На прогулке по старинным улочкам вы перенесётесь в прошлое города и узнаете, как складывалась жизнь его коренного населения. Разберётесь в феномене татарского района в столице Татарстана. Наглядно представите быт Старой Казани. Услышите о великих учёных и просветителях. Познакомитесь с архитектурной эволюцией мусульманских молельных домов. И выясните, где искать сокровища хана.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
История Старо-Татарской слободы
Я расскажу, как и почему в 16 веке в Казани появился татарский район. Вы услышите о его непростой жизни во времена Московского государства, о расцвете купеческой торговли в период Российской империи, советских годах и значении района в наши дни.
Также вы узнаете:
- Как был устроен быт татарской семьи на примере традиционного дома, почему первый этаж строили из камня, а второй — из дерева
- Почему не было принято спать на печи, а собак не пускали в дом
- Как татары проводили свободное время и отмечали праздники, что такое сабантуй
- Какие духовные традиции соблюдались в татарской семье
- Откуда взялись выражения «хитрый татарин», «сирота казанская», «кот казанский»
- Как менялись национальные имена на протяжении веков
Маршрут
- Мы пройдёмся по пешеходной улице, изучая старинную усадьбу купцов Сабитовых, торговцев мануфактурой, и дом Б. Муллина, купца второй гильдии
- У мечети Марджани я расскажу о значении мечетей в целом и о том, как менялась архитектура молельного дома на протяжении трёх веков. Познакомлю с основами ислама и внешним устройством сооружения
- На набережной озера Кабан вы услышите легенду о ханских сокровищах, спрятанных на дне водоёма
- Познакомитесь с архитектурой театра им. Галиаскара Камала и историей национального театра
- У памятника Шигабутдину Марджани я расскажу о видном богослове, вспомним и народного поэта Габдуллу Тукая
- А на самой короткой казанской улице Кунче вы узнаете о её ремесленном прошлом
Организационные детали
Экскурсия рекомендована для детей старше 14 лет и взрослой аудитории.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Каюма Насыри
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чингиз — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 4940 туристов
Меня зовут Чингиз, я аккредитованный гид. В туризме много лет, всегда любил показывать гостям красоты Казани — а с 2020 года делаю это профессионально. Имею российскую аттестацию, а также аккредитацииЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
20 сен 2025
Все прошло прекрасно, интересно
М
Мария
17 мая 2025
Так уж вышло, что по маршруту экскурсии мы прошлись трижды. Первый раз с гидом от общей группы, потом сами и уже с Чингизом.
И третий раз по тому же маршруту был как в первый раз. Было по настоящему интересно, душевно, тепло и познавательно. В конце нас всех ждали приятные подарочки ☺️
Однозначно рекомендую 🌟
И третий раз по тому же маршруту был как в первый раз. Было по настоящему интересно, душевно, тепло и познавательно. В конце нас всех ждали приятные подарочки ☺️
Однозначно рекомендую 🌟
М
Майя
9 мар 2025
Спасибо большое Ченгизу за очень интересный рассказ. Экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на погоду!
Алексей
3 мар 2025
Все прошло отлично! Мы довольны! Спасибо большое Чингизу! очень чуткий, ответственный организатор и интересный собеседник! Всем рекомендуем!
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 10 чел.
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
Познакомиться с жизнью, культурой и обычаями казанских татар на прогулке по исторической улице
Начало: У театра им. Галиаскара Камала
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Прочувствовать культуру и самобытность татарского народа - на индивидуальной пешей прогулке
Начало: В сквере Тукая
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Сказочный мир Тукая и золото Старо-Татарской слободы
Познакомиться с творчеством знаменитого поэта, пройти по слободе и послушать татарские сказки
Начало: На Юнусовской площади
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
1700 ₽ за человека