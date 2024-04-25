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Групповая
2 часа
Архитектура советской Казани - от конструктивизма до модернизма
Увидеть, какие советские идеалы транслировались через архитектуру в разные эпохи
Начало: у Дома Печати
Сегодня в 11:00
15 июня в 12:00
900₽ за человека
Групповая
2 часа
Деревянная архитектура Казани - от народного зодчества до модерна
Изучить архитектуру, формирующую своеобразный облик казанского центра
Начало: В районе улицы Петербургской
29 июня в 11:00
900₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Соцгород: сталинский ампир и самолёты
Погулять по городу мечты и окунуться в историю казанского авиастроения
Начало: У парка «Крылья Советов»
Сегодня в 11:00
30 июня в 11:00
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга25 апреля 2024Экскурсия отличная. Хотелось бы еще одну про здания до конструктивизма) Необходимо учесть особенности Казани перед экскурсией: некоторое время вы будете идти в гору.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Казань глазами инженера»
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