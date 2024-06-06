1 чел.
По популярности
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото
Начало: В центре города
«Вы прогуляетесь по центральной улице Казани, которую нередко именуют казанским Арбатом, — улице Баумана со множеством исторических зданий, церквями и ресторанами»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
46003 910₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Популярное предложение
Большой обзорный тур по Казани на микроавтобусе в мини-группе
Запланируйте незабываемое путешествие по Казани! Экскурсия на микроавтобусе покажет вам город с лучших ракурсов и расскажет его историю
Начало: В районе кремля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
1 695₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй
Начало: У памятника Мусе Джалилю
«Сделав круг по кремлю, мы спустимся по булыжной мостовой на улицу Баумана»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
В тренде
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу уникальной Казани вместе с гидом-фотографом. Откройте скрытые уголки и получите яркие воспоминания
Начало: В центре Казани
«Гуляя по историческим кварталам, вместе с гидом вы раскроете тайны переулков и особняков»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
39003 315₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Ежедневная прогулка по Казани: красный и синий маршруты
Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Присоединяйтесь к экскурсии и проникнитесь духом татарской столицы, узнавая её историю и достопримечательности
Начало: У часов на площади Тукая
«С пешеходной улицы Баумана вы начнёте знакомство с Казанью»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
На улицах Казани каждый дом - архитектурное сокровище. Узнайте, кто жил и работал на Баумана и Кремлёвской, и какие тайны скрывают эти места
Начало: Возле станции метро «Тукая»
«Улица Баумана — старинная и современная»
Сегодня в 17:00
11 июня в 13:00
670₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
Прогулка по улице Баумана, посещение кремля и дегустация традиционных татарских блюд. Узнайте историю Казани и попробуйте лучшие местные деликатесы
Начало: На площади Тукая
«Гуляя по красивейшей улице Баумана, вы увидите колокольню Богоявленского собора, дом-книжку, памятник Коту Казанскому»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казань: Мифы и легенды с гидом-историком
Исследуйте удивительный мир казанских сказок и легенд, открывая тайны древнего Татарстана в компании знающего гида
Начало: Возле озера Кабан
«На пути встретите лесного духа и русалку, узнаете об улице под землей в центре татарской столицы, а также увидите старейшую аптеку в городе»
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
3 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Экспресс-прогулка по улице Баумана: история, культура и традиции Казани
Погрузитесь в атмосферу Казани с экскурсией по улице Баумана. Исторические здания, уникальные музеи и традиционные угощения ждут вас
Начало: Площадь Г. Тукая
«Разберётесь, как в Казани появилась подземная улица и действительно ли она хранит в себе жуткие тайны»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
550₽ за человека
Групповая
2 часа
Руины Казани: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, открывая тайны заброшенных зданий и их вклад в историю города
Начало: В районе метро Кремлёвская
«Мы рассматриваем руины снаружи, со стороны улицы, не посещая сами разрушающиеся здания»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
950₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии
Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом
Начало: На улице Баумана
«Вы отправитесь в необыкновенное путешествие по пешеходной улице Казани — улице Баумана»
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Казань: симбиоз культур в одном городе
Откройте для себя Казань, где встречаются история и культуры, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: У места вашего проживания или по договоренности
«Проедем по старинным улицам и побываем там, где случились чудеса — явление Пресвятой Богородицы и обретение Казанской иконы Божией Матери»
14 июня в 13:00
18 июня в 09:30
99008 910₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Старо-Татарской слободы и озера Кабан: путешествие по историческому Казани
Погрузитесь в мир истории и легенд Казани, исследуя уникальную архитектуру и загадки озера Кабан в компании опытного гида
Начало: У касс театра им. Галиаскара Камала
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Секретные маршруты непарадной Казани: индивидуальная экскурсия
Прогулка по скрытым уголкам Казани, где старинные дома соседствуют с современными зданиями. Узнайте город глазами местного жителя
Начало: На пересечении улиц Маяковского и Некрасова
«Приглашаю на прогулку по «непарадным» улицам и маршрутам в самом центре Казани»
18 июня в 14:00
19 июня в 14:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казань религиозная: путешествие по Старо-Татарской слободе
Вас ждет увлекательное путешествие по Старо-Татарской слободе Казани, где история и религия переплетаются в едином танце
Начало: На улице Татарстан
