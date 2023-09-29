Экспресс-прогулка по главной пешеходной улице Казани

За 30 минут познакомиться с культурой Татарстана и пополнить словарный запас местными фразами

5
5 отзывов
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Вы пройдётесь по улице Баумана и увидите Богоявленскую церковь, музей «Самогон» и Дом печати.

Узнаете, откуда здесь подземная улица, как появилось выражение про коня в пальто и из чего купцы Смолины делали конфеты. А ещё к концу прогулки научитесь немного говорить на татарском. Рәхим итегез (Добро пожаловать)!
Экспресс-прогулка по главной пешеходной улице Казани
Экспресс-прогулка по главной пешеходной улице Казани
Экспресс-прогулка по главной пешеходной улице Казани
Экспресс-прогулка по главной пешеходной улице Казани
Экспресс-прогулка по главной пешеходной улице Казани
Экспресс-прогулка по главной пешеходной улице Казани
Экспресс-прогулка по главной пешеходной улице Казани
Экспресс-прогулка по главной пешеходной улице Казани
Экспресс-прогулка по главной пешеходной улице Казани
Экспресс-прогулка по главной пешеходной улице Казани
Экспресс-прогулка по главной пешеходной улице Казани
Экспресс-прогулка по главной пешеходной улице Казани
Экспресс-прогулка по главной пешеходной улице Казани
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите дом купцов Смолиных, скульптуру «Казанский кот» и другие достопримечательности. Узнаете, почему в городе так много красных тюльпанов. Разберётесь, как в Казани появилась подземная улица и действительно ли она хранит в себе жуткие тайны. Увидите Богоявленскую колокольню и музей «Самогон».

Услышите сказку Габдуллы Тукая возле фонтана «Су Анасы». Зайдёте в историческую аптеку, которая не закрывалась ни на один день с момента открытия. Я покажу вам старинные фотографии государственного банка и расскажу о древних рецептах, по которым готовили в ресторане «Дом татарской кулинарии».

В конце экскурсии вас ждёт подарок — вкуснейший чак-чак. А ещё вы научитесь немного изъясняться на татарском языке.

Организационные детали

  • Экскурсию можно увеличить по времени и дополнить посещением музея, церкви и других достопримечательностей. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
29 сен 2023
Здравствуйте! Вчера мы с мужем приехали в Казань только на 2 дня. И как мы рады,что начали своё знакомство с городом именно с этой экскурсии,которую проводила для нас Эльмира. Во первых нам понравилась сама девушка. Настолько живая,яркая,веселая! Так увлекательно рассказывала,просто чудесно!! Спасибо ей огромное! И да,без экскурсовода там совершенно ничего не понятно,если просто так пройтись. А с Эльмирой как будто мир перевернулся и сразу все встало на свои места и стало понятно. А за татарский язык отдельный БИК зур рахмэт!! Эльмира!Мин сине яратам!!!
Здравствуйте! Вчера мы с мужем приехали в Казань только на 2 дня. И как мы рады,что
Анастасия
28 сен 2023
Хочется рассказать о прошедшей экскурсии. Эльмира - это заряд энергии и позитива! Она так воодушевленно рассказывала про Казань, что после этой экскурсии я влюбилась в этот город 😍
Конечно, больше всего впечатлила Богоявленская колокольня, ну, и конечно, кот Алабрыс покорил моё сердечко)))
У меня осталось море положительных эмоций, во многом благодаря Эльмире! Всем рекомендую ❤️
А
27 сен 2023
Эльмира очень хороший и интересный экскурсовод, безумно понравилась встреча, как раз очень боялась, что будет слишком затянуто, но очень динамичный и классный маршрут и рассказ) В каждом бы городе такого экскурсовода, как Эльмира, рекомендую 100%
А
24 сен 2023
Очень понравилась экскурсия и гид Эльмира. Неожиданностью оказалось, что экскурсия языковая. Эльмирочка очень старалась обучить навыкам языка, много рассказывала об истории зданий, расположенных на ул. Баумана. Эльмира очень душевный, отзывчивый человек и профессиональный рассказчик, гид. Всего наилучшего ей и всем сотрудникам Трипстера. Вот только почему только до середины улицы? . Эта экскурсия пригодится людям,которые только приехали и ещё ничего не посещали, а также транзитным пассажирам, у кого есть время до следующего поезда. Добавьте рекламу на ж. д. и автовокзалах, возможно, в аэропорту.
Эльмира
Эльмира
Ответ организатора:
Антонина, добрый день!

Отвечая на Ваш вопрос, причина того, что мы проходим бОльшую часть улицы, но не всю в том, что нам нужно уложиться в 30 - 40 минут (чтобы пройти всю улицу нужно больше времени). На нашем маршруте находятся все основные достопримечательности улицы, так что мы с Вами ничего не пропустили))

Спасибо Вам большое за такой теплый отзыв!
О
14 сен 2023
Всем доброго дня! Выражаем огромную благодарность организатору экскурсии! Мы в полном восторге! Перед началом экскурсии немного заплутали, но Эльмира была на связи, помогла нам добраться до места встречи, и экскурсия началась вовремя. Очень увлекательно, насыщенно и интересно. Эльмира замечательный экскурсовод! Отдельно хочется отметить чисто человеческие качества, и отдельное спасибо за это. Однозначно рекомендуем всем!

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