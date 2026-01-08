Откройте для себя Казань через её архитектурные контрасты.
Нас ждет путешествие по трем столетиям архитектуры: от изящного классицизма и роскошной эклектики особняка Ушковой до советского авангарда и футуристического цирка. Вы научитесь
Описание экскурсииВо время экскурсии вы увидите: яркие примеры советской архитектуры от авангарда до постмодернизма; детали самого роскошного особняка Казани – дома Ушковой; самую старинную аптеку в городе, которая работает по сей день; казанский цирк, здание которого напоминает космический корабль. Во время экскурсии вы узнаете: как менялись архитектурные тренды на протяжении почти трех столетий; как архитектура влияет на восприятие человека; что общего у эклектики и большого сталинского стиля; как проявлялись местные особенности архитектурных стилей и эпох; чем вдохновляется современная архитектура; какая Казань на вкус: участники экскурсии получат безалкогольный коктейль, вдохновленный городом, от ресторана «Cheeseria». Важная информация: Экскурсия проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр Казани
- Дом Ушковой
- Самая старая аптека города
- Казанский цирк
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Кремлевская, 33
Завершение: Площадь Тысячелетия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на улице. Пожалуйста
- Одевайтесь по погоде
- Надевайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
8 янв 2026
Очень интересно рассказывали всё. Всем советую
