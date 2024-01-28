Перенестись в блестящее прошлое города на групповой прогулке от улицы Баумана до Кремлёвской
Как раньше выглядели здания на Баумана и Кремлёвской? Кто там жил и работал? Я покажу вам необычные детали и расскажу, кто наполнял жизнью эти улицы, какие разговоры были слышны в дворянских гнёздах и какие споры разгорались в поисках истины в Университете.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
Описание
Что вас ожидает
Улица Баумана — старинная и современная
Начнём прогулку у любимого места встречи всех казанцев — возле бронзовой композиции «Часы». В первые минуты вас окружит атмосфера шумной столицы, с её сувенирными лавками, ресторанами, кафе и уличными музыкантами. А дальше начнутся чудеса: на нашем пути будут сменять друг друга памятники различных эпох, древние храмы и современные торговые центры, а входы на станции метро напомнят о средневековых сводах и подвалах. Я познакомлю вас с образцом советского конструктивизма, историей нулевого меридиана и отведу к аллее звёзд татарской эстрады. Также вы узнаете о золотых запасах Центрального банка, которые здесь находились в старину. И услышите о лучших местах города, где стоит отведать блюда настоящей татарской кухни.
Казанский Арбат и известные личности
Я покажу «щербатый дом» рядом с церковью, где в хоре пел Шаляпин, и расскажу забавную историю о дружбе мэтра мировой оперы с Горьким. Возле копии кареты Екатерины Второй поговорим о визите императрицы в Казань и важных решениях, которые она приняла во время большого путешествия по волжским городам. Также я с радостью познакомлю вас с Котом Казанским и Су Анасы — нашим аналогом Русалочки в Копенгагене.
Кому подходит экскурсия
- Тем, кто только начинает знакомство с Казанью, тем, кто хочет лучше узнать её историю
- Если в группе будут дети, я включу в рассказ татарские сказки и мифы
Организационные детали
В ходе экскурсии можно сделать перерыв в кафе. В зимний период можно сделать 2 остановки, чтобы погреться, а заодно попробовать национальные блюда и побывать в гостях у Казанского кота.
в понедельник в 10:00 и 16:00, во вторник в 13:00 и 18:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Тукая»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 10:00 и 16:00, во вторник в 13:00 и 18:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.