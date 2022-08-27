Мы начнем экскурсию около Петропавловского собора, где я расскажу об одном из самых ярких образцов русского барокко, характерного стиля петровской эпохи, и о том, как проводил время в Казани сам император. Погуляем по европейской улице — Кремлевской — и окажемся на Площади 1 мая, где я помогу представить ее в прошлом, когда здесь проходили торжественные мероприятия, оглашались государственные указа и выносились приговоры.
Покинув ансамбль, мы пройдем по Кремлевской набережной, выйдем к фотогеничному Дворцу земледельцев — штаб-квартире Министерства сельского хозяйства. А завершим экскурсию в Богородицком монастыре, где вы узнаете о непростой судьбе легендарной иконы Казанской Божией Матери.
Экскурсию для вас проведу я или мои коллеги.