«Экскурсия начнется с улицы Татарстан: здесь вам откроется история слободы и её поселенцев»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 2 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Легенды и загадки Казани - индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Казани через её главные достопримечательности. Узнайте тайны кремля, посетите мечеть Кул Шариф и Петропавловский собор
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
«Я расскажу вам, почему улица Баумана двухэтажная»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секреты и красота исторического центра Казани
Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны
Начало: На площади 1 Мая
«История и легенды Кремлевской улицы»
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Погрузиться в культуру татарской столицы и распробовать национальную выпечку
«Мы проедем по улицам города и посетим следующие локации:»
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
«На главной пешеходной улице города вы увидите бронзовую копию кареты Екатерины II, на которой она въезжала в наш город, фонтан Водяная, колокольню Богоявленского собора и памятник Шаляпину»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615₽ за человека
Групповая
3 часа
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости
Начало: У центрального входа в Кремль
«На главной пешеходной улице города вы увидите бронзовую копию кареты Екатерины II, на которой она въезжала в наш город, фонтан Водяная, колокольню Богоявленского собора и памятник Шаляпину»
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:30
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Прочувствовать культуру и самобытность татарского народа
Начало: в сквере Тукая
«Свернём на самую мусульманскую улицу города и посетим исторические мечети»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
30 минут
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Перенестись на 100 лет назад и пройти по улицам старого города
Начало: В Национальном музее Республики Татарстан
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
750₽ за человека
скидка
10%
Аудиогид
2 часа
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений
Начало: В парке Тысячелетия
«Если местный житель — знакомые улицы заиграют для вас новыми сюжетами»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
16001 440₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
Погрузиться в прошлое Казани через историю, легенды и архитектуру её старейшей улицы
«Бывшая Воскресенская улица застроена домами дворян, доходными зданиями и дорогими магазинами»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани
Отыскать ключ к живому прошлому столицы - в восстановленных домах и найденных историях их жителей
Начало: У развлекательного комплекса "Туган Авылым" ("Родн...
«На прогулке по трём улицам — Калинина, Волкова и Ульянова-Ленина — вы осмотрите дореволюционные постройки города, которые благодаря волонтёрам обрели новую жизнь»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Познакомиться с историей города и его самыми красивыми уголками в развлекательно-игровой форме
Начало: Метро площадь Тукая
«Данный квест пройдет по одной из старейших улиц Казани — улице Баумана, которая, как и московский Арбат, является пешеходной»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Марусовка: по следам Горького и Шаляпина
Увидеть изнанку Казани и выяснить, как связаны знаменитые деятели искусства и гетто в центре города
Начало: Возле площади Тукая
«О том, как они одновременно ходили по улицам Казани и не были знакомы»
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старая Казань
Очароваться старинной частью города, где до сих пор хранится отголосок событий и жильцов прошлого
Начало: ул. Баумана
«Тукая (в простонародье «Кольцо»), откуда мы пройдем по улицам Петербургской, Калинина, Волкова, Бутлерова, Некрасова и другим»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по Казани: смотровые площадки и легенды
Исследуйте волшебство Казани ночью: от кремля до озера Кабан, от сказочных панорам до исторических рассказов
Начало: В любом удобном месте
17 июля в 18:00
18 июля в 18:00
59005 310₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
Услышать столичные истории и проникнуться обаянием старины на неспешной прогулке по центру города
Начало: в районе площади Свободы
«Спокойные улицы и дома с историей»
1 июля в 17:00
2 июля в 17:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Узнать всё о модных бутиках города, побаловать себя и найти обновки по вкусу
«В Казани есть волшебная, креативно украшенная улица, которая напоминает миланский квартал моды»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Увлекательная история 1000-летнего города - на лёгкой и информативной прогулке для взрослых и детей
Начало: в районе здания мэрии (на ул. Кремлёвская)
«Пройдём по старинной улице и заглянем в самые укромные уголки, где вы сможете почувствовать себя средневековым жителем города»
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Квест
1.5 часа
Квест-игра «В гостях у Казанского дракона»
Весёлое путешествие с Зилантом по Казани и её истории
Начало: Напротив Национального музея
«Пройдётесь по бывшей улице Ленина, послушаете историю детства одного из вождей СССР»
6 июля в 13:30
