Экскурсии по Старому городу в Казани

Найдено 5 экскурсий в категории «Старый город» в Казани, цены от 750 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
1 отзыв
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Посетить татарскую Кремниевую долину и старинный город
Начало: В районе речного порта
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
21001 890 за человека
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Индивидуальная
30 минут
10 отзывов
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Перенестись на 100 лет назад и пройти по улицам старого города
Начало: В Национальном музее Республики Татарстан
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
750 за человека
По Казани - с очками виртуальной реальности
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
По Казани - с очками виртуальной реальности
«Окно в прошлое» на прогулке по Старому городу в компании гида
Начало: На площади Тукая
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
7 500 за всё до 5 чел.
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
32 отзыва
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Посетить шишкинские места и узнать о последних днях Цветаевой на групповой автобусной экскурсии
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: в субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 960 за человека
Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Калерия
    3 июня 2024
    Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
    Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила сотрудник агенства на месте,
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    которое заранее было оговорено (никого мы не бегали не искали и не было задержек), проводила к автобусу, раздала наушники, проверила их работоспособность и передала нас экскурсоводу. Автобу был большой, комфортабельный (группа получилась по итогу из 19 человек), работал кондиционер. Экскурсовод, Вера Валерьевна, очень тактичная, вежливая, рассказывала очень интересно. Время экскурсии, а это 7,5 часов, прошло очень быстро и не было желания, что бы она поскорее закончилась, как это зачастую бывает. На обратном пути (на причале Свияжска перед теплоходом) нас вновь встретила девушка, представитель агенства. Мы увидели и услышали много интересного, не торопились, успели всё запланированное. По самим посещённым местам. . Иннополис вау-эффекта не вызвал: да интересно, потому что он уникален все-таки и не на каждом углу встретишь беспилотные машины и робота-доставщика, но не не более того. Свияжск очень атмосферное место, на него стоит посмотреть. Прогулка на теплоходе - приятное завершение насыщенного дня: смотришь на природу, воду за бортом и релаксируешь.

    Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    По Казани - с очками виртуальной реальности
    Великолепная экскурсия! Огромное спасибо от всей нашей компании организатору Юлии и экскурсоводу Диляре, благодаря им мы совершили незабываемое путешествие по Казани. Очень крутой проект с vr очками! Все было замечательно.
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Елабуга. Поездка в уютный старинный город
    Экскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоит столь долгой дороги. Снимаю звезду из-за сравнения с тем, как организовано информирование, оплата и посадка в автобусы у других туроператоров.
    Экскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоит
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Елабуга. Поездка в уютный старинный город
    Отличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на сам город! Елабуга однозначно предполагает
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    неспешную прогулку по улицам города! На неё нужно минут 40 хотя бы. Никакой проблемы начать экскурсию раньше или закончить позже не существует. Есть города, где однодневные экскурсии начинаются в 6 утра: автобусы полные. Туристы умеют рано вставать и поздно ложиться. Художественный салон - это, конечно, хорошо, но только благодаря тому, что я его не посетила, мне удалось прогуляться по красивейшей Казанской улице и прочувствовать город! Так что тем, кому интересна Елабуга, советую вместо художественного салона посетить все же историческую часть города. И добавляю фотографии того, что туристы НЕ увидят во время экскурсии.

    Отличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на сам
  • л
    лена
    3 мая 2024
    Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
    Очень понравилась экскурсия! Качественно сделана виртуальная реальность. В стоимость билета еще входит проход в сам музей. Музей очень интересный! Закладывайте еще час-два на экспозиции музея. Лучше взять экскурсию
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
    Отличная экскурсия. Сначала 30 минут в очках виртуальной реальности бродите по старым площадям и сравниваете с современными под рассказ о
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    тех локациях, в которых находитесь. Это прям огонь! Затем самостоятельно гуляете по музею. Ребенок получает очки виртуальной реальности и проходит в музей бесплатно. Понравилось буквально все, очень интересно сделали.

  • Н
    Надежда
    26 апреля 2024
    Елабуга. Поездка в уютный старинный город
    Хорошая экскурсия.
  • О
    Ольга
    11 марта 2024
    Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
    Мы с дочерью в полном восторге! Такого еще не встречали мы нигде! Стопроцентное погружение в прошлое - ну ооочень любопытный опыт!
  • В
    Валерий
    6 января 2024
    Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
    Понравился гид, всё очень подробно и интересно, спасибо большое
  • А
    Аркадий
    25 сентября 2023
    Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
    Спасибо большое Марату за очень интересную, содержательную экскурсию! Приятно провели время и узнали много всего интересного! Рекомендую его, как гида!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Старый город»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
  2. Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
  3. По Казани - с очками виртуальной реальности
  4. Елабуга. Поездка в уютный старинный город
  5. Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Старый город" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 750 до 7 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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