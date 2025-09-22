Чебоксары — город с более чем 500-летней историей, расположенный в самом сердце Поволжья.
Мы покажем вам главные достопримечательности столицы Чувашии, расскажем о традициях края и его народах, а еще поделимся секретами пивоварения и угостим пенными напитками местного производства.
Описание экскурсииМы приглашаем вас в путешествие по настоящим Чебоксарам — земле, где когда-то жили булгары, где родился легендарный Чапаев и где производят знаменитые промышленные тракторы. Вы окунётесь в атмосферу богатой истории и яркой культуры этого края, узнаете о традициях и легендах и, конечно, познакомитесь с главными достопримечательностями:
- удивительной красоты набережными Волги и Чебоксарки, вдоль которых раскинулся город;
- так называемой «Дорогой к храму», на которой находятся Успенская церковь, Веденский собор и Свято-Троицкий мужской монастырь;
- историческим центром города;
- пешеходным бульваром купца Ефремова, где можно сфотографироваться с любимыми литературными героями — Остапом Бендером и Кисой Воробьяниновым, и здесь же можно прикоснуться к магическому камню таганаиту;
- Республиканским мемориальным Парком Победы — со здешней смотровой площадки открываются потрясающие виды, так как парк расположен в самой высокой точке центра города. Также мы отправимся в Музей пива, которое является традиционным напитком Чувашии. На территории республики произрастает 90% всего российского хмеля. Вы увидите экспонаты, посвященные истории пивоварения от давних дней до нашего времени. После вы продегустируете продукцию Чувашского пивоваренного завода, а детям будет предложен лимонад.
по субботам с 09:00-20:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережные Волги и Чебоксарки
- Дорога к храму
- Исторический центр города
- Введенский собор
- Церковь Михаила Архангела
- Бульвар купца Ефремова
- Скульптура «Мать Покровительница»
- Спасо-Преображенский женский монастырь
- Здание Музыкального театра
- Парадная лестница города
- Республиканский мемориальный Парк Победы
- Музей пива
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
- Дегустация продукции Чувашского пивоваренного завода
- Обед в кафе / ресторане города
- Входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Правобулачная, 43/1, в холле гостиницы «Ибис»
Завершение: Ул. Правобулачная, 43/1, гостиница «Ибис»
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам с 09:00-20:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Таня
22 сен 2025
В
Владимир
14 авг 2025
Экскурсия супер на небольшом Мерседесе. Гид Максим Григорьевич это вообще нечто… супер втройне.. дегустация пива и еда класс.
И
Ирина
12 авг 2025
Были на экскурсии 9-го августа, очень понравилось. Экскурсовод Михаил оставил неизгладимое впечатление, очень эрудированный, позитивный. С ним было весело и интересно. Водитель Нияз - мастер своего дела, ехали быстро и
Н
Наталья
10 авг 2025
Всё понравилось, но мало было посещений музеев.
Н
Наталья
31 июл 2025
И
Ирина
1 июл 2025
В общем все понравилось, интересная встреча в городе. Неудачно попали на день молодежи, было людно и с погодой не очень, пасмурно, ветрено. Обед поздновато.
А
Анжела
30 июн 2025
Отличная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Михаилу за интересно проведенное время. Узнала много нового про Чебоксары и чувашей.
Ж
Жевлакова
16 июн 2025
Хочу поделиться впечатлениями от поездки в Чебоксары. Она состоялась 13.06 2025 года.
Л
Ляля
15 июн 2025
Н
Наиля
15 июн 2025
В
Влад
14 июн 2025
Очень понравилась экскурсия во всех планах, экскурсовод Рустем дал много интересной информации и о Казани, и о Чувашии, Чебоксарах; экскурсовод Марина в самих Чебоксарах также дала много информации, преподнесла ее
Л
Лилия
14 мая 2025
И
Ирина
3 мая 2025
О
Ольга
20 окт 2024
Очень хорошая экскурсия с гидом Еленой и гидом Оксаной в Чебоксарах. Интересно,познавательно,весело. Особенно понравилась развлекательная программа в музее пива!
Ю
Юлия
30 сен 2024
Всё прошло великолепно!
