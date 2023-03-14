Одна из крупнейших площадей Казани долгое время называлась Рыбнорядской
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Одна из крупнейших площадей Казани долгое время называлась Рыбнорядской — там шумел знаменитый рыбный базар.
Продавали свежайших карпов, исполинских белуг, дорогую стерлядь живьём из бочек. Сейчас уникальный рыбоводный комплекс «Биосфера-фиш» возвращает Татарстану славу рыбного края.
Продавали свежайших карпов, исполинских белуг, дорогую стерлядь живьём из бочек. Сейчас уникальный рыбоводный комплекс «Биосфера-фиш» возвращает Татарстану славу рыбного края.
Что вас ожидает 🤩
- Рыбоводный комплекс «Биосфера-фиш»:
- Рыбий детский сад с мальками и молодняком
- Пруды с карпами и белыми амурами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Рыбоводный комплекс «Биосфера-фиш»Одна из крупнейших площадей Казани долгое время называлась Рыбнорядской — там шумел знаменитый рыбный базар. Продавали свежайших карпов, исполинских белуг, дорогую стерлядь живьём из бочек.
Сейчас уникальный рыбоводный комплекс «Биосфера-фиш» возвращает Татарстану славу рыбного края.
Во время экскурсии по комплексу мы увидим рыбий детский сад с осетрами, белугами, стерлядью. Узнаем, что они едят, как растут и куда отправляются из инкубатора.
Прогуляемся по берегам прудов с карпами и и белыми амурами. Зайдём в фирменный магазин, где продается не только рыба, но и сувениры для взрослых и детей: от крючков и блесен до кружек и настольных игр рыбной тематики. А те, кто ищет что-то особенное, сможет приобрести воистину царский подарок — свежую черную икру.
Организационные деталиПолную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании.
За дополнительную плату (550 руб/чел) можно попробовать обед от шеф-повара.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на автобусе
- Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
- Входной билет в рыбоводный комплекс
- Что не входит
- Личные расходы
- Дегустационный обед от шеф-повара (по желанию) — 550 руб/чел
- Место начала и завершения?
- ул. Баумана, 19, отель Ногай
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Оплата заранее, не позднее, чем за сутки до экскурсии, в офисе продаж или онлайн
- За дополнительную плату можно будет пообедать фирменным обедом от шеф-повара
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