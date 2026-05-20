Мои заказы

3 архитектурных символа Татарстана: Свияжск, Раифа и Храм всех религий

Увидеть остров-крепость, монастырь среди лесов и самый необычный храм недалеко от Казани
За один день вы побываете в древнем Свияжске, прогуляетесь по Раифскому монастырю среди соснового леса и посетите знаменитый Храм всех религий — одно из самых необычных архитектурных сооружений региона.

Увидите места, связанные с эпохой Ивана Грозного, православными святынями Поволжья и современными идеями культурного диалога. И почувствуете, насколько разным может быть Татарстан.
5
3 отзыва
3 архитектурных символа Татарстана: Свияжск, Раифа и Храм всех религий
3 архитектурных символа Татарстана: Свияжск, Раифа и Храм всех религий
3 архитектурных символа Татарстана: Свияжск, Раифа и Храм всех религий

Описание экскурсии

Остров-град Свияжск

Здесь сохранилась атмосфера старой Руси, монастырские ансамбли и редкие памятники 16 века. В маршруте экскурсии:

  • колокольня Никольской церкви
  • Успенский монастырь
  • Иоанно-Предтеченский монастырь
  • деревянная Троицкая церковь
  • Собор иконы Божией Матери и Сергиевская церковь
  • историческая площадь, старинные дома и комплекс «Ленивый Торжок»

Раифский Богородицкий монастырь

Здесь особенно чувствуется спокойствие и размеренный ритм монастырской жизни. Мы осмотрим:

  • собор в честь Грузинской иконы Божией Матери
  • Троицкий собор — главный храм монастырского комплекса
  • Храм в честь преподобных отцов в Раифе и Синае избиенных
  • Церковь Архангела Михаила
  • Раифское озеро

Храм всех религий

Здесь соседствуют купола, минареты, мозаики и символы разных традиций, создавая совершенно особую атмосферу. Вы не только осмотрите храм снаружи, но и сможете посетить его внутренние пространства — это важная часть экскурсии, которая редко входит в стандартные программы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на большом комфортабельном автобусе (для группы более 15 участников) или микроавтобусе (для менее чем 15 человек)
  • Рассадка свободная — приходите заранее, чтобы выбрать удобные места
  • Каждому ребёнку предоставляется отдельное место в автобусе. Для малышей возьмите с собой люльку или другое фиксирующее устройство. На руках детей перевозить нельзя
  • Обед оплачивается дополнительно (500 ₽ за чел.)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 21 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2800 ₽
льготный (школьники, студенты, пенсионеры)2600 ₽
Дети до 7 лет (включительно)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 74 туристов
Гиды нашей команды родились в Казани. На наших экскурсиях вы не просто осмотрите достопримечательности — вы почувствуете ритм города и увидите Казань глазами местных.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
Была на экскурсии «Свияжск, Раифа и Храм всех религий». Очень насыщенный, но при этом абсолютно не утомительный день. Всё организовано отлично: комфортабельный автобус(водитель Сергей), чёткий маршрут, без лишней спешки.

Свияжск —
читать дальшеуменьшить

это отдельная история. Остров-град впечатляет с первой минуты: тишина, древние храмы, виды на Волгу. Очень чувствуется дух старины.

В Храме всех религий удалось побывать внутри — это необычное, почти сказочное место. Каждая деталь продумана, интересно рассматривать архитектуру и символы.

Раифский монастырь — удивительное место силы. Красивая территория, ухоженная, спокойная. Особенно запомнилось небесно-голубое озеро и монастырский пруд с неквакающими лягушками))

Гид Ольга рассказывала увлечённо, с душой. Ответила на все вопросы. Время пролетело незаметно.
Радио гиды новые,слышимость хорошая (бесплатно выдают)

Всем, кто хочет увидеть настоящую, непарадную Татарстан — очень рекомендую. Отличная поездка на один день из Казани.

Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Уважаемая Татьяна!

