Прогуляться по самой тусовочной улице Казани и посетить лучшие бары (дегустация входит в стоимость!)
Концентрация питейных заведений здесь просто зашкаливает! Однако наш маршрут не только гастрономический, но и исторический. Вы откроете тайны зданий в центре города и окунётесь в историю развития барной культуры Казани. Заглянете в 4 бара и узнаете их главные фишки.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 900 ₽
Описание
Что вас ожидает
Мы подготовили для вас двойной маршрут — исторический и барный. От университетской обсерватории мы пройдём вдоль основных заведений современной Профсоюзной. Здесь, в историческом центре города, каждое здание хранит свои секреты: от визита в Казань Петра Великого до революционных лет, от концерта Виктора Цоя в нынешнем здании синагоги до раскопок перед тысячелетием Казани.
Вы узнаете истории легендарных и действующих баров, идеи концепций былых и фишки действующих заведений. Все они найдены не в интернете, а собраны основателем топовых казанских баров Артуром Галайчуком. Во время прогулки мы посетим 4 заведения. И в каждом для нас будет особый приём: служба охраны пропустит вне очереди, а внутри вас уже будут ждать фирменные напитки (включены в стоимость).
Организационные детали
- В стоимость включено: 5 коктейлей (4 в барах и 1 welcome drink), услуги гида, услуги фотографа
- За отдельную плату, вы можете купить себе дополнительные коктейли (по желанию)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Профсоюзная
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.