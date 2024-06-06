🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 153 отзыва Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото Начало: В центре города «Вы прогуляетесь по центральной улице Казани, которую нередко именуют казанским Арбатом, — улице Баумана со множеством исторических зданий, церквями и ресторанами» 4600 3 910 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3.5 часа 240 отзывов Популярное предложение Большой обзорный тур по Казани на микроавтобусе в мини-группе Запланируйте незабываемое путешествие по Казани! Экскурсия на микроавтобусе покажет вам город с лучших ракурсов и расскажет его историю Начало: В районе кремля Расписание: ежедневно в 12:00 1 695 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 238 отзывов Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй Начало: У памятника Мусе Джалилю «Сделав круг по кремлю, мы спустимся по булыжной мостовой на улицу Баумана» 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 248 отзывов В тренде Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом Погрузитесь в атмосферу уникальной Казани вместе с гидом-фотографом. Откройте скрытые уголки и получите яркие воспоминания Начало: В центре Казани «Гуляя по историческим кварталам, вместе с гидом вы раскроете тайны переулков и особняков» 3900 3 315 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 139 отзывов Ежедневная прогулка по Казани: красный и синий маршруты Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Присоединяйтесь к экскурсии и проникнитесь духом татарской столицы, узнавая её историю и достопримечательности Начало: У часов на площади Тукая «С пешеходной улицы Баумана вы начнёте знакомство с Казанью» Расписание: ежедневно в 15:15 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 37 отзывов Пешеходный центр Казани - в домах и лицах На улицах Казани каждый дом - архитектурное сокровище. Узнайте, кто жил и работал на Баумана и Кремлёвской, и какие тайны скрывают эти места Начало: Возле станции метро «Тукая» «Улица Баумана — старинная и современная» 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 26 отзывов Душа Казани: национальная кухня и секреты города Прогулка по улице Баумана, посещение кремля и дегустация традиционных татарских блюд. Узнайте историю Казани и попробуйте лучшие местные деликатесы Начало: На площади Тукая «Гуляя по красивейшей улице Баумана, вы увидите колокольню Богоявленского собора, дом-книжку, памятник Коту Казанскому» 3 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 92 отзыва Казань: Мифы и легенды с гидом-историком Исследуйте удивительный мир казанских сказок и легенд, открывая тайны древнего Татарстана в компании знающего гида Начало: Возле озера Кабан «На пути встретите лесного духа и русалку, узнаете об улице под землей в центре татарской столицы, а также увидите старейшую аптеку в городе» 3 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 30 минут 36 отзывов Экспресс-прогулка по улице Баумана: история, культура и традиции Казани Погрузитесь в атмосферу Казани с экскурсией по улице Баумана. Исторические здания, уникальные музеи и традиционные угощения ждут вас Начало: Площадь Г. Тукая «Разберётесь, как в Казани появилась подземная улица и действительно ли она хранит в себе жуткие тайны» 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 72 отзыва Руины Казани: путешествие сквозь время Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, открывая тайны заброшенных зданий и их вклад в историю города Начало: В районе метро Кремлёвская «Мы рассматриваем руины снаружи, со стороны улицы, не посещая сами разрушающиеся здания» 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 86 отзывов Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом Начало: На улице Баумана «Вы отправитесь в необыкновенное путешествие по пешеходной улице Казани — улице Баумана» 4 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 35 отзывов Казань: симбиоз культур в одном городе Откройте для себя Казань, где встречаются история и культуры, в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: У места вашего проживания или по договоренности «Проедем по старинным улицам и побываем там, где случились чудеса — явление Пресвятой Богородицы и обретение Казанской иконы Божией Матери» 9900 8 910 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Тайны Старо-Татарской слободы и озера Кабан: путешествие по историческому Казани Погрузитесь в мир истории и легенд Казани, исследуя уникальную архитектуру и загадки озера Кабан в компании опытного гида Начало: У касс театра им. Галиаскара