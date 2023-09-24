Окунуться во времена Казанского ханства и сделать фото в национальной одежде
Путешественники часто хотят сохранить яркие моменты из поездки не только в памяти, но и на снимках.
Профессиональная фотосессия в национальных татарских костюмах времён Казанского ханства 15-16 веков — отличный способ сделать это.
Вы не только получите кадры в разных тематических локациях, но и окунётесь в местную культуру, узнаете о традициях и получите уникальный опыт.
Профессиональная фотосессия в национальных татарских костюмах времён Казанского ханства 15-16 веков — отличный способ сделать это.
Вы не только получите кадры в разных тематических локациях, но и окунётесь в местную культуру, узнаете о традициях и получите уникальный опыт.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Назад в прошлое
Создание фотографий в национальных костюмах — это не только оригинальная идея, но и возможность сохранить яркие моменты в жизни на долгие годы. Вы примерите костюм хана, царицы или воина и почувствуете себя частью истории. Мы предложим вам несколько локаций для съёмки в помещении: трон, столик с древним самоваром и зону для отдыха. Можем сделать фото и на улице — в окружении аутентичных домов татарской деревни Туган Авылым.
На любой вкус
У нас огромный выбор костюмов, начиная от размеров для детей от 3 лет и заканчивая одеждой для взрослых — всего около 80 моделей. В нашей команде есть костюмер, который поможет вам выбрать идеальный наряд, подходящий под вашу фигуру. А фотограф всегда подскажет, где и как лучше встать.
Организационные детали
- Приходите за 10 минут до начала
- В стоимость входит фотосессия в 1 костюме на выбор и обработка 70 снимков с цветокоррекцией. По желанию вы можете сменить образ (1000 руб. /костюм) и попросить сделать ретушь (300 руб. /фото).
- Фотографии с цветокоррекцией высылаются ссылкой на Яндекс диск в течение 5-7 рабочих дней
- Вы можете получить все фотографии со съёмки (без обработки) за доплату — 2000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в комплексе Туган Авылым
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Казани
Фотопроект Татаватар существует уже более года. Мы успели отснять уже около 1500 семей. Приходите на фотосессию в национальных татарских костюмах времён Казанского ханства и окунитесь в прошлые века, прочувствуйте на себе многовековую историю татарского народа!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
24 сен 2023
Приехали первый раз в Казань и сразу окунулись в атмосферу культуры и традиций края благодаря фотосессии! Костюмы просто шикарные! Всем рекомендуем!
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Можно с детьми
Для школьников
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Фотопрогулки
Туган Авылым
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