И Ирина

Выехали немного с опозданием (минут 15-20), зато были ближе к закату. Если у вас нет налика без сдачи, то удобнее сразу оплатить онлайн через сайт. Мы бежали как ненормальные, что бы успеть внести оплату за полчаса до поездки)