Камала 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 34 отзыва Секретные маршруты непарадной Казани: индивидуальная экскурсия Прогулка по скрытым уголкам Казани, где старинные дома соседствуют с современными зданиями. Узнайте город глазами местного жителя Начало: На пересечении улиц Маяковского и Некрасова «Приглашаю на прогулку по «непарадным» улицам и маршрутам в самом центре Казани» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 48 отзывов Казань религиозная: путешествие по Старо-Татарской слободе Вас ждет увлекательное путешествие по Старо-Татарской слободе Казани, где история и религия переплетаются в едином танце Начало: На улице Татарстан «Экскурсия начнется с улицы Татарстан: здесь вам откроется история слободы и её поселенцев» от 2 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 146 отзывов Популярное предложение Легенды и загадки Казани - индивидуальная экскурсия Погружение в историю Казани через её главные достопримечательности. Узнайте тайны кремля, посетите мечеть Кул Шариф и Петропавловский собор Начало: Спасская башня Казанского Кремля «Я расскажу вам, почему улица Баумана двухэтажная» 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Секреты и красота исторического центра Казани Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны Начало: На площади 1 Мая «История и легенды Кремлевской улицы» 6 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 85 отзывов Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая Погрузиться в культуру татарской столицы и распробовать национальную выпечку «Мы проедем по улицам города и посетим следующие локации:» 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚐 На микроавтобусе 5% скидка Групповая 5.5 часов 790 отзывов Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием Начало: В холле отеля Ибис «На главной пешеходной улице города вы увидите бронзовую копию кареты Екатерины II, на которой она въезжала в наш город, фонтан Водяная, колокольню Богоявленского собора и памятник Шаляпину» Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00 1700 1 615 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 13 отзывов 3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости Начало: У центрального входа в Кремль «На главной пешеходной улице города вы увидите бронзовую копию кареты Екатерины II, на которой она въезжала в наш город, фонтан Водяная, колокольню Богоявленского собора и памятник Шаляпину» Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом Прочувствовать культуру и самобытность татарского народа Начало: в сквере Тукая «Свернём на самую мусульманскую улицу города и посетим исторические мечети» 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 30 минут 10 отзывов Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности Перенестись на 100 лет назад и пройти по улицам старого города Начало: В Национальном музее Республики Татарстан 750 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Аудиогид 2 часа 9 отзывов Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений Начало: В парке Тысячелетия «Если местный житель — знакомые улицы заиграют для вас новыми сюжетами» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00 1600 1 440 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре Погрузиться в прошлое Казани через историю, легенды и архитектуру её старейшей улицы «Бывшая Воскресенская улица застроена домами дворян, доходными зданиями и дорогими магазинами» от 3 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани Отыскать ключ к живому прошлому столицы - в восстановленных домах и найденных историях их жителей Начало: У развлекательного комплекса "Туган Авылым" ("Родн... «На прогулке по трём улицам — Калинина, Волкова и Ульянова-Ленина — вы осмотрите дореволюционные постройки города, которые благодаря волонтёрам обрели новую жизнь» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 51 отзыв Познавательный квест «Тайны казанского Арбата» Познакомиться с историей города и его самыми красивыми уголками в развлекательно-игровой форме Начало: Метро площадь Тукая «Данный квест пройдет по одной из старейших улиц Казани — улице Баумана, которая, как и московский Арбат, является пешеходной» от 6 360 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Марусовка: по следам Горького и Шаляпина Увидеть изнанку Казани и выяснить, как связаны знаменитые деятели искусства и гетто в центре города Начало: Возле площади Тукая «О том, как они одновременно ходили по улицам Казани и не были знакомы» 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Старая Казань Очароваться старинной частью города, где до сих пор хранится отголосок событий и жильцов