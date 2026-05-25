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Фотосессия в татарских костюмах

Окунуться во времена Казанского купечества и сделать фото в национальной одежде
Путешественники часто хотят сохранить яркие моменты из поездки не только в памяти, но и на снимках.

Профессиональная фотосессия в национальных татарских костюмах времён Казанского купечества 18-19 веков — отличный способ сделать это.

Вы не только получите кадры в разных тематических локациях, но и окунётесь в местную культуру, узнаете о традициях и получите уникальный опыт.
5
25 отзывов
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах

Описание фото-прогулки

Назад в прошлое

Создание фотографий в национальных костюмах — это не только оригинальная идея, но и возможность сохранить яркие моменты в жизни на долгие годы. Вы примерите костюм купца или зажиточной купчихи и почувствуете себя частью истории. Мы предложим вам несколько локаций для съёмки в помещении: столик с древним самоваром, саке, холщовый фон и зону для отдыха. Можем сделать фото и на улице — в окружении аутентичных домов Старо-Татарской слободы (если нет дождя и грязи).

На любой вкус

У нас огромный выбор костюмов, начиная от размеров для детей от 3 лет и заканчивая одеждой для взрослых — всего около 50 моделей. В нашей команде есть костюмер, который поможет вам выбрать идеальный наряд, подходящий под вашу фигуру. А фотограф всегда подскажет, где и как лучше встать.

Организационные детали

  • Приходите за 10 минут до начала
  • В стоимость входит фотосессия в 1 костюме на выбор и обработка 70 снимков с цветокоррекцией. По желанию вы можете сменить образ (2000 руб. /костюм) и попросить сделать ретушь (350 руб. /фото).
  • Фотографии с цветокоррекцией высылаются ссылкой на Яндекс диск в течение 5-7 рабочих дней
  • Съёмка проходит на профессиональные фотоаппараты Fujifilm или Sony, Canon или Nikon
  • Вы можете получить все фотографии со съёмки (без обработки) за доплату — 2500 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Участник11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старо-Татарской слободе Дом Муллина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 35 туристов
Фотопроект существует несколько лет. Мы успели отснять уже около 3000 семей. Приходите на фотосессию в национальных татарских костюмах времён Казанского ханства и окунитесь в прошлые века, прочувствуйте на себе многовековую историю татарского народа!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
3
2
1
А
Нам очень понравилась сессия, пришли вдвоем и пофоткались и парой и по одному. Хорошее погружение в историю. Очень красивые исторические костюмы и атмосфера как в 19ом веке. Много локаций с разными сюжетами в усадьбе. Очень ждём фотографий с сессии!
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо Вам, что были с нами 🙏
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Е
Фотосессия в национальных татарских костюмах в доме купца произвела на меня яркое впечатление. Это мой первый такой опыт. Место прекрасно передает атмосферу прошлого: предметы быта, интерьер - возможность почувствовать себя
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частью истории. Особо хочется отметить работу фотографа: она помогла выбрать наряд, аксессуары, давала ценные рекомендации по позированию. Это событие стало настоящим подарком и оставило море приятных впечатлений. Теперь с нетерпением жду снимки.

Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо Вам, что были с нами 🙏
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М
Дата посещения: 16 авг 2025
Фотосессия прошла очень легко, красиво, креативно. Спасибо фотографу, костюмеру. Все очень понравилось. Рекомендую.
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А
Сегодня посетили фотосессию в честь Дня рождения и получили море положительных эмоций! Фотограф, Алексей, помогал в позировании и прислушивался ко всем пожеланиям! С нетерпением ждём фотокарточки☺️
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо Вам, что были с нами 🙏
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Анастасия
Прекрасная фотосессия в национальных костюмах. Индивидуальный подход к нашей семье (я и два маленьких сына). И фотограф, и костюмер вежливо помогали во всех вопросах. Сама фотосессия шла спокойно, не в гонке, с пониманием. И я, и малыши ушли с яркими впечатлениями. Не было задержек с фото, все были выданы в срок и качественно сделанными.
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо Вам, что были с нами 🙏
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А
Великолепный фотограф и лучшие фото на всю жизнь.
Фотосессия проходила в тематической деревне, поэтому все было красочно и интересно. Одежду подобирали не наугад, а чтобы и хан и царица были из одного века, профессионализм на лицо. Фотографии понравились и общие впечатления только положительные.
Великолепный фотограф и лучшие фото на всю жизнь.
Великолепный фотограф и лучшие фото на всю жизнь.
Великолепный фотограф и лучшие фото на всю жизнь.
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо Вам, что были с нами 🙏
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