или прокатиться на зиплайне. Там же находится спуск в ущелье с природными ваннами, где во времена правления аварских ханов купались их жены и дочери. Каменная чаша. Каменная чаша-теснина представляет собой три скалистых зала, соединенных друг с другом узкими проходами и пещерами. Стены теснины украшает зеленый мох и разнообразные переплетения цветов.
Организационные детали
В стоимость входит комфортабельный транспорт, вкусный национальный обед
Не входит в стоимость: квадроциклы, поездка на зиплайне, полёт на параплане и прыжок с тарзанки, прогулка на катамаране (летом) и аренда коньков (зимой).
Экскурсия подходит путешественникам до 55 лет
Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате для компании до 7 человек, стоимость составит 22 000 руб., детали уточняйте в переписке
Во время экскурсии не рекомендовано носить облегающая и просвечивающую одежду (брюки можно). Плечи, живот и колени должны быть прикрыты.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Узлипат — Организатор в Каспийске
Провёл экскурсии для 1492 туристов
Наша команда организовывает индивидуальные, групповые и авторские туры по Дагестану. Возьмём на себя все заботы, чтобы вы могли наслаждаться путешествием. Покажем и расскажем историю, обычаи и культуру многонационального Дагестана. Лучше гор могут быть горы, в которых ещё не бывал. Не думайте долго — поехали!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
1 июня 2024
Прекрасная и душевная экскурсия! Очень понравилась! Очень доступно и интересно было слушать Мухамеда! Без гонки и спешки мы наслаждались красотами Хунзаха! Успехов и процветания вашему туризму!
М
Михаил
28 мая 2024
Были на экскурсии вдвоём с супругой. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, интересные рассказы гида о местных обычаях и традициях, и главное, с юмором. На всех локациях было много времени полюбоваться пейзажами читать дальше
и пофотографироваться. Накормили сытным обедом из блюд местной кухни. И самое главное, наш гид Магомед помог нам сделать фото и видео на вершине горы, на которые мы сами никогда бы не решились.
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Даниил
26 мая 2024
Великолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информации. Был приятно удивлен красотами и масштабом Дагестанских гор. Обязательно вернусь еще!!!
Анастасия
8 мая 2024
Потрясающий маршрут) И очень хороший экскурсовод!
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