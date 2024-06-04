Почувствовать себя местным – экскурсии в Казани

Найдено 30 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Казани, цены от 675 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
За что стоит полюбить Казань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
488 отзывов
Экскурсия «За что стоит полюбить Казань»: Путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в мир истории и культуры Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Ваш гид - коренной казанец, влюбленный в свой город
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
Сегодня в 15:00
10 июня в 21:00
7 990 за всё до 5 чел.
Казанское котопутешествие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии
Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом
Начало: На улице Баумана
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
4 200 за всё до 6 чел.
Старо-Татарская слобода - душа Казани
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Старо-Татарская слобода: путешествие в сердце Казани
Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа
Начало: В районе театра Камала
14 июня в 13:30
18 июня в 09:30
48004 320 за всё до 8 чел.
Казань прекрасная и многогранная
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 670 за всё до 10 чел.
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Тайны Старо-Татарской слободы и озера Кабан: путешествие по историческому Казани
Погрузитесь в мир истории и легенд Казани, исследуя уникальную архитектуру и загадки озера Кабан в компании опытного гида
Начало: У касс театра им. Галиаскара Камала
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Старо-Татарская слобода в Казани: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, исследуя Старо-Татарскую слободу с профессиональным гидом
Начало: На Юнусовской площади
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
4 500 за всё до 7 чел.
Знакомство с Казанью и чаепитие
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
34 отзыва
Знакомство с Казанью и чаепитие
Увидеть главные достопримечательности города и узнать кулинарную историю Казани
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
8 500 за всё до 4 чел.
Легенды и загадки Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
146 отзывов
Популярное предложение
Легенды и загадки Казани - индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Казани через её главные достопримечательности. Узнайте тайны кремля, посетите мечеть Кул Шариф и Петропавловский собор
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 000 за всё до 8 чел.
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
171 отзыв
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани: эксклюзивный тур
Познайте Казань через истории её зданий, храмов и выдающихся личностей. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть город под совершенно новым углом
Начало: У Спасской башни кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 400 за всё до 5 чел.
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
94 отзыва
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старо-татарской слободы в Казани. Узнайте о жизни казанских татар, их традициях и истории
Начало: На улице Татарстан
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
3 999 за всё до 5 чел.
Огни и сюжеты вечерней Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Огни и сюжеты вечерней Казани: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в волшебный мир вечерней Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия станет незабываемым приключением
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
6 670 за всё до 4 чел.
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
77 отзывов
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
Погулять по самобытному историческому кварталу и узнать, как жили и живут здесь люди
Начало: Неподалеку от Сенного базара
Расписание: в субботу в 10:00
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
700 за человека
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Казани: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в атмосферу настоящей Казани, вместе с местным жителем исследуя её историю и культуру
Начало: В Старо-Татарской слободе
21 июня в 12:00
26 июня в 12:00
9 999 за всё до 5 чел.
Казань. Документальная история города
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
74 отзыва
Казань: Путешествие сквозь века - от ханства до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя древние легенды и современные традиции города
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 670 за всё до 4 чел.
Остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
32 отзыва
Остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
В деталях узнать о взятии Казани и впечатлиться памятниками тех времен
8 июля в 10:30
15 июля в 10:30
15 000 за всё до 3 чел.
Кованая Казань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Кованая Казань
Не спеша рассмотреть главные здания, восхититься коваными украшениями и узнать больше о городе
Начало: У входа в Театр оперы и балеты ИМ.М. Джалиля (пл. ...
Завтра в 16:00
15 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Музыкальные бары Казани
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
37 отзывов
Музыкальные бары Казани
Узнать о музыкальной тусовке тогда и сейчас и проникнуться атмосферой питейных заведений
Начало: На улице Баумана, 86
14 июня в 18:30
15 июня в 18:30
3 900 за человека
Андеграунд Казани
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
19 отзывов
Андеграунд Казани
Узнать о творческом подполье города от джаза и хип-хопа до самиздата
Начало: у дома Татарской Кулинарии
Завтра в 10:30
23 июня в 10:30
750675 за человека
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие
Погулять по древнему кварталу, посетить мечеть и в доступной форме раскрыть особенности ислама
Начало: В Старо-Татарской слободе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 800 за всё до 7 чел.
Татарская этнодеревня и русский Свияжск (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Культурное путешествие: Татарская этнодеревня и Свияжск
Откройте для себя духовное богатство Казани в уникальной экскурсии по Татарской этнодеревне и острову Свияжск
10 июня в 10:00
12 июня в 12:00
15 000 за всё до 10 чел.
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
32 отзыва
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Посетить шишкинские места и узнать о последних днях Цветаевой на групповой автобусной экскурсии
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: в субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 960 за человека
Первый день в Казани
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
104 отзыва
Первый день в Казани
Обзорная экскурсия на автобусе с посещением Казанского кремля и Старо-татарской слободы
Начало: Пушкина, 4 (гостиница Татарстан, холл 1 этажа)
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 199 за человека
Мусульманские грани тысячелетней Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Открыть прошлое, культуру и традиции татарской столицы на экскурсии с историком
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Гуляй по-казански
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Гуляй по-казански
Посетить ухоженные парки с муралами, арт-объектами, фонтанами и узнать о местной жизни
Начало: в районе ЦПКО им. Горького
Завтра в 17:30
10 июня в 17:00
67005 360 за всё до 6 чел.
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Узнать всё о модных бутиках города, побаловать себя и найти обновки по вкусу
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
Тайная жизнь Казани 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Тайная жизнь Казани 18+
Прогуляться по центру, узнать, что скрывают здания, и побывать на дегустации в питейном доме
Начало: на улице Пушкина
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
5 500 за всё до 20 чел.
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни
Начало: В районе метро Суконная Слобода
Завтра в 12:00
10 июня в 17:30
70004 900 за человека
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Погулять по идиллическим местам, устроить пикник и зарядиться энергией природы в душевной компании
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
22 600 за всё до 4 чел.
Казань: девичник в большом городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Казань: девичник в большом городе
Провести отличный день в компании подруг на экскурсии, шопинге и в спа
Начало: На улице Баумана
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
от 6 500 за всё до 5 чел.
Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок
Окунуться в историю самой известной улицы города и познакомиться с национальной кухней в мини-группе
Начало: На улице Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    4 июня 2024
    Старо-Татарская слобода - душа Казани
    Алена очень милая, интеллигентная девушка с мягким и, вместе с тем, громким и приятным голосом, что немаловажно для экскурсовода. Мы с
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    подругой так здорово прогулялись по Слободе с Аленой. История и современная жизнь Казани - очень емко и здорово преподнесена информация. Так приятно, когда после экскурсии Алена говорит: звоните, спрашивайте, если нужен какой-то совет. Вот если бы в каждом городе, был такой экскурсовод как Алена - такое ощущение, что провели время в компании с хорошо знакомым и близким человеком. И, если вы первый раз в Казани, рекомендую начать знакомство с городом именно со Слободы, а потом уже Кремль и центр. Алена, большое спасибо!

