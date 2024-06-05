Экскурсии в Казанский государственный цирк

Найдено 5 экскурсий в категории «Казанский государственный цирк» в Казани, цены от 1 045 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
682 отзыва
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
14001 330 за человека
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе)
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
11001 045 за человека
На катере по реке Казанке
🚤 На катере
Круиз
1 час
8 отзывов
В тренде
На катере по реке Казанке
Отправиться в речной круиз и взглянуть на главные достопримечательности Казани с необычного ракурса
Начало: На улице Брюсова 51
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
⛴ На теплоходе
Групповая
45 минут
368 отзывов
В тренде
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
Расписание: Сезон 2022 окончен. До встречи в 2023!
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 290 за человека
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
4 отзыва
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
И весь вечер на арене цирка… вы, уважаемые зрители
Начало: У главного входа в Казанский цирк
12 июня в 10:00
16 июня в 10:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
    Замечательная экскурсия по вашему прекрасному городу! Время прошло быстро и незаметно! Однозначно, буду рекомендовать друзьям!
  • Ю
    Юрий
    5 июня 2024
    Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
    Всё прошло хорошо.
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
    Красивые локации. Самое главное, что ребёнку понравилось.
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
    Выехали немного с опозданием (минут 15-20), зато были ближе к закату. Если у вас нет налика без сдачи, то удобнее сразу оплатить онлайн через сайт. Мы бежали как ненормальные, что бы успеть внести оплату за полчаса до поездки)
  • У
    Устина
    26 мая 2024
    Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
    Отличная прогулка, отличный персонал, все очень понрасилось!
  • М
    Марьяна
    20 мая 2024
    Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
    Экскурсия прошла на отлично. Гид интересно рассказывал, была отличная подборка достопримечательностей. Мы остались очень доволы
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    На катере по реке Казанке
    Очень понравилось. Отличный катер: чистый, защищенный от ветра и брызг, быстроходный, надежный, тёплый. Отличный капитан: профессиональный, спокойный, внимательный, интересно рассказывает,
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    подстраивает маршрут под зарос клиента. Прекрасная прогулка: получили великолепное впечатление на вид Казани с воды, прокатились и быстро и медленно, организовали в удобное для нас время! Рекомендую 👍

  • О
    Оксана
    13 мая 2024
    На катере по реке Казанке
    Выше всяких похвал! Прогулка была яркая, эмоциональная, запоминающаяся! Капитану Игоря отдельное спасибо за эмоции подаренные детям!
  • П
    Петр
    13 мая 2024
    За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
    Супер! Побывать в пустом (!), то есть без толп зрителей, цирке (кстати, красивейшем в нашей стране), проникнуть в оркестровую ложу,
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    гримерки, закулисье и даже выйти на манеж - очень и очень захватывающее приключение! Спасибо большое! Дети (5, 10, и даже 14 летний) в абсолютном восторге!

  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
    Чудесная экскурсия! Очень интересно как взрослым, так и детям) Нигде не встречали подобную возможность посмотреть как живет цирк изнутри. Однозначно
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    рекомендую! Экскурсовод очаровательная девушка, отвечает на любые вопросы, это всегда очень приятно. Так еще и вкуснейшего мороженого поели и сладкой ваты)

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Казанский государственный цирк»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
  2. Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
  3. На катере по реке Казанке
  4. Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
  5. За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Казанский государственный цирк" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 045 до 8 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1063 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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