Профсоюзная улица в Казани — аналог Мясницкой в Москве и Думской в Петербурге. Концентрация питейных заведений здесь просто зашкаливает! Однако наш маршрут не только гастрономический, но и исторический. Вы откроете тайны зданий в центре города и окунётесь в историю развития барной культуры Казани. Заглянете в 4 бара и узнаете их главные фишки.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Описание

Что вас ожидает

Мы подготовили для вас двойной маршрут — исторический и барный. От университетской обсерватории мы пройдём вдоль основных заведений современной Профсоюзной. Здесь, в историческом центре города, каждое здание хранит свои секреты: от визита в Казань Петра Великого до революционных лет, от концерта Виктора Цоя в нынешнем здании синагоги до раскопок перед тысячелетием Казани.

Вы узнаете истории легендарных и действующих баров, идеи концепций былых и фишки действующих заведений. Все они найдены не в интернете, а собраны основателем топовых казанских баров Артуром Галайчуком. Во время прогулки мы посетим 4 заведения. И в каждом для нас будет особый приём: служба охраны пропустит вне очереди, а внутри вас уже будут ждать фирменные напитки (включены в стоимость).

Организационные детали