Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых. Групповая экскурсия
Проследить вехи прошлого, изучая экспонаты одного из крупнейших историко-культурных музеев Поволжья
В здании бывшего Гостиного двора находится главный музей города, отражающий все эпохи становления Республики. Я познакомлю вас с историей учреждения, интерьерами залов и, конечно, самими экспонатами. Вы увидите археологические сокровища, военные артефакты, произведения искусства, документы, книги. И через трепетно собранные коллекции взглянете на прошлое края с древности до наших дней.
Археологическая экспозиция представлена орудиями труда, оружием, предметами быта и реконструированными жилищами. Вы узнаете об открытиях и изобретениях в те давние времена. Наглядно представите жизнь охотников и рыболовов каменного века, земледельцев и скотоводов бронзового века. Услышите об искусных мастерах — металлургах железного века, а также о вождях и воинах древних племен.
Сокровища Средневековья
Перелистнув несколько тысяч лет, мы окажемся на страницах грандиозного периода, богатого на живые легенды и поразительные истории. Бесценные находки археологов станут поводом поговорить о Волжской Булгарии и Казанском ханстве. Среди артефактов есть замок XII века с благими пожеланиями и ярлык казанского хана Сахиб-Гирая.
История Казанской губернии
Два века российской истории — XVIII и XIX — необычайно насыщены событиями. Богатое собрание экспонатов, хранящихся в Национальном музее, позволит вам оценить историческое многообразие одного из самых ярких этапов жизни Среднего Поволжья. Вы увидите карету Екатерины II, личные вещи общественных и государственных деятелей, поэтов и представителей науки и культуры, оставивших яркий след в судьбе государства.
XX век — время испытаний
Кроме того, вы узнаете, как жил наш край в непростые годы прошлого столетия. Я расскажу о начале XX века и эпохе татарского возрождения. Вы узнаете о создании после Октябрьской революции ТАССР (Татарской Автономной Советской Социалистической республики) — первого национально-государственного образования поволжских татар со времен падения Казанского ханства. Поговорим о годах Гражданской войны, разрухе и голоде. Не обойдем вниманием 30-е гг. с индустриализацией, коллективизацией, репрессиями. И, конечно, затронем главу Великой Отечественной войны.
Организационные детали
Дополнительные расходы: — входные билеты в музей для группы до 5 человек: 500 ₽/взрослый, дети до 18 лет — бесплатно — входные билеты в музей при покупке с экскурсоводом для группы от 5 человек: 300 ₽/взрослый, 150 ₽/дети до 18 лет, студенты, пенсионеры.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В фойе Национального музея Республики Татарстан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:15, 12:30 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамиль — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 1408 туристов
Добрый день! По образованию я историк, специализируюсь на истории Татарстана, по профессии — маркетолог и журналист. А также любитель интересных мест и старины, страстный путешественник. С удовольствием поделюсь с вами читать дальше
своими знаниями о культуре, религии и традициях народов, населяющих наши земли, а также познакомлю с историей края. Помогу составить программу экскурсий с учётом ваших предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения, отвечу на все интересующие вопросы. Языки экскурсии — русский и татарский. Гостеприимная Казань ждёт вас! До встречи!
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Светлана
24 мар 2025
Были сегодня с сыном 10 лет на экскурсии в Национальном музее Татарстана. Рамиль отличный экскурсовод, подача информации доступная, информации очень много, музей большой)) очень понравилось, имеем теперь большее представление о Республике, ее становлении, о важных людях
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Ольга
13 дек 2024
Были на экскурсии в Национальном музее Татарстана с сыном 9 лет. Рамиль идельный Экскурсовод с большой буквы. Заинтересовал ребенка, сыну очень понравилось, не смотря на то, что экскурсия даже продолжалась читать дальше
больше по времени, чем запланировано. Советую к посещению и взрослым и детям, подход будет ко всем, никто не останется без внимания и интересных знаний!!! Рамиль, очень Вам благодарна, после Вашей экскурсии, ребенок хочет дальше посещать музеи и уверена запомнит Вас на долгие годы!!!