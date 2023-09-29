Вы пройдётесь по улице Баумана и увидите Богоявленскую церковь, музей «Самогон» и Дом печати. Узнаете, откуда здесь подземная улица, как появилось выражение про коня в пальто и из чего купцы Смолины делали конфеты. А ещё к концу прогулки научитесь немного говорить на татарском. Рәхим итегез (Добро пожаловать)!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите дом купцов Смолиных, скульптуру «Казанский кот» и другие достопримечательности. Узнаете, почему в городе так много красных тюльпанов. Разберётесь, как в Казани появилась подземная улица и действительно ли она хранит в себе жуткие тайны. Увидите Богоявленскую колокольню и музей «Самогон».

Услышите сказку Габдуллы Тукая возле фонтана «Су Анасы». Зайдёте в историческую аптеку, которая не закрывалась ни на один день с момента открытия. Я покажу вам старинные фотографии государственного банка и расскажу о древних рецептах, по которым готовили в ресторане «Дом татарской кулинарии».

В конце экскурсии вас ждёт подарок — вкуснейший чак-чак. А ещё вы научитесь немного изъясняться на татарском языке.

Организационные детали