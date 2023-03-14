Рыбоводный комплекс «Биосфера-фиш»Одна из крупнейших площадей Казани долгое время называлась Рыбнорядской — там шумел знаменитый рыбный базар. Продавали свежайших карпов, исполинских белуг, дорогую стерлядь живьём из бочек.

Сейчас уникальный рыбоводный комплекс «Биосфера-фиш» возвращает Татарстану славу рыбного края.

Во время экскурсии по комплексу мы увидим рыбий детский сад с осетрами, белугами, стерлядью. Узнаем, что они едят, как растут и куда отправляются из инкубатора.

Прогуляемся по берегам прудов с карпами и и белыми амурами. Зайдём в фирменный магазин, где продается не только рыба, но и сувениры для взрослых и детей: от крючков и блесен до кружек и настольных игр рыбной тематики. А те, кто ищет что-то особенное, сможет приобрести воистину царский подарок — свежую черную икру.

Организационные деталиПолную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании.

За дополнительную плату (550 руб/чел) можно попробовать обед от шеф-повара.