9 июля в 13:30
50004 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Казань
Увидеть самое пунктуальное привидение и узнать, по каким улицам бродит дух в кальсонах
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
«Почему не может найти покой дух в кальсонах, который горестно бродит по улицам»
8 июля в 09:00
15 июля в 09:00
от 5 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
Изучить непарадную Казань и узнать, чем жили улицы на рубеже 80-90 годов
Начало: У вашего отеля
«Расскажем про известные казанские ОПГ и законы улиц»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинные улицы Казани - Кремлёвская и Баумана
Начало: Площадь Тукая возле часов, Казань
«Подробнее о маршруте и достопримечательностях Начнем мы нашу прогулку с одной из красивейших улиц города — Кремлевской»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
Начало: Ул. Баумана, 51
«Улица Баумана — одна из древнейших улиц Казани»
Расписание: по договоренности
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
2 600₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа
«Совершите прогулку по главной пешеходной улице Казани - улице Баумана, которою называют Арбатом, где вы узнаете легенду знаменитых казанских котов, почему царский экипаж оставлен посреди улицы Баумана и другие легенды этой улицы»
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Четыре площади Казани: прошлое и настоящее
Окунуться в историю города через знакомство с его главными площадями
Начало: у Спасской башни Казанского кремля
«Во время прогулки вы познакомитесь с исторической планировкой города и её принципами, знаковыми площадями и главными улицами Казани»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
4 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Пройти по местам съёмок фильмов и увидеть, где мчалась скорая из «Неотложки» и проезжала Зулейха
Начало: На площади 1 Мая
«Отправитесь по самой старинной улице города в «Реальную сказку» — в погоню за Лешим или убегая от Кощея»
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казань на рубеже 19-20 веков
Прогуляться по неизведанным местам исторического центра и погрузиться в эпоху
Начало: В Лядском садике
«Вы увидите Лядской и Фуксовский сады, пройдёте по улицам Муштари, Большой Красной, Гоголя»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Казань: девичник в большом городе
Провести отличный день в компании подруг на экскурсии, шопинге и в спа
Начало: На улице Баумана
«Наша экскурсия начнётся с прогулки по улице Баумана»
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
от 6 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок
Окунуться в историю самой известной улицы города и познакомиться с национальной кухней в мини-группе
Начало: На улице Баумана
«Улица Баумана — точка притяжения не только гостей города, но и местных жителей»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 600₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Соцгород: сталинский ампир и самолёты
Погулять по городу мечты и окунуться в историю казанского авиастроения
Начало: У парка «Крылья Советов»
Сегодня в 11:00
30 июня в 11:00
900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Ароматы махалли
Погрузиться в историю и быт Старо-Татарской слободы через запахи
Начало: В районе ГРК «Татарская усадьба»
«Побываете на одной из сохранившихся улиц ремесленной махалли»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей6 июня 2024Прекрасная фотопрогулка по Казани с кучей впечатлений и отличными фото
- ККристина6 июня 2024От всей души хочется поблагодарить Екатерину за 2 потрясающие экскурсии, которые она провела для нас!!! На протяжении всего маршрута было
- ЕЕвгения6 июня 2024Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
- ММаргарита5 июня 2024Очень интересная экскурсия. Азалия постаралась нам рассказать истории о приготовлении и обычаях подачи еды в разные эпохи с секретиками…! Спасибо большое и удачи Вам!!!
- ННатали5 июня 2024Потрясающая прогулка-фотосессия от Лизы! Нам с сыном понравилось! Спасибо огромное за ценные кадры, за пойманные эмоции и фотки суперские! Всё прошло
- ВВладислав5 июня 2024Гульназ провела отличную экскурсию! Интересный, неклассический маршрут. Много интересных фактов и рассказов. Гульназ - профессионал своего дела и замечательный человек!:)
- ЕЕвгения5 июня 2024Замечательный экскурсовод Диана, показала и рассказала много интересного за такое короткое время+ сделала кучу фоток, я думаю они будут отличные, эдем с нетерпением их.
- ТТатьяна5 июня 2024Отличная экскурсия! Нас было всего двое, так что получилась даже индивидуальная программа. Екатерина - девушка приятная, хорошо рассказывает, с удовольствием
- ЕЕлена5 июня 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Рекомендую.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Экскурсия интересная, при этом лёгкая в восприятии. Отлично для начала знакомства с Казанью. Екатерина - хорошая рассказчица и очень приятная
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Казани в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 49 экскурсий и билетов от 550 до 12 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2896 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Казани. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод