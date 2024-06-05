Дом Ушковой

Найдено 10 экскурсий в категории «Дом Ушковой» в Казани, цены от 1 440 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секреты и красота исторического центра Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Секреты и красота исторического центра Казани
Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны
Начало: На площади 1 Мая
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 670 за всё до 7 чел.
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
171 отзыв
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани: эксклюзивный тур
Познайте Казань через истории её зданий, храмов и выдающихся личностей. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть город под совершенно новым углом
Начало: У Спасской башни кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 400 за всё до 5 чел.
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
🚶 Пешая
скидка
10%
Аудиогид
2 часа
9 отзывов
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений
Начало: В парке Тысячелетия
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
16001 440 за человека
По Казани - с очками виртуальной реальности
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
По Казани - с очками виртуальной реальности
«Окно в прошлое» на прогулке по Старому городу в компании гида
Начало: На площади Тукая
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
7 500 за всё до 5 чел.
Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
Погрузиться в прошлое Казани через историю, легенды и архитектуру её старейшей улицы
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 3 600 за всё до 5 чел.
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
13 отзывов
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Увлекательная история 1000-летнего города - на лёгкой и информативной прогулке для взрослых и детей
Начало: в районе здания мэрии (на ул. Кремлёвская)
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Старинные улицы Казани - Кремлёвская и Баумана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Старинные улицы Казани - Кремлёвская и Баумана
Начало: Площадь Тукая возле часов, Казань
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 000 за всё до 6 чел.
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
126 отзывов
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Обзорная программа с посещением Казанского кремля
Начало: ваш отель в пределах исторического центра
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
7 999 за экскурсию
Четыре площади Казани: прошлое и настоящее
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Четыре площади Казани: прошлое и настоящее
Окунуться в историю города через знакомство с его главными площадями
Начало: у Спасской башни Казанского кремля
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
4 800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    5 июня 2024
    Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
    Гульназ провела отличную экскурсию! Интересный, неклассический маршрут. Много интересных фактов и рассказов. Гульназ - профессионал своего дела и замечательный человек!:)
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    По Казани - с очками виртуальной реальности
    Великолепная экскурсия! Огромное спасибо от всей нашей компании организатору Юлии и экскурсоводу Диляре, благодаря им мы совершили незабываемое путешествие по Казани. Очень крутой проект с vr очками! Все было замечательно.
  • К
    Ксения
    22 мая 2024
    Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
    Я впервые была на иммерсивной экскурсии и осталось в восторге. Маршрут и рассказ уникален и романтичен, а гид Николай был очень добрый и внимательный) я очень советую и рекомендую)
    Я впервые была на иммерсивной экскурсии и осталось в восторге. Маршрут и рассказ уникален и романтиченЯ впервые была на иммерсивной экскурсии и осталось в восторге. Маршрут и рассказ уникален и романтиченЯ впервые была на иммерсивной экскурсии и осталось в восторге. Маршрут и рассказ уникален и романтичен
  • М
    Маргарита
    20 мая 2024
    Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
    Очень понравилась экскурсия, душевая, информативная в меру. Экскурсовод Николай спокойный, вежливый, после экскурсии ответил на наши вопросы….
  • Е
    Евгения
    14 мая 2024
    Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
    Нам понравилась экскурсия, всё было прекрасно.
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
    Замечательная экскурсия. Многое узнали о Казани, хотя до этого бывали не раз. Даже чаем напоили! Спасибо!
    Замечательная экскурсия. Многое узнали о Казани, хотя до этого бывали не раз. Даже чаем напоили! Спасибо!Замечательная экскурсия. Многое узнали о Казани, хотя до этого бывали не раз. Даже чаем напоили! Спасибо!Замечательная экскурсия. Многое узнали о Казани, хотя до этого бывали не раз. Даже чаем напоили! Спасибо!
  • П
    Павел
    10 мая 2024
    Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
    Благодарим Арину за проверенную экскурсию! Побывали в Казанском Кремле, Богородицком монастыре, познакомились с основными достопримечательностями и историей Казани! Очень понравилось! Спасибо
  • Н
    Николай
    8 мая 2024
    Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
    Благодарим Александра за экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, было очень интересно. Лучший способ знакомиться с городом - с помощью таких экскурсоводов, как Александр. Большое спасибо!
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Секреты и красота исторического центра Казани
    Потрясающая экскурсия! Татьяна прекрасный рассказчик, было интересно и взрослым и ребенку! Не смотря на холодную и дождливую погоду, 3 часа пролетели незаметно, а впечатления от увиденного и услышанного останутся с нами надолго!
    Потрясающая экскурсия! Татьяна прекрасный рассказчик, было интересно и взрослым и ребенку! Не смотря на холодную иПотрясающая экскурсия! Татьяна прекрасный рассказчик, было интересно и взрослым и ребенку! Не смотря на холодную иПотрясающая экскурсия! Татьяна прекрасный рассказчик, было интересно и взрослым и ребенку! Не смотря на холодную иПотрясающая экскурсия! Татьяна прекрасный рассказчик, было интересно и взрослым и ребенку! Не смотря на холодную иПотрясающая экскурсия! Татьяна прекрасный рассказчик, было интересно и взрослым и ребенку! Не смотря на холодную иПотрясающая экскурсия! Татьяна прекрасный рассказчик, было интересно и взрослым и ребенку! Не смотря на холодную иПотрясающая экскурсия! Татьяна прекрасный рассказчик, было интересно и взрослым и ребенку! Не смотря на холодную иПотрясающая экскурсия! Татьяна прекрасный рассказчик, было интересно и взрослым и ребенку! Не смотря на холодную и
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
    Увлекательная экскурсия на хорошем автомобиле с эрудированным гидом по известным и не очень широкой публике местам. Путешествие в историю проходит
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    на одном дыхании. Спасибо гиду Елене!! Однозначно рекомендую для путешественников, которые впервые в Казани, заказать экскурсию на начало отдыха, чтобы потом было проще самим ориентироваться в городе

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Дом Ушковой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Секреты и красота исторического центра Казани
  2. Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
  3. Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
  4. По Казани - с очками виртуальной реальности
  5. Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
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