Любой кремлевский комплекс — место, где веками бьется сердце города, вбирая весь концентрат его истории и культуры.
В такой квинтэссенции прошлого мы с вами разберемся, изучая мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, башню Сююмбике и другие памятники Казанского кремля.
В результате вы нарисуете яркий образ татарской столицы и поймете, насколько цитадель отражает ее самобытный дух.
В такой квинтэссенции прошлого мы с вами разберемся, изучая мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, башню Сююмбике и другие памятники Казанского кремля.
В результате вы нарисуете яркий образ татарской столицы и поймете, насколько цитадель отражает ее самобытный дух.
Описание экскурсии
Прогулка до кремля — по парадным местам и мимо «пряничного домика»
Мы начнем экскурсию около Петропавловского собора, где я расскажу об одном из самых ярких образцов русского барокко, характерного стиля петровской эпохи, и о том, как проводил время в Казани сам император. Погуляем по европейской улице — Кремлевской — и окажемся на Площади 1 мая, где я помогу представить ее в прошлом, когда здесь проходили торжественные мероприятия, оглашались государственные указа и выносились приговоры.
Святыни, легенды и история главного казанского ансамбля
- Через Спасскую башню мы попадем на территорию кремля. И первым делом я познакомлю вас с главной красавицей-мечетью города Кул-Шариф. Вы узнаете историю создания белоснежного шедевра, совершите легкое погружение в мусульманскую культуру и сможете подержать в руках старый Коран.
- Далее в программе христианская святыня и старейший храм Казани — Благовещенский собор. Поговорим об истоках памятника, замысле Ивана Грозного и обсудим, каких мастеров и почему именно их пригласили к участию в строительстве. А отдельное внимание уделим чуду сохранившихся фресок 16 века.
- Казанский кремль сложно представить без падающей башни Сююмбике. Я обязательно расскажу, почему же она падает и как из-за этого переживает глава нашей республики. По традиции озвучу нашу городскую легенду и объясню, почему без нее просто нельзя обойтись, представляя один из символов исторического центра. А также раскрою реальные факты о татарской правительнице и ее мужьях, казанских ханах.
Покинув ансамбль, мы пройдем по Кремлевской набережной, выйдем к фотогеничному Дворцу земледельцев — штаб-квартире Министерства сельского хозяйства. А завершим экскурсию в Богородицком монастыре, где вы узнаете о непростой судьбе легендарной иконы Казанской Божией Матери.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в Казанский кремль: взрослый — 190 ₽, льготный — 180 ₽
- Мы будем посещать храмы и мечеть, поэтому рекомендую женщинам брать с собой головные уборы
- Экскурсию можно провести для любого количества человек, подробности уточняйте у организатора
- Экскурсию можно организовать на разных языках (английский, китайский, турецкий и прочие). Детали уточняйте у организатора.
- Экскурсию для вас проведу я или мои коллеги
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Петропавловского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рената — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 12885 туристов
В Казани я живу с рождения, долгое время работала на государственной службе и встречала гостей, которые приезжали с визитами к Президенту Республики Татарстан. С 2015 года работаю профессиональным гидом по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 186 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Спасибо экскурсоводу Сании. Очень понравилась экскурсия.
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Н
экскурсия очень понравилась
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Б
Однозначно лучшая экскурсия в нашем опыте. Спасибо огромное организаторам и отдельная благодарность Диляри за интереснейшие истории и ответы на абсолютно все наши вопросы. Маршрут подстроили и под пожелания и под график. Получилось очень комфортно, без толпы. Рекомендую всем!
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О
Экскурсия была проведена просто великолепно! Нас было 9 человек, 5 взрослых и 4 детей, в восторге все! Настолько компактно и грамотно была предподнесена информация о городе и о достопримечательностях, что как говорится «слова не вычеркнешь». Казалось бы 3 часа для обзорной экскурсии так мало, но у нашего экскурсовода Сании, отдельное ей спасибо, это получилось!!!!
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И
Проводила экскурсию Марина! Очень приятная девушка. Все 3 часа рассказывала без остановки) Было очень познавательно и интересно! Спасибо большое!
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К
замечательная экскурсия. С нами был прекрасный гид Булат, который смог создать очень комфортную атмосферу и заинтересовать и детей, и взрослых. спасибо!
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