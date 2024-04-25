Казань глазами инженера – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Казань глазами инженера» в Казани, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Архитектура советской Казани - от конструктивизма до модернизма
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Архитектура советской Казани - от конструктивизма до модернизма
Увидеть, какие советские идеалы транслировались через архитектуру в разные эпохи
Начало: у Дома Печати
Сегодня в 11:00
15 июня в 12:00
900 за человека
Деревянная архитектура Казани - от народного зодчества до модерна
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Деревянная архитектура Казани - от народного зодчества до модерна
Изучить архитектуру, формирующую своеобразный облик казанского центра
Начало: В районе улицы Петербургской
29 июня в 11:00
900 за человека
Соцгород: сталинский ампир и самолёты
🚶 Пешая
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
2.5 часа
Соцгород: сталинский ампир и самолёты
Погулять по городу мечты и окунуться в историю казанского авиастроения
Начало: У парка «Крылья Советов»
Сегодня в 11:00
30 июня в 11:00
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Казань глазами инженера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Архитектура советской Казани - от конструктивизма до модернизма
  2. Деревянная архитектура Казани - от народного зодчества до модерна
  3. Соцгород: сталинский ампир и самолёты
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Казань глазами инженера" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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