Сердечно благодарим Вас за такой подробный и тёплый отзыв.
Очень рады, что день получился насыщенным, но не утомительным. Спасибо, что
читать дальшеуменьшить

отметили комфортабельный автобус и работу водителя Сергея — обязательно передадим ему ваши слова. Отдельное спасибо передим гиду Ольге за её душевный подход и увлечённость.
Приятно слышать, что каждый из трёх маршрутов оставил свой уникальный след: дух старины в Свияжске, сказочная атмосфера Храма всех религий и умиротворение Раифского монастыря (с его знаменитыми «неквакающими» лягушками 😊).

Желаем вам новых ярких путешествий и будем рады видеть Вас снова в Казани!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия получилась очень познавательной и насыщенной. Отдельная благодарность гиду Ольге — она настоящий профессионал и очень душевный человек. Больше всего понравились её живые, детальные рассказы о Свияжске и фресках Успенского
читать дальшеуменьшить

собора: слушал, затаив дыхание. Также впечатлил Храм всех религий — Ольга объяснила его философию так интересно, что место заиграло совсем иными красками. Вся экскурсия прошла на одном дыхании, без скуки и лишней воды. Спасибо Ольге за тёплую атмосферу и внимание к группе.

Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Уважаемый Егор!

Нам очень приятно, что экскурсия оставила у Вас настолько яркие впечатления. Обязательно передадим гиду Ольге слова благодарности — для
читать дальшеуменьшить

нас нет большей награды, чем слышать, что её рассказы о Свияжске, фресках Успенского собора и философии Храма всех религий слушали «затаив дыхание».

Особенно ценно, что Вы отметили глубину подачи материала и при этом лёгкость, с которой прошёл день. Живые детали, никакой «воды» и душевная атмосфера — именно к этому мы стремимся.

Рады, что вы открыли для себя Татарстан именно таким — настоящим и вдохновляющим. Ждём Вас снова! 🙌

Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
Свияжск покорил сразу: тишина, древние стены, виды на Волгу даже дышится там по-особенному.
Храм всех религий это вообще магия, с посещением внутри, и это не передать словами. Каждая деталь продумана, хочется
читать дальшеуменьшить

рассматривать часами.
Раифский монастырь — место силы. Красиво, спокойно, ухоженно. И да, лягушки там действительно молчат 😄

Всё прошло очень легко, без усталости и спешки. Автобус удобный, гид — душевный.

Спасибо ребятам за классную организацию и за то, что влюбили в Татарстан окончательно.

Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Уважаемая Виктория!

Спасибо Вам огромное за такой душевный и подробный отзыв — правда, очень приятно его читать! 😊

Отдельное спасибо, что поделились
читать дальшеуменьшить

впечатлениями о каждом месте. Здорово, что день получился насыщенным, но при этом лёгким и без спешки.

И особенно ценно, что вы выбрали нас не один раз — это лучший комплимент для команды. Значит, мы всё делаем правильно. Спасибо за доверие и за то, что влюбились в Татарстан вместе с нами ❤️

Будем рады видеть Вас снова!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Казани

Похожие экскурсии на «3 архитектурных символа Татарстана: Свияжск, Раифа и Храм всех религий»

Чудеса Татарстана: Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
На автобусе
8 часов
101 отзыв
Групповая
Чудеса Татарстана: Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Погрузитесь в атмосферу духовности, посетив три уникальных места Татарстана. Вас ждут Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Начало: Улица Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
30 мая в 10:00
2800 ₽ за человека
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
На автобусе
8 часов
3789 отзывов
Групповая
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
Погрузитесь в мир религий и архитектуры Поволжья. Откройте для себя Свияжск, Храм Всех Религий и Раифский монастырь
Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00
Завтра в 10:00
30 мая в 10:00
2800 ₽ за человека
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
На машине
9 часов
141 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга
Завтра в 08:00
31 мая в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
На автобусе
6 часов
-
5%
142 отзыва
Групповая
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
Посетить чудо-остров с древними храмами и монастырями и узнать о роли Свияжска в истории страны
Начало: У отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
30 мая в 10:00
2500 ₽2631 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Казани
2800 ₽ за человека