Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки

Познакомиться с самыми знаковыми объектами третьей столицы России на пешеходной прогулке по центру

5
3 отзыва
Любой кремлевский комплекс — место, где веками бьется сердце города, вбирая весь концентрат его истории и культуры.

В такой квинтэссенции прошлого мы с вами разберемся, изучая мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, башню Сююмбике и другие памятники Казанского кремля.

В результате вы нарисуете яркий образ татарской столицы и поймете, насколько цитадель отражает ее самобытный дух.
Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка до кремля — по парадным местам и мимо «пряничного домика»

Мы начнем экскурсию около Петропавловского собора, где я расскажу об одном из самых ярких образцов русского барокко, характерного стиля петровской эпохи, и о том, как проводил время в Казани сам император. Погуляем по европейской улице — Кремлевской — и окажемся на Площади 1 мая, где я помогу представить ее в прошлом, когда здесь проходили торжественные мероприятия, оглашались государственные указа и выносились приговоры.

Святыни, легенды и история главного казанского ансамбля

  • Через Спасскую башню мы попадем на территорию кремля. И первым делом я познакомлю вас с главной красавицей-мечетью города Кул-Шариф. Вы узнаете историю создания белоснежного шедевра, совершите легкое погружение в мусульманскую культуру и сможете подержать в руках старый Коран.
  • Далее в программе христианская святыня и старейший храм Казани — Благовещенский собор. Поговорим об истоках памятника, замысле Ивана Грозного и обсудим, каких мастеров и почему именно их пригласили к участию в строительстве. А отдельное внимание уделим чуду сохранившихся фресок 16 века.
  • Казанский кремль сложно представить без падающей башни Сююмбике. Я обязательно расскажу, почему же она падает и как из-за этого переживает глава нашей республики. По традиции озвучу нашу городскую легенду и объясню, почему без нее просто нельзя обойтись, представляя один из символов исторического центра. А также раскрою реальные факты о татарской правительнице и ее мужьях, казанских ханах.

Покинув ансамбль, мы пройдем по Кремлевской набережной, выйдем к фотогеничному Дворцу земледельцев — штаб-квартире Министерства сельского хозяйства. А завершим экскурсию в Богородицком монастыре, где вы узнаете о непростой судьбе легендарной иконы Казанской Божией Матери.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в Казанский кремль: взрослый — 130 руб., льготный — 100 руб.
  • Мы будем посещать храмы и мечеть, поэтому рекомендую женщинам брать с собой головные уборы
  • Экскурсия пешеходная, по вашему пожеланию частично мы можем воспользоваться самокатами (это дополнительные расходы)

Экскурсию для вас проведу я или мои коллеги.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Петропавловского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
27 авг 2022
Экскурсия нашей семье очень понравилась. Были в Казани впервые и очень рады, что гидом по городу была именно Рената. Очень хочется вернуться!
М
24 авг 2022
Спасибо за экскурсию, очень внимательный и заботливый гид, интересная подача материала, можно смело рекомендовать близким
М
24 авг 2022
Все понравилось. Прошли от собора Петра и Павла по Кремлевской улице, далее экскурсия по Кремлю, потом Рената предложила варианты пройтись по набережной или пойти через дворец Земледелия в собор иконы Казанской божьей матери. Мы выбрали собор. На все вопросы получили ответы. Прогулка примерно 2,5 часа. Также нам прислали список с рекомендацией ресторанов, магазинов и музеев. В итоге выбрали из списка и сходили в ресторан Черэм (обязательно бронируйте заранее) на территории Кремля и в магазин "Наш фермер" в Татарской слободе.

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