Эта поездка в Дербент - уникальная возможность прикоснуться к древности и насладиться красотой природы.
Участники увидят Хучнинский водопад, где с 30-метровой высоты падают потоки воды, посетят цитадель Нарын-Кала и заглянут в
Участники увидят Хучнинский водопад, где с 30-метровой высоты падают потоки воды, посетят цитадель Нарын-Кала и заглянут в
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Увидеть Хучнинский водопад
- 🏰 Посетить цитадель Нарын-Кала
- 🗺️ Прогуляться по магалам
- 🚀 Оценить экраноплан «Лунь»
- 🎶 Насладиться шоу фонтанов
Что можно увидеть
- Хучнинский водопад
- Крепость семи братьев и одной сестры
- Экраноплан «Лунь»
- Цитадель Нарын-Кала
- Магалы
Описание экскурсии
Хучнинский водопад. Полюбуемся тем, как с 30-метровой высоты падают потоки воды. И сделаем яркие фото!
Крепость семи братьев и одной сестры. Заглянем в крепость на обрывистой скале — и познакомимся с древней легендой.
Экраноплан «Лунь» — чудо инженерной мысли. Вы оцените удивительный аппарат, похожий на самолёт и корабль одновременно.
Цитадель Нарын-Кала — сердце древнего города. Вы увидите исторические постройки и полюбуетесь прекрасным видом на Дербент и море.
Магалы. Пройдёмся по узким улочкам Старого города, посмотрим на традиционные дома, бани, медресе и мечети. И погрузимся в историю республики.
Шоу фонтанов. А в завершение отправимся к самому большому в России фонтану и насладимся музыкальным шоу с подсветкой.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках Lexus RX, Toyota Harrier, Toyota Alphard, Honda Elysion, есть детские кресла
- Дополнительно оплачивается вход в цитадель — 250 ₽ за чел., вход крепость 7 братьев — 100 ₽ за чел. и обед
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Пожалуйста, соблюдайте дресс-код
в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Омарова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амин — ваша команда гидов в Каспийске
Провели экскурсии для 238 туристов
Здравствуйте! Я организатор и идейный вдохновитель сообщества гидов. Бежта — мое родное село в западном высокогорном Дагестане. Здесь проживают бежтинцы, одна из 110 народностей Дагестана, со своим диалектом, культурой и богатыми традициями. Мы создаём классические и необычные экскурсии по Дагестану. Все наши маршруты продуманные, интересные и познавательные. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
12 сен 2025
Это вторая наша экскурсии с этой компанией. Мы посетили не только Дербент. Мы об,ехали всю прилегающую местность, побывали на виноградниках, благодаря гиду Шамилю пообщались с местными жителями и попробовали местную
Дата посещения: 10 сентября 2025
В
Виктор
17 ноя 2025
12.11 съездили в Дербент. Эта была потрясающая экскурсия, аутентичный город,атмосферные улочки,вкусная кухня,мощная Нарын-Кала. Лунь впечатляет! Спасибо гидам и организаторам! Рекомендую всем эту профессиональную команду!))
Н
Надежда
16 сен 2025
Путешествие в Дербент превзошел все наши ожидания. Спасибо нашему гиду Шамилю за такие незабываемые впечатления и экскурсию. Дербент в наших сердцах❤️ Обязательно вернёмся туда снова с этой экскурсией
Ю
Юлия
2 сен 2025
Экскурсии с Амином - это классно! Интересно,сказочно, красиво!
В
Валерия
16 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, заранее обсудили все интересующие моменты и быстро получили на все ответы. Экскурсовод всегда был на связи и до (для уточнения информации) и после (узнавали плейлист в машине, очень уж понравился) самой экскурсии. Поездка была очень комфортной, если вернемся в Дагестан - обязательно обратимся вновь.
Е
Екатерина
11 авг 2025
Экскурсия прошла великолепно! Мы побывали в каждой части Дербента и познакомились с его историей и бытом. Сразу видно, что гид - настоящий профессионал! Нас встретили у дома и доставили туда
Е
Екатерина
29 июл 2025
Поездка прошла насыщенно и интересно. Спасибо гиду Шамилю за интересное путешествие!
Н
Наталья
7 июл 2025
Нам очень понравилось, скучать времени не было. Это был чудесный насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Хотелось бы поблагодарить Шамиля за прекрасную экскурсию! Неожиданно для всех мы побывали в селе Кунжик, где познакомились с прекрасными людьми. Они нам показали
Ольга
14 мая 2025
Кто готов к дальней дороге!!!!!!! Поездка прошла супер, у нас было два гида прекрасных человека, Шамиль, Магамед советуем этих людей, отзывчивые добрые, приятные, веселые, Шамиль все организовал рассказал. Город Дербент
Татьяна
26 мар 2025
Спасибо Амину и Мухамеду за отличную экскурсию и внимание к гостям. Природа и история- это то, что замечательно сочетается в полюбившемся нам Дагестане. У нас остались самые добрые впечатления о Дагестане и его людях! Рекомендуем!
С
Светлана
17 мар 2025
Хорошая экскурсия, отличный экскурсовод в Цитаделе, получено море впечатлений!
Амин
Ответ организатора:
Спасибо Светлана! Мы стараемся проводить экскурсии как можно комфортнее и с интересом,и всё ради Вас!
Х
Хадижат
26 фев 2025
Это была потрясающая экскурсия! Посетили множество изумительных локаций на комфортабельном автомобиле и сделали уникальные фото на память! Большое Спасибо гиду Амину,который много рассказал историю,обычаи и традиции родного края. Накормил вкуснейшим обедом и вообще был очень обходителен. Эта экскурсия очень вдохновила меня для покорения новых вершин! Всем рекомендую эту команду! Спасибо!
Входит в следующие категории Каспийска
Похожие экскурсии из Каспийска
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - в древнейший Дербент
Путешествие в Дербент подарит уникальный опыт: от древних улиц до современных винзаводов. Узнайте о культуре и истории города, не покидая комфорта
21 ноя в 08:30
22 ноя в 08:30
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и удивительного экраноплана Лунь, исследуя сокровища Дагестана
Начало: У вашего отеля, если туристы проживают в черте гор...
24 ноя в 08:30
25 ноя в 08:30
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
1 дек в 07:30
2 дек в 07:30
17 334 ₽ за всё до 4 чел.