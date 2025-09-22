читать дальше

что сделало поездку интересной. Жаль только, что это было лишь в одну сторону. Обратно уже ехали без информационного сопровождения.

3 встретили нас в Чебоксарах с песнями и прибаутками. Спасибо местному экскурсионному бюро, за столь интересное представление

4 дальше нас сопровождала от этого же местного бюро эксскурсовод Маша, которая очень интересно, с любовью рассказала о своем городе. Побывали во всех значимых местах города.

5 обед был в музее пива. Сперва провели экскурсию в данном музее (Молодцы!), потом был очень вкусный обед (салат, борщ и второе) и дегустация пива. Было представлено 5 видов пива и к ним солёные орешки.

Из напитков был для завершения

обеда на выбор чай или квас. Светую попробовать местный квас, очень вкусный.

Так как я была с дочкой то еще на этапе бронирования экскурсии, был опрос, что будем пить: пиво или лимонад?

Соответственно для ребёнка был предоставлен лимонад.

К чаю подали еще по два пирожных.

6 осталась довольной экскурсией, к поездке рекомендую.

7 если гид и на обратном пути будет сопровождать поездку информацией, то конечно это будет только дополнительным +