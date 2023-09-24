Путешественники часто хотят сохранить яркие моменты из поездки не только в памяти, но и на снимках. Профессиональная фотосессия в национальных татарских костюмах времён Казанского ханства 15-16 веков — отличный способ сделать это. Вы не только получите кадры в разных тематических локациях, но и окунётесь в местную культуру, узнаете о традициях и получите уникальный опыт.

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Описание

Что вас ожидает

Назад в прошлое

Создание фотографий в национальных костюмах — это не только оригинальная идея, но и возможность сохранить яркие моменты в жизни на долