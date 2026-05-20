За один день вы побываете в древнем Свияжске, прогуляетесь по Раифскому монастырю среди соснового леса и посетите знаменитый Храм всех религий — одно из самых необычных архитектурных сооружений региона.
Увидите места, связанные с эпохой Ивана Грозного, православными святынями Поволжья и современными идеями культурного диалога. И почувствуете, насколько разным может быть Татарстан.
Описание экскурсии
Остров-град Свияжск
Здесь сохранилась атмосфера старой Руси, монастырские ансамбли и редкие памятники 16 века. В маршруте экскурсии:
- колокольня Никольской церкви
- Успенский монастырь
- Иоанно-Предтеченский монастырь
- деревянная Троицкая церковь
- Собор иконы Божией Матери и Сергиевская церковь
- историческая площадь, старинные дома и комплекс «Ленивый Торжок»
Раифский Богородицкий монастырь
Здесь особенно чувствуется спокойствие и размеренный ритм монастырской жизни. Мы осмотрим:
- собор в честь Грузинской иконы Божией Матери
- Троицкий собор — главный храм монастырского комплекса
- Храм в честь преподобных отцов в Раифе и Синае избиенных
- Церковь Архангела Михаила
- Раифское озеро
Храм всех религий
Здесь соседствуют купола, минареты, мозаики и символы разных традиций, создавая совершенно особую атмосферу. Вы не только осмотрите храм снаружи, но и сможете посетить его внутренние пространства — это важная часть экскурсии, которая редко входит в стандартные программы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на большом комфортабельном автобусе (для группы более 15 участников) или микроавтобусе (для менее чем 15 человек)
- Рассадка свободная — приходите заранее, чтобы выбрать удобные места
- Каждому ребёнку предоставляется отдельное место в автобусе. Для малышей возьмите с собой люльку или другое фиксирующее устройство. На руках детей перевозить нельзя
- Обед оплачивается дополнительно (500 ₽ за чел.)
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2800 ₽
|льготный (школьники, студенты, пенсионеры)
|2600 ₽
|Дети до 7 лет (включительно)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Казани
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 74 туристов
Гиды нашей команды родились в Казани. На наших экскурсиях вы не просто осмотрите достопримечательности — вы почувствуете ритм города и увидите Казань глазами местных.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Была на экскурсии «Свияжск, Раифа и Храм всех религий». Очень насыщенный, но при этом абсолютно не утомительный день. Всё организовано отлично: комфортабельный автобус(водитель Сергей), чёткий маршрут, без лишней спешки.
Ирина
Ответ организатора:
Уважаемая Татьяна!
Сердечно благодарим Вас за такой подробный и тёплый отзыв.
Очень рады, что день получился насыщенным, но не утомительным. Спасибо, что
Е
Экскурсия получилась очень познавательной и насыщенной. Отдельная благодарность гиду Ольге — она настоящий профессионал и очень душевный человек. Больше всего понравились её живые, детальные рассказы о Свияжске и фресках Успенского
Ирина
Ответ организатора:
Уважаемый Егор!
Нам очень приятно, что экскурсия оставила у Вас настолько яркие впечатления. Обязательно передадим гиду Ольге слова благодарности — для
Свияжск покорил сразу: тишина, древние стены, виды на Волгу даже дышится там по-особенному.
Храм всех религий это вообще магия, с посещением внутри, и это не передать словами. Каждая деталь продумана, хочется
Ирина
Ответ организатора:
Уважаемая Виктория!
Спасибо Вам огромное за такой душевный и подробный отзыв — правда, очень приятно его читать! 😊
Отдельное спасибо, что поделились
