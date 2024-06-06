Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Казани

Найдено 49 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Казани, цены от 550 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Парадная Казань: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
153 отзыва
Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото
Начало: В центре города
«Вы прогуляетесь по центральной улице Казани, которую нередко именуют казанским Арбатом, — улице Баумана со множеством исторических зданий, церквями и ресторанами»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
46003 910 за всё до 4 чел.
По Казани на микроавтобусе. Большой обзорный тур в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3.5 часа
240 отзывов
Популярное предложение
Большой обзорный тур по Казани на микроавтобусе в мини-группе
Запланируйте незабываемое путешествие по Казани! Экскурсия на микроавтобусе покажет вам город с лучших ракурсов и расскажет его историю
Начало: В районе кремля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
1 695 за человека
Обзорная прогулка по центру Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
238 отзывов
Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй
Начало: У памятника Мусе Джалилю
«Сделав круг по кремлю, мы спустимся по булыжной мостовой на улицу Баумана»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
248 отзывов
В тренде
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу уникальной Казани вместе с гидом-фотографом. Откройте скрытые уголки и получите яркие воспоминания
Начало: В центре Казани
«Гуляя по историческим кварталам, вместе с гидом вы раскроете тайны переулков и особняков»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
39003 315 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Казани
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
139 отзывов
Ежедневная прогулка по Казани: красный и синий маршруты
Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Присоединяйтесь к экскурсии и проникнитесь духом татарской столицы, узнавая её историю и достопримечательности
Начало: У часов на площади Тукая
«С пешеходной улицы Баумана вы начнёте знакомство с Казанью»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 500 за человека
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
37 отзывов
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
На улицах Казани каждый дом - архитектурное сокровище. Узнайте, кто жил и работал на Баумана и Кремлёвской, и какие тайны скрывают эти места
Начало: Возле станции метро «Тукая»
«Улица Баумана — старинная и современная»
Сегодня в 17:00
11 июня в 13:00
670 за человека
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
26 отзывов
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
Прогулка по улице Баумана, посещение кремля и дегустация традиционных татарских блюд. Узнайте историю Казани и попробуйте лучшие местные деликатесы
Начало: На площади Тукая
«Гуляя по красивейшей улице Баумана, вы увидите колокольню Богоявленского собора, дом-книжку, памятник Коту Казанскому»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 300 за всё до 4 чел.
Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с филологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
92 отзыва
Казань: Мифы и легенды с гидом-историком
Исследуйте удивительный мир казанских сказок и легенд, открывая тайны древнего Татарстана в компании знающего гида
Начало: Возле озера Кабан
«На пути встретите лесного духа и русалку, узнаете об улице под землей в центре татарской столицы, а также увидите старейшую аптеку в городе»
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
3 400 за всё до 4 чел.
Экспресс-прогулка по главной пешеходной улице Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
30 минут
36 отзывов
Экспресс-прогулка по улице Баумана: история, культура и традиции Казани
Погрузитесь в атмосферу Казани с экскурсией по улице Баумана. Исторические здания, уникальные музеи и традиционные угощения ждут вас
Начало: Площадь Г. Тукая
«Разберётесь, как в Казани появилась подземная улица и действительно ли она хранит в себе жуткие тайны»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
550 за человека
Ускользающая красота: руины Казани. Групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
72 отзыва
Руины Казани: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, открывая тайны заброшенных зданий и их вклад в историю города
Начало: В районе метро Кремлёвская
«Мы рассматриваем руины снаружи, со стороны улицы, не посещая сами разрушающиеся здания»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
950 за человека
Казанское котопутешествие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии
Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом
Начало: На улице Баумана
«Вы отправитесь в необыкновенное путешествие по пешеходной улице Казани — улице Баумана»
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
4 200 за всё до 6 чел.
Казань, где живут две великие культуры
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Казань: симбиоз культур в одном городе
Откройте для себя Казань, где встречаются история и культуры, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: У места вашего проживания или по договоренности
«Проедем по старинным улицам и побываем там, где случились чудеса — явление Пресвятой Богородицы и обретение Казанской иконы Божией Матери»
14 июня в 13:00
18 июня в 09:30
99008 910 за всё до 8 чел.
