Елабуга - старейший город Татарстана

Второй по значимости город Татарстана: групповая экскурсия в Елабугу с обедом

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: загородная автобусно-пешеходная экскурсия.
Елабуга - старейший город Татарстана
Елабуга - старейший город Татарстана
Елабуга - старейший город Татарстана
Елабуга - старейший город Татарстана

Что вас ожидает:

  • Шишкинские пруды
  • Дом памяти М. И. Цветаевой
  • Дом-музей И. И. Шишкина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Великолепная и неповторимая Елабуга приглашает вас в гости!

Когда попадаешь в города, история которых длится более тысячи лет, чувствуешь, что каждому камню есть что рассказать. Так и в Елабуге!

Программа

  • «Чёртово городище» (близ знаменитого Ананьинского могильника) – дошедшие до нас руины древнейшего Булгарского городища.
  • Великолепную панораму слияния рек Тоймы и Камы.
  • Архитектуру купеческого города XIX века.
  • Шишкинские пруды и мемориальный Дом-музей И. И. Шишкина.
  • Дом памяти М. И. Цветаевой, в котором она провела свои последние дни.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание Экскурсия проводится профессиональным
  • Аккредитованным гидом
  • Высшей квалификационной категории Страховка по общероссийскому полису ОМС
  • Действует на всей территории РФ Входные билеты в музеи по программе Обед (для детей до 7 лет обед 450 руб по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
История и архитектура
На весь день
История и культура
Старый город
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