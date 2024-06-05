В Владислав Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре Гульназ провела отличную экскурсию! Интересный, неклассический маршрут. Много интересных фактов и рассказов. Гульназ - профессионал своего дела и замечательный человек!:)

Е Екатерина По Казани - с очками виртуальной реальности Великолепная экскурсия! Огромное спасибо от всей нашей компании организатору Юлии и экскурсоводу Диляре, благодаря им мы совершили незабываемое путешествие по Казани. Очень крутой проект с vr очками! Все было замечательно.

К Ксения Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад Я впервые была на иммерсивной экскурсии и осталось в восторге. Маршрут и рассказ уникален и романтичен, а гид Николай был очень добрый и внимательный) я очень советую и рекомендую)

М Маргарита Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад Очень понравилась экскурсия, душевая, информативная в меру. Экскурсовод Николай спокойный, вежливый, после экскурсии ответил на наши вопросы….

Е Евгения Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани Нам понравилась экскурсия, всё было прекрасно.

Т Татьяна Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад Замечательная экскурсия. Многое узнали о Казани, хотя до этого бывали не раз. Даже чаем напоили! Спасибо!

П Павел Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома Благодарим Арину за проверенную экскурсию! Побывали в Казанском Кремле, Богородицком монастыре, познакомились с основными достопримечательностями и историей Казани! Очень понравилось! Спасибо

Н Николай Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани Благодарим Александра за экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, было очень интересно. Лучший способ знакомиться с городом - с помощью таких экскурсоводов, как Александр. Большое спасибо!

М Мария Секреты и красота исторического центра Казани Потрясающая экскурсия! Татьяна прекрасный рассказчик, было интересно и взрослым и ребенку! Не смотря на холодную и дождливую погоду, 3 часа пролетели незаметно, а впечатления от увиденного и услышанного останутся с нами надолго!