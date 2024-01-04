Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
Групповая экскурсия в Казани

Прогуляться по самой тусовочной улице Казани и посетить лучшие бары (дегустация входит в стоимость!)

Профсоюзная улица в Казани — аналог Мясницкой в Москве и Думской в Петербурге.

Концентрация питейных заведений здесь просто зашкаливает! Однако наш маршрут не только гастрономический, но и исторический. Вы откроете тайны зданий в центре города и окунётесь в историю развития барной культуры Казани. Заглянете в 4 бара и узнаете их главные фишки.
Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
Ближайшие даты:
4
янв
6
янв
2
фев
9
фев
16
фев
23
фев
1
мар
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы подготовили для вас двойной маршрут — исторический и барный. От университетской обсерватории мы пройдём вдоль основных заведений современной Профсоюзной. Здесь, в историческом центре города, каждое здание хранит свои секреты: от визита в Казань Петра Великого до революционных лет, от концерта Виктора Цоя в нынешнем здании синагоги до раскопок перед тысячелетием Казани.

Вы узнаете истории легендарных и действующих баров, идеи концепций былых и фишки действующих заведений. Все они найдены не в интернете, а собраны основателем топовых казанских баров Артуром Галайчуком. Во время прогулки мы посетим 4 заведения. И в каждом для нас будет особый приём: служба охраны пропустит вне очереди, а внутри вас уже будут ждать фирменные напитки (включены в стоимость).

Организационные детали

  • В стоимость включено: 5 коктейлей (4 в барах и 1 welcome drink), услуги гида, услуги фотографа
  • За отдельную плату, вы можете купить себе дополнительные коктейли (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Профсоюзная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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