Любой кремлевский комплекс — место, где веками бьется сердце города, вбирая весь концентрат его истории и культуры. В такой квинтэссенции прошлого мы с вами разберемся, изучая мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, башню Сююмбике и другие памятники Казанского кремля. В результате вы нарисуете яркий образ татарской столицы и поймете, насколько цитадель отражает ее самобытный дух.

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Описание экскурсии

Прогулка до кремля — по парадным местам и мимо «пряничного домика»

Мы начнем экскурсию около Петропавловского собора, где я расскажу об одном из самых ярких образцов русского барокко, характерного стиля петровской эпохи, и о том, как проводил время в Казани сам император. Погуляем по европейской улице — Кремлевской — и окажемся на Площади 1 мая, где я помогу представить ее в прошлом, когда здесь проходили торжественные мероприятия, оглашались государственные указа и выносились приговоры.

Святыни, легенды и история главного казанского ансамбля

Через Спасскую башню мы попадем на территорию кремля. И первым делом я познакомлю вас с главной красавицей-мечетью города Кул-Шариф . Вы узнаете историю создания белоснежного шедевра, совершите легкое погружение в мусульманскую культуру и сможете подержать в руках старый Коран.

. Вы узнаете историю создания белоснежного шедевра, совершите легкое погружение в мусульманскую культуру и сможете подержать в руках старый Коран. Далее в программе христианская святыня и старейший храм Казани — Благовещенский собор . Поговорим об истоках памятника, замысле Ивана Грозного и обсудим, каких мастеров и почему именно их пригласили к участию в строительстве. А отдельное внимание уделим чуду сохранившихся фресок 16 века.

. Поговорим об истоках памятника, замысле Ивана Грозного и обсудим, каких мастеров и почему именно их пригласили к участию в строительстве. А отдельное внимание уделим чуду сохранившихся фресок 16 века. Казанский кремль сложно представить без падающей башни Сююмбике. Я обязательно расскажу, почему же она падает и как из-за этого переживает глава нашей республики. По традиции озвучу нашу городскую легенду и объясню, почему без нее просто нельзя обойтись, представляя один из символов исторического центра. А также раскрою реальные факты о татарской правительнице и ее мужьях, казанских ханах.

Покинув ансамбль, мы пройдем по Кремлевской набережной, выйдем к фотогеничному Дворцу земледельцев — штаб-квартире Министерства сельского хозяйства. А завершим экскурсию в Богородицком монастыре, где вы узнаете о непростой судьбе легендарной иконы Казанской Божией Матери.

Организационные детали