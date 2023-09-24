Фотосессия в татарских костюмах

Окунуться во времена Казанского ханства и сделать фото в национальной одежде

5
1 отзыв
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Путешественники часто хотят сохранить яркие моменты из поездки не только в памяти, но и на снимках.

Профессиональная фотосессия в национальных татарских костюмах времён Казанского ханства 15-16 веков — отличный способ сделать это.

Вы не только получите кадры в разных тематических локациях, но и окунётесь в местную культуру, узнаете о традициях и получите уникальный опыт.
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Фотосессия в татарских костюмах
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Назад в прошлое

Создание фотографий в национальных костюмах — это не только оригинальная идея, но и возможность сохранить яркие моменты в жизни на долгие годы. Вы примерите костюм хана, царицы или воина и почувствуете себя частью истории. Мы предложим вам несколько локаций для съёмки в помещении: трон, столик с древним самоваром и зону для отдыха. Можем сделать фото и на улице — в окружении аутентичных домов татарской деревни Туган Авылым.

На любой вкус

У нас огромный выбор костюмов, начиная от размеров для детей от 3 лет и заканчивая одеждой для взрослых — всего около 80 моделей. В нашей команде есть костюмер, который поможет вам выбрать идеальный наряд, подходящий под вашу фигуру. А фотограф всегда подскажет, где и как лучше встать.

Организационные детали

  • Приходите за 10 минут до начала
  • В стоимость входит фотосессия в 1 костюме на выбор и обработка 70 снимков с цветокоррекцией. По желанию вы можете сменить образ (1000 руб. /костюм) и попросить сделать ретушь (300 руб. /фото).
  • Фотографии с цветокоррекцией высылаются ссылкой на Яндекс диск в течение 5-7 рабочих дней
  • Вы можете получить все фотографии со съёмки (без обработки) за доплату — 2000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в комплексе Туган Авылым
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
24 сен 2023
Приехали первый раз в Казань и сразу окунулись в атмосферу культуры и традиций края благодаря фотосессии! Костюмы просто шикарные! Всем рекомендуем!

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