Второй по значимости город Татарстана: групповая экскурсия в Елабугу с обедом
Смешанная: загородная автобусно-пешеходная экскурсия.
Что вас ожидает:
- Шишкинские пруды
- Дом памяти М. И. Цветаевой
- Дом-музей И. И. Шишкина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Великолепная и неповторимая Елабуга приглашает вас в гости!
Когда попадаешь в города, история которых длится более тысячи лет, чувствуешь, что каждому камню есть что рассказать. Так и в Елабуге!
Программа
- «Чёртово городище» (близ знаменитого Ананьинского могильника) – дошедшие до нас руины древнейшего Булгарского городища.
- Великолепную панораму слияния рек Тоймы и Камы.
- Архитектуру купеческого города XIX века.
- Шишкинские пруды и мемориальный Дом-музей И. И. Шишкина.
- Дом памяти М. И. Цветаевой, в котором она провела свои последние дни.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание Экскурсия проводится профессиональным
- Аккредитованным гидом
- Высшей квалификационной категории Страховка по общероссийскому полису ОМС
- Действует на всей территории РФ Входные билеты в музеи по программе Обед (для детей до 7 лет обед 450 руб по желанию)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Казани
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Можно с детьми
История и архитектура
На весь день
История и культура
Старый город
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