прошлого Начало: ул. Баумана «Тукая (в простонародье «Кольцо»), откуда мы пройдем по улицам Петербургской, Калинина, Волкова, Бутлерова, Некрасова и другим» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 2 часа 60 отзывов Ночная экскурсия по Казани: смотровые площадки и легенды Исследуйте волшебство Казани ночью: от кремля до озера Кабан, от сказочных панорам до исторических рассказов Начало: В любом удобном месте 5900 5 310 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная Услышать столичные истории и проникнуться обаянием старины на неспешной прогулке по центру города Начало: в районе площади Свободы «Спокойные улицы и дома с историей» 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю Узнать всё о модных бутиках города, побаловать себя и найти обновки по вкусу «В Казани есть волшебная, креативно украшенная улица, которая напоминает миланский квартал моды» 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская Увлекательная история 1000-летнего города - на лёгкой и информативной прогулке для взрослых и детей Начало: в районе здания мэрии (на ул. Кремлёвская) «Пройдём по старинной улице и заглянем в самые укромные уголки, где вы сможете почувствовать себя средневековым жителем города» 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Квест 1.5 часа 2 отзыва Квест-игра «В гостях у Казанского дракона» Весёлое путешествие с Зилантом по Казани и её истории Начало: Напротив Национального музея «Пройдётесь по бывшей улице Ленина, послушаете историю детства одного из вождей СССР» 5000 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Мистическая Казань Увидеть самое пунктуальное привидение и узнать, по каким улицам бродит дух в кальсонах Начало: У Спасской башни Казанского Кремля «Почему не может найти покой дух в кальсонах, который горестно бродит по улицам» от 5 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 1 отзыв «Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+) Изучить непарадную Казань и узнать, чем жили улицы на рубеже 80-90 годов Начало: У вашего отеля «Расскажем про известные казанские ОПГ и законы улиц» 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 34 отзыва Старинные улицы Казани - Кремлёвская и Баумана Начало: Площадь Тукая возле часов, Казань «Подробнее о маршруте и достопримечательностях Начнем мы нашу прогулку с одной из красивейших улиц города — Кремлевской» Расписание: По договоренности от 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 15 отзывов Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего Начало: Ул. Баумана, 51 «Улица Баумана — одна из древнейших улиц Казани» Расписание: по договоренности 2 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа «Совершите прогулку по главной пешеходной улице Казани - улице Баумана, которою называют Арбатом, где вы узнаете легенду знаменитых казанских котов, почему царский экипаж оставлен посреди улицы Баумана и другие легенды этой улицы» Расписание: В любое время, в любой день 890 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Четыре площади Казани: прошлое и настоящее Окунуться в историю города через знакомство с его главными площадями Начало: у Спасской башни Казанского кремля «Во время прогулки вы познакомитесь с исторической планировкой города и её принципами, знаковыми площадями и главными улицами Казани» 4 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино Пройти по местам съёмок фильмов и увидеть, где мчалась скорая из «Неотложки» и проезжала Зулейха Начало: На площади 1 Мая «Отправитесь по самой старинной улице города в «Реальную сказку» — в погоню за Лешим или убегая от Кощея» 6 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Казань на рубеже 19-20 веков Прогуляться по неизведанным местам исторического центра и погрузиться в эпоху Начало: В Лядском садике «Вы увидите Лядской и Фуксовский сады, пройдёте по улицам Муштари, Большой Красной, Гоголя» 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Казань: девичник в большом городе Провести отличный день в компании подруг на экскурсии, шопинге и в спа Начало: На улице Баумана «Наша экскурсия начнётся с прогулки по улице Баумана» от 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок Окунуться в историю самой известной улицы города и познакомиться с национальной кухней в мини-группе Начало: На улице Баумана «Улица Баумана — точка притяжения не только гостей города, но и местных жителей» Расписание: ежедневно в 10:00 и 20:00 5 600 ₽ за человека

🚶 Пешая 🛫 Полеты на самолетах Групповая 2.5 часа Соцгород: сталинский ампир и самолёты Погулять по городу мечты и окунуться в историю казанского авиастроения Начало: У парка «Крылья Советов» 900 ₽ за человека