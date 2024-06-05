1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Секреты и красота исторического центра Казани
Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны
Начало: На площади 1 Мая
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани: эксклюзивный тур
Познайте Казань через истории её зданий, храмов и выдающихся личностей. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть город под совершенно новым углом
Начало: У Спасской башни кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Аудиогид
2 часа
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений
Начало: В парке Тысячелетия
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
16001 440₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
По Казани - с очками виртуальной реальности
«Окно в прошлое» на прогулке по Старому городу в компании гида
Начало: На площади Тукая
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
Погрузиться в прошлое Казани через историю, легенды и архитектуру её старейшей улицы
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Увлекательная история 1000-летнего города - на лёгкой и информативной прогулке для взрослых и детей
Начало: в районе здания мэрии (на ул. Кремлёвская)
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинные улицы Казани - Кремлёвская и Баумана
Начало: Площадь Тукая возле часов, Казань
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Обзорная программа с посещением Казанского кремля
Начало: ваш отель в пределах исторического центра
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
7 999₽ за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Четыре площади Казани: прошлое и настоящее
Окунуться в историю города через знакомство с его главными площадями
Начало: у Спасской башни Казанского кремля
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
4 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав5 июня 2024Гульназ провела отличную экскурсию! Интересный, неклассический маршрут. Много интересных фактов и рассказов. Гульназ - профессионал своего дела и замечательный человек!:)
- ЕЕкатерина27 мая 2024Великолепная экскурсия! Огромное спасибо от всей нашей компании организатору Юлии и экскурсоводу Диляре, благодаря им мы совершили незабываемое путешествие по Казани. Очень крутой проект с vr очками! Все было замечательно.
- ККсения22 мая 2024Я впервые была на иммерсивной экскурсии и осталось в восторге. Маршрут и рассказ уникален и романтичен, а гид Николай был очень добрый и внимательный) я очень советую и рекомендую)
- ММаргарита20 мая 2024Очень понравилась экскурсия, душевая, информативная в меру. Экскурсовод Николай спокойный, вежливый, после экскурсии ответил на наши вопросы….
- ЕЕвгения14 мая 2024Нам понравилась экскурсия, всё было прекрасно.
- ТТатьяна11 мая 2024Замечательная экскурсия. Многое узнали о Казани, хотя до этого бывали не раз. Даже чаем напоили! Спасибо!
- ППавел10 мая 2024Благодарим Арину за проверенную экскурсию! Побывали в Казанском Кремле, Богородицком монастыре, познакомились с основными достопримечательностями и историей Казани! Очень понравилось! Спасибо
- ННиколай8 мая 2024Благодарим Александра за экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, было очень интересно. Лучший способ знакомиться с городом - с помощью таких экскурсоводов, как Александр. Большое спасибо!
- ММария6 мая 2024Потрясающая экскурсия! Татьяна прекрасный рассказчик, было интересно и взрослым и ребенку! Не смотря на холодную и дождливую погоду, 3 часа пролетели незаметно, а впечатления от увиденного и услышанного останутся с нами надолго!
- ММария6 мая 2024Увлекательная экскурсия на хорошем автомобиле с эрудированным гидом по известным и не очень широкой публике местам. Путешествие в историю проходит
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