Нас ждет путешествие по трем столетиям архитектуры: от изящного классицизма и роскошной эклектики особняка Ушковой до советского авангарда и футуристического цирка. Вы научитесь читать дальше читать тайны фасадов и увидите, как местный колорит влиял на архитектурные стили. Мы покажем самую старинную аптеку города и расскажем, чем вдохновляется современная застройка.



А в конце вас ждет безалкогольный коктейль, вкус которого передает неповторимый характер тысячелетней Казани. Откройте для себя Казань через её архитектурные контрасты.

Описание экскурсии Во время экскурсии вы увидите: яркие примеры советской архитектуры от авангарда до постмодернизма; детали самого роскошного особняка Казани – дома Ушковой; самую старинную аптеку в городе, которая работает по сей день; казанский цирк, здание которого напоминает космический корабль. Во время экскурсии вы узнаете: как менялись архитектурные тренды на протяжении почти трех столетий; как архитектура влияет на восприятие человека; что общего у эклектики и большого сталинского стиля; как проявлялись местные особенности архитектурных стилей и эпох; чем вдохновляется современная архитектура; какая Казань на вкус: участники экскурсии получат безалкогольный коктейль, вдохновленный городом, от ресторана «Cheeseria». Важная информация: Экскурсия проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Исторический центр Казани

Дом Ушковой

Самая старая аптека города

Казанский цирк Что включено Услуги гида Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Кремлевская, 33 Завершение: Площадь Тысячелетия Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек. Важная информация Экскурсия проходит на улице. Пожалуйста

Одевайтесь по погоде

Надевайте удобную обувь Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.