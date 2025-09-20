На прогулке по старинным улочкам вы перенесётесь в прошлое города и узнаете, как складывалась жизнь его коренного населения. Разберётесь в феномене татарского района в столице Татарстана. Наглядно представите быт Старой Казани. Услышите о великих учёных и просветителях. Познакомитесь с архитектурной эволюцией мусульманских молельных домов. И выясните, где искать сокровища хана.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–5 человек или 700 ₽ за человека, если вас больше

от 4000 ₽ за 1–5 человек или 700 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

История Старо-Татарской слободы

Я расскажу, как и почему в 16 веке в Казани появился татарский район. Вы услышите о его непростой жизни во времена Московского государства, о расцвете купеческой торговли в период Российской империи, советских годах и значении района в наши дни.

Также вы узнаете:

Как был устроен быт татарской семьи на примере традиционного дома, почему первый этаж строили из камня, а второй — из дерева

Почему не было принято спать на печи, а собак не пускали в дом

Как татары проводили свободное время и отмечали праздники, что такое сабантуй

Какие духовные традиции соблюдались в татарской семье

Откуда взялись выражения «хитрый татарин», «сирота казанская», «кот казанский»

Как менялись национальные имена на протяжении веков

Маршрут

Мы пройдёмся по пешеходной улице, изучая старинную усадьбу купцов Сабитовых , торговцев мануфактурой, и дом Б. Муллина , купца второй гильдии

, торговцев мануфактурой, и , купца второй гильдии У мечети Марджани я расскажу о значении мечетей в целом и о том, как менялась архитектура молельного дома на протяжении трёх веков. Познакомлю с основами ислама и внешним устройством сооружения

я расскажу о значении мечетей в целом и о том, как менялась архитектура молельного дома на протяжении трёх веков. Познакомлю с основами ислама и внешним устройством сооружения На набережной озера Кабан вы услышите легенду о ханских сокровищах, спрятанных на дне водоёма

вы услышите легенду о ханских сокровищах, спрятанных на дне водоёма Познакомитесь с архитектурой театра им. Галиаскара Камала и историей национального театра

и историей национального театра У памятника Шигабутдину Марджани я расскажу о видном богослове, вспомним и народного поэта Габдуллу Тукая

я расскажу о видном богослове, вспомним и народного поэта Габдуллу Тукая А на самой короткой казанской улице Кунче вы узнаете о её ремесленном прошлом

Организационные детали

Экскурсия рекомендована для детей старше 14 лет и взрослой аудитории.