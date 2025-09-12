Эта поездка в Дербент - уникальная возможность прикоснуться к древности и насладиться красотой природы.Участники увидят Хучнинский водопад, где с 30-метровой высоты падают потоки воды, посетят цитадель Нарын-Кала и заглянут в

крепость 7 братьев. Также предусмотрена прогулка по магалам, где можно окунуться в историю Дагестана. В завершение экскурсии - шоу фонтанов у самого большого в России фонтана. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит узнать больше об истории региона

Описание экскурсии

Хучнинский водопад. Полюбуемся тем, как с 30-метровой высоты падают потоки воды. И сделаем яркие фото!

Крепость семи братьев и одной сестры. Заглянем в крепость на обрывистой скале — и познакомимся с древней легендой.

Экраноплан «Лунь» — чудо инженерной мысли. Вы оцените удивительный аппарат, похожий на самолёт и корабль одновременно.

Цитадель Нарын-Кала — сердце древнего города. Вы увидите исторические постройки и полюбуетесь прекрасным видом на Дербент и море.

Магалы. Пройдёмся по узким улочкам Старого города, посмотрим на традиционные дома, бани, медресе и мечети. И погрузимся в историю республики.

Шоу фонтанов. А в завершение отправимся к самому большому в России фонтану и насладимся музыкальным шоу с подсветкой.

Организационные детали