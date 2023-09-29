За 30 минут познакомиться с культурой Татарстана и пополнить словарный запас местными фразами
Вы пройдётесь по улице Баумана и увидите Богоявленскую церковь, музей «Самогон» и Дом печати.
Узнаете, откуда здесь подземная улица, как появилось выражение про коня в пальто и из чего купцы Смолины делали конфеты. А ещё к концу прогулки научитесь немного говорить на татарском. Рәхим итегез (Добро пожаловать)!
Узнаете, откуда здесь подземная улица, как появилось выражение про коня в пальто и из чего купцы Смолины делали конфеты. А ещё к концу прогулки научитесь немного говорить на татарском. Рәхим итегез (Добро пожаловать)!
Ближайшие даты:
7
окт
окт
8
окт
окт
9
окт
окт
10
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11
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окт
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окт
окт
13
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите дом купцов Смолиных, скульптуру «Казанский кот» и другие достопримечательности. Узнаете, почему в городе так много красных тюльпанов. Разберётесь, как в Казани появилась подземная улица и действительно ли она хранит в себе жуткие тайны. Увидите Богоявленскую колокольню и музей «Самогон».
Услышите сказку Габдуллы Тукая возле фонтана «Су Анасы». Зайдёте в историческую аптеку, которая не закрывалась ни на один день с момента открытия. Я покажу вам старинные фотографии государственного банка и расскажу о древних рецептах, по которым готовили в ресторане «Дом татарской кулинарии».
В конце экскурсии вас ждёт подарок — вкуснейший чак-чак. А ещё вы научитесь немного изъясняться на татарском языке.
Организационные детали
- Экскурсию можно увеличить по времени и дополнить посещением музея, церкви и других достопримечательностей. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Всем привет! Меня зовут Эльмира и я влюблена в Казань. Уже 2 года вожу экскурсии по Казани. В ходе нашей прогулки в мини-группе хочу окунуть вас в татарскую культуру и познакомить с историей города.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
29 сен 2023
Здравствуйте! Вчера мы с мужем приехали в Казань только на 2 дня. И как мы рады,что начали своё знакомство с городом именно с этой экскурсии,которую проводила для нас Эльмира. Во первых нам понравилась сама девушка. Настолько живая,яркая,веселая! Так увлекательно рассказывала,просто чудесно!! Спасибо ей огромное! И да,без экскурсовода там совершенно ничего не понятно,если просто так пройтись. А с Эльмирой как будто мир перевернулся и сразу все встало на свои места и стало понятно. А за татарский язык отдельный БИК зур рахмэт!! Эльмира!Мин сине яратам!!!
Анастасия
28 сен 2023
Хочется рассказать о прошедшей экскурсии. Эльмира - это заряд энергии и позитива! Она так воодушевленно рассказывала про Казань, что после этой экскурсии я влюбилась в этот город 😍
Конечно, больше всего впечатлила Богоявленская колокольня, ну, и конечно, кот Алабрыс покорил моё сердечко)))
У меня осталось море положительных эмоций, во многом благодаря Эльмире! Всем рекомендую ❤️
Конечно, больше всего впечатлила Богоявленская колокольня, ну, и конечно, кот Алабрыс покорил моё сердечко)))
У меня осталось море положительных эмоций, во многом благодаря Эльмире! Всем рекомендую ❤️
А
Алина
27 сен 2023
Эльмира очень хороший и интересный экскурсовод, безумно понравилась встреча, как раз очень боялась, что будет слишком затянуто, но очень динамичный и классный маршрут и рассказ) В каждом бы городе такого экскурсовода, как Эльмира, рекомендую 100%
А
Антонина
24 сен 2023
Очень понравилась экскурсия и гид Эльмира. Неожиданностью оказалось, что экскурсия языковая. Эльмирочка очень старалась обучить навыкам языка, много рассказывала об истории зданий, расположенных на ул. Баумана. Эльмира очень душевный, отзывчивый человек и профессиональный рассказчик, гид. Всего наилучшего ей и всем сотрудникам Трипстера. Вот только почему только до середины улицы? . Эта экскурсия пригодится людям,которые только приехали и ещё ничего не посещали, а также транзитным пассажирам, у кого есть время до следующего поезда. Добавьте рекламу на ж. д. и автовокзалах, возможно, в аэропорту.
Эльмира
Ответ организатора:
Антонина, добрый день!
Отвечая на Ваш вопрос, причина того, что мы проходим бОльшую часть улицы, но не всю в том, что нам нужно уложиться в 30 - 40 минут (чтобы пройти всю улицу нужно больше времени). На нашем маршруте находятся все основные достопримечательности улицы, так что мы с Вами ничего не пропустили))
Спасибо Вам большое за такой теплый отзыв!
Отвечая на Ваш вопрос, причина того, что мы проходим бОльшую часть улицы, но не всю в том, что нам нужно уложиться в 30 - 40 минут (чтобы пройти всю улицу нужно больше времени). На нашем маршруте находятся все основные достопримечательности улицы, так что мы с Вами ничего не пропустили))
Спасибо Вам большое за такой теплый отзыв!
О
Ольга
14 сен 2023
Всем доброго дня! Выражаем огромную благодарность организатору экскурсии! Мы в полном восторге! Перед началом экскурсии немного заплутали, но Эльмира была на связи, помогла нам добраться до места встречи, и экскурсия началась вовремя. Очень увлекательно, насыщенно и интересно. Эльмира замечательный экскурсовод! Отдельно хочется отметить чисто человеческие качества, и отдельное спасибо за это. Однозначно рекомендуем всем!
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