  • А
    Александр
    3 июня 2024
    За что стоит полюбить Казань
    Прекрасная экскурсия. Сергей - очень квалифицированный гид, хорошо знающий свой предмет и легко доносящий его до слушателей. Экскурсия прошла незаметно, хотя длилась больше запланированных двух часов. Если вы хотите услышать нестандартный рассказ о Казани, это к Сергею.
  • Л
    Лариса
    2 июня 2024
    Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
    Прекрасное мини-путешествие по Старо-Татарской слободе! Радиф замечательный рассказчик, знающий и любящий свою историю и свой родной край. Тонкий юмор, ирония
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    и самоирония, музыкальное сопровождение и доверительное отношение к группе - это всё, помимо глубокого и четко структурированного содержания, позволило прочувствовать атмосферу старой и современной Казани и вообще Татарстана. Спасибо, Радиф! С удовольствием всем рекомендую!

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
    Очень душевная экскурсия от знающего человека. Я бы даже сказала, прогулка в приятной компании: никаких скучных заученных рассказов, отличный юмор, взгляд на город через призму истории, культурологии, этнографии. Больше спасибо ещё раз!
  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Казань прекрасная и многогранная
    Компактная ознакомительная экскурсия по ключевым местам Казани от гида Эльвины: весь рассказ по делу, лаконичный, интересный, полон занимательными историями из
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    прошлого и современности. Сама Эльвина приятная девушка, милая, отзывчивая, слушать её одно удовольствие. Однозначно рекомендуем для индивидуальной запоминающейся экскурсии. Спасибо Эльвине и Казани!

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
    Все понравилось!
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Первый день в Казани
    Максиму- респект! Деликатно организована экскурсия. Интересно, доходчиво, познавательно. Спасибо большое!
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Казанское котопутешествие
    Добрый день! Очень понравилась экскурсия.
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Легенды и загадки Казани
    Замечательная экскурсия, было настолько интересно что вместо 3-х часов мы общались с Ольгой 3,5 и все время хотелось задавать вопросы,
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    посмотреть что-то еще и еще! Ольга прекрасный рассказчик, умеет увлечь людей, нам ни минуты не было скучно или неинтересно, Ольга занимала наше внимание интересными фактами, преданиями, сказками. В ее рассказе очень органично переплетаются и история и городские легенды и самые невероятные поверья. В следующую поездку в Казань обязательно обратимся к Ольге за новыми экскурсиями!

  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    За что стоит полюбить Казань
    Спасибо Сергею за насыщенную экскурсию и индивидуальный подход. Видно, что материала много, и уложиться в 2 часа и не утомить туристов - задача не из простых, но Сергей с ней справился.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Почувствовать себя местным»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. За что стоит полюбить Казань
  2. Казанское котопутешествие
  3. Старо-Татарская слобода - душа Казани
  4. Казань прекрасная и многогранная
  5. Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
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