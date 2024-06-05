1 чел.
По популярности
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
14001 330₽ за человека
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе)
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
11001 045₽ за человека
Круиз
1 час
В тренде
На катере по реке Казанке
Отправиться в речной круиз и взглянуть на главные достопримечательности Казани с необычного ракурса
Начало: На улице Брюсова 51
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
45 минут
В тренде
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
Расписание: Сезон 2022 окончен. До встречи в 2023!
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 290₽ за человека
Групповая
1.5 часа
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
И весь вечер на арене цирка… вы, уважаемые зрители
Начало: У главного входа в Казанский цирк
12 июня в 10:00
16 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда5 июня 2024Замечательная экскурсия по вашему прекрасному городу! Время прошло быстро и незаметно! Однозначно, буду рекомендовать друзьям!
- ЮЮрий5 июня 2024Всё прошло хорошо.
- ААнна3 июня 2024Красивые локации. Самое главное, что ребёнку понравилось.
- ИИрина29 мая 2024Выехали немного с опозданием (минут 15-20), зато были ближе к закату. Если у вас нет налика без сдачи, то удобнее сразу оплатить онлайн через сайт. Мы бежали как ненормальные, что бы успеть внести оплату за полчаса до поездки)
- УУстина26 мая 2024Отличная прогулка, отличный персонал, все очень понрасилось!
- ММарьяна20 мая 2024Экскурсия прошла на отлично. Гид интересно рассказывал, была отличная подборка достопримечательностей. Мы остались очень доволы
- ООльга19 мая 2024Очень понравилось. Отличный катер: чистый, защищенный от ветра и брызг, быстроходный, надежный, тёплый. Отличный капитан: профессиональный, спокойный, внимательный, интересно рассказывает,
- ООксана13 мая 2024Выше всяких похвал! Прогулка была яркая, эмоциональная, запоминающаяся! Капитану Игоря отдельное спасибо за эмоции подаренные детям!
- ППетр13 мая 2024Супер! Побывать в пустом (!), то есть без толп зрителей, цирке (кстати, красивейшем в нашей стране), проникнуть в оркестровую ложу,
- ООльга7 мая 2024Чудесная экскурсия! Очень интересно как взрослым, так и детям) Нигде не встречали подобную возможность посмотреть как живет цирк изнутри. Однозначно
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Казанский государственный цирк»
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