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Тайны Старо-Татарской слободы и озера Кабан: путешествие по историческому Казани
Погрузитесь в мир истории и легенд Казани, исследуя уникальную архитектуру и загадки озера Кабан в компании опытного гида
Начало: У касс театра им. Галиаскара Камала
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Секретные маршруты непарадной Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Секретные маршруты непарадной Казани: индивидуальная экскурсия
Прогулка по скрытым уголкам Казани, где старинные дома соседствуют с современными зданиями. Узнайте город глазами местного жителя
Начало: На пересечении улиц Маяковского и Некрасова
«Приглашаю на прогулку по «непарадным» улицам и маршрутам в самом центре Казани»
18 июня в 14:00
19 июня в 14:00
8 000 за всё до 4 чел.
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
48 отзывов
Казань религиозная: путешествие по Старо-Татарской слободе
Вас ждет увлекательное путешествие по Старо-Татарской слободе Казани, где история и религия переплетаются в едином танце
Начало: На улице Татарстан
«Экскурсия начнется с улицы Татарстан: здесь вам откроется история слободы и её поселенцев»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 2 800 за всё до 10 чел.
Легенды и загадки Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
146 отзывов
Популярное предложение
Легенды и загадки Казани - индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Казани через её главные достопримечательности. Узнайте тайны кремля, посетите мечеть Кул Шариф и Петропавловский собор
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
«Я расскажу вам, почему улица Баумана двухэтажная»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 000 за всё до 8 чел.
Секреты и красота исторического центра Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Секреты и красота исторического центра Казани
Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны
Начало: На площади 1 Мая
«История и легенды Кремлевской улицы»
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 670 за всё до 7 чел.
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
85 отзывов
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Погрузиться в культуру татарской столицы и распробовать национальную выпечку
«Мы проедем по улицам города и посетим следующие локации:»
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
12 000 за всё до 3 чел.
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
790 отзывов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
«На главной пешеходной улице города вы увидите бронзовую копию кареты Екатерины II, на которой она въезжала в наш город, фонтан Водяная, колокольню Богоявленского собора и памятник Шаляпину»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615 за человека
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
13 отзывов
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости
Начало: У центрального входа в Кремль
«На главной пешеходной улице города вы увидите бронзовую копию кареты Екатерины II, на которой она въезжала в наш город, фонтан Водяная, колокольню Богоявленского собора и памятник Шаляпину»
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:30
1 200 за человека
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Прочувствовать культуру и самобытность татарского народа
Начало: в сквере Тукая
«Свернём на самую мусульманскую улицу города и посетим исторические мечети»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Индивидуальная
30 минут
10 отзывов
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Перенестись на 100 лет назад и пройти по улицам старого города
Начало: В Национальном музее Республики Татарстан
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
750 за человека
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
🚶 Пешая
скидка
10%
Аудиогид
2 часа
9 отзывов
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений
Начало: В парке Тысячелетия
«Если местный житель — знакомые улицы заиграют для вас новыми сюжетами»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
16001 440 за человека
Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
Погрузиться в прошлое Казани через историю, легенды и архитектуру её старейшей улицы
«Бывшая Воскресенская улица застроена домами дворян, доходными зданиями и дорогими магазинами»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 3 600 за всё до 5 чел.
Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани
Отыскать ключ к живому прошлому столицы - в восстановленных домах и найденных историях их жителей
Начало: У развлекательного комплекса "Туган Авылым" ("Родн...
«На прогулке по трём улицам — Калинина, Волкова и Ульянова-Ленина — вы осмотрите дореволюционные постройки города, которые благодаря волонтёрам обрели новую жизнь»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
51 отзыв
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Познакомиться с историей города и его самыми красивыми уголками в развлекательно-игровой форме
Начало: Метро площадь Тукая
«Данный квест пройдет по одной из старейших улиц Казани — улице Баумана, которая, как и московский Арбат, является пешеходной»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
Марусовка: по следам Горького и Шаляпина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Марусовка: по следам Горького и Шаляпина
Увидеть изнанку Казани и выяснить, как связаны знаменитые деятели искусства и гетто в центре города
Начало: Возле площади Тукая
«О том, как они одновременно ходили по улицам Казани и не были знакомы»
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
4 900 за всё до 10 чел.
Старая Казань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Старая Казань
Очароваться старинной частью города, где до сих пор хранится отголосок событий и жильцов прошлого
Начало: ул. Баумана
«Тукая (в простонародье «Кольцо»), откуда мы пройдем по улицам Петербургской, Калинина, Волкова, Бутлерова, Некрасова и другим»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
8 000 за всё до 4 чел.
Ночная Казань с разных ракурсов
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
60 отзывов
Ночная экскурсия по Казани: смотровые площадки и легенды
Исследуйте волшебство Казани ночью: от кремля до озера Кабан, от сказочных панорам до исторических рассказов
Начало: В любом удобном месте
17 июля в 18:00
18 июля в 18:00
59005 310 за всё до 4 чел.
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
Услышать столичные истории и проникнуться обаянием старины на неспешной прогулке по центру города
Начало: в районе площади Свободы
«Спокойные улицы и дома с историей»
1 июля в 17:00
2 июля в 17:00
7 000 за всё до 10 чел.
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Узнать всё о модных бутиках города, побаловать себя и найти обновки по вкусу
«В Казани есть волшебная, креативно украшенная улица, которая напоминает миланский квартал моды»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Увлекательная история 1000-летнего города - на лёгкой и информативной прогулке для взрослых и детей
Начало: в районе здания мэрии (на ул. Кремлёвская)
«Пройдём по старинной улице и заглянем в самые укромные уголки, где вы сможете почувствовать себя средневековым жителем города»
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Квест-игра «В гостях у Казанского дракона»
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Квест-игра «В гостях у Казанского дракона»
Весёлое путешествие с Зилантом по Казани и её истории
Начало: Напротив Национального музея
«Пройдётесь по бывшей улице Ленина, послушаете историю детства одного из вождей СССР»
6 июля в 13:30
9 июля в 13:30
50004 000 за всё до 6 чел.
Мистическая Казань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Мистическая Казань
Увидеть самое пунктуальное привидение и узнать, по каким улицам бродит дух в кальсонах
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
«Почему не может найти покой дух в кальсонах, который горестно бродит по улицам»
8 июля в 09:00
15 июля в 09:00
от 5 800 за всё до 10 чел.
«Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
«Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
Изучить непарадную Казань и узнать, чем жили улицы на рубеже 80-90 годов
Начало: У вашего отеля
«Расскажем про известные казанские ОПГ и законы улиц»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Старинные улицы Казани - Кремлёвская и Баумана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Старинные улицы Казани - Кремлёвская и Баумана
Начало: Площадь Тукая возле часов, Казань
«Подробнее о маршруте и достопримечательностях Начнем мы нашу прогулку с одной из красивейших улиц города — Кремлевской»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 000 за всё до 6 чел.
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
Начало: Ул. Баумана, 51
«Улица Баумана — одна из древнейших улиц Казани»
Расписание: по договоренности
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
2 600 за всё до 6 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа
«Совершите прогулку по главной пешеходной улице Казани - улице Баумана, которою называют Арбатом, где вы узнаете легенду знаменитых казанских котов, почему царский экипаж оставлен посреди улицы Баумана и другие легенды этой улицы»
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890 за всё до 10 чел.
Четыре площади Казани: прошлое и настоящее
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Четыре площади Казани: прошлое и настоящее
Окунуться в историю города через знакомство с его главными площадями
Начало: у Спасской башни Казанского кремля
«Во время прогулки вы познакомитесь с исторической планировкой города и её принципами, знаковыми площадями и главными улицами Казани»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
4 800 за всё до 6 чел.
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Пройти по местам съёмок фильмов и увидеть, где мчалась скорая из «Неотложки» и проезжала Зулейха
Начало: На площади 1 Мая
«Отправитесь по самой старинной улице города в «Реальную сказку» — в погоню за Лешим или убегая от Кощея»
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
6 500 за всё до 6 чел.
Казань на рубеже 19-20 веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Казань на рубеже 19-20 веков
Прогуляться по неизведанным местам исторического центра и погрузиться в эпоху
Начало: В Лядском садике
«Вы увидите Лядской и Фуксовский сады, пройдёте по улицам Муштари, Большой Красной, Гоголя»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900 за всё до 10 чел.
Казань: девичник в большом городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Казань: девичник в большом городе
Провести отличный день в компании подруг на экскурсии, шопинге и в спа
Начало: На улице Баумана
«Наша экскурсия начнётся с прогулки по улице Баумана»
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
от 6 500 за всё до 5 чел.
Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок
Окунуться в историю самой известной улицы города и познакомиться с национальной кухней в мини-группе
Начало: На улице Баумана
«Улица Баумана — точка притяжения не только гостей города, но и местных жителей»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 600 за человека
Соцгород: сталинский ампир и самолёты
🚶 Пешая
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
2.5 часа
Соцгород: сталинский ампир и самолёты
Погулять по городу мечты и окунуться в историю казанского авиастроения
Начало: У парка «Крылья Советов»
Сегодня в 11:00
30 июня в 11:00
900 за человека
Ароматы махалли
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Ароматы махалли
Погрузиться в историю и быт Старо-Татарской слободы через запахи
Начало: В районе ГРК «Татарская усадьба»
«Побываете на одной из сохранившихся улиц ремесленной махалли»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Парадная Казань: прогулка с фотографом
    Прекрасная фотопрогулка по Казани с кучей впечатлений и отличными фото
  • К
    Кристина
    6 июня 2024
    Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
    От всей души хочется поблагодарить Екатерину за 2 потрясающие экскурсии, которые она провела для нас!!! На протяжении всего маршрута было
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    очень интересно слушать экскурсовода, так же хочу отметить, что Екатерина с радостью отвечала на все наши вопросы и учитывала наши пожелания по экскурсиям. Огромное вам спасибо, обязательно ещё вернемся в Казань и будем рекомендовать друзьям экскурсии именно у Екатерины🥰🌸

    От всей души хочется поблагодарить Екатерину за 2 потрясающие экскурсии, которые она провела для нас!!! На
  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
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    и Казанский Арбат. Экскурсовод - милая пожилая женщина, очень бодрая, быстро бегающая, но, к сожалению, она немного путается в фактах, очень часто говорит: «А это расскажу вам потом…». Рассказ очень сбивчив, не структурирован. Длина маршрута такова, что на подходе к чаепитию, у людей просто не хватает сил и они уходят. Поэтому, если вы любите длинные экскурсии, вам понравится, если быстро теряете интерес - нет. Казань прекрасна, мы в итоге остались довольны и прошли весь маршрут. Рекомендуем оценить свои силы, прежде чем выбирать эту экскурсию.

  • М
    Маргарита
    5 июня 2024
    Душа Казани: национальная кухня и секреты города
    Очень интересная экскурсия. Азалия постаралась нам рассказать истории о приготовлении и обычаях подачи еды в разные эпохи с секретиками…! Спасибо большое и удачи Вам!!!
  • Н
    Натали
    5 июня 2024
    Парадная Казань: прогулка с фотографом
    Потрясающая прогулка-фотосессия от Лизы! Нам с сыном понравилось! Спасибо огромное за ценные кадры, за пойманные эмоции и фотки суперские! Всё прошло
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    очень гармонично и легко, как мы любим! Только самые лучшие рекомендации ❤ Лиза, прости, думаю, ты не будешь ругаться, фотки в процессе я люблю делать 🤗😂 Спасибо тебе огромное еще раз!

    Потрясающая прогулка-фотосессия от Лизы! Нам с сыном понравилось! Спасибо огромное за ценные кадры, за пойманные эмоции и фотки суперские!Потрясающая прогулка-фотосессия от Лизы! Нам с сыном понравилось! Спасибо огромное за ценные кадры, за пойманные эмоции и фотки суперские!
  • В
    Владислав
    5 июня 2024
    Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
    Гульназ провела отличную экскурсию! Интересный, неклассический маршрут. Много интересных фактов и рассказов. Гульназ - профессионал своего дела и замечательный человек!:)
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Парадная Казань: прогулка с фотографом
    Замечательный экскурсовод Диана, показала и рассказала много интересного за такое короткое время+ сделала кучу фоток, я думаю они будут отличные, эдем с нетерпением их.
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Ускользающая красота: руины Казани. Групповая экскурсия
    Отличная экскурсия! Нас было всего двое, так что получилась даже индивидуальная программа. Екатерина - девушка приятная, хорошо рассказывает, с удовольствием
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    отвечает на все вопросы. Несмотря на название, это не просто экскурсия о разрушенных объектах, а скорее обзорная экскурсия по Казани с акцентом на моменты разрушенного исторического наследия города. Если вы только приехали в Казань и хотите за короткий срок получить общее представление о городе, эта экскурсия будет отличным выбором.

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с филологом
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
    Экскурсия интересная, при этом лёгкая в восприятии. Отлично для начала знакомства с Казанью. Екатерина - хорошая рассказчица и очень приятная
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    девушка. Рекомендую также вторую экскурсию Екатерины - Ускользающая красота: руины Казани. Она дополнит ваши впечатления от центра города и представление о его истории 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Улицы и переулки»

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Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Казани. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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