1 чел.
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скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Посетить татарскую Кремниевую долину и старинный город
Начало: В районе речного порта
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
21001 890₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Перенестись на 100 лет назад и пройти по улицам старого города
Начало: В Национальном музее Республики Татарстан
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
750₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
По Казани - с очками виртуальной реальности
«Окно в прошлое» на прогулке по Старому городу в компании гида
Начало: На площади Тукая
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
11 часов
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Посетить шишкинские места и узнать о последних днях Цветаевой на групповой автобусной экскурсии
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: в субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 960₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККалерия3 июня 2024Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила сотрудник агенства на месте,
- ЕЕкатерина27 мая 2024Великолепная экскурсия! Огромное спасибо от всей нашей компании организатору Юлии и экскурсоводу Диляре, благодаря им мы совершили незабываемое путешествие по Казани. Очень крутой проект с vr очками! Все было замечательно.
- ООльга20 мая 2024Экскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоит столь долгой дороги. Снимаю звезду из-за сравнения с тем, как организовано информирование, оплата и посадка в автобусы у других туроператоров.
- ЮЮлия11 мая 2024Отличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на сам город! Елабуга однозначно предполагает
- ллена3 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Качественно сделана виртуальная реальность. В стоимость билета еще входит проход в сам музей. Музей очень интересный! Закладывайте еще час-два на экспозиции музея. Лучше взять экскурсию
- ЕЕлена2 мая 2024Отличная экскурсия. Сначала 30 минут в очках виртуальной реальности бродите по старым площадям и сравниваете с современными под рассказ о
- ННадежда26 апреля 2024Хорошая экскурсия.
- ООльга11 марта 2024Мы с дочерью в полном восторге! Такого еще не встречали мы нигде! Стопроцентное погружение в прошлое - ну ооочень любопытный опыт!
- ВВалерий6 января 2024Понравился гид, всё очень подробно и интересно, спасибо большое
- ААркадий25 сентября 2023Спасибо большое Марату за очень интересную, содержательную экскурсию! Приятно провели время и узнали много всего интересного! Рекомендую его, как гида!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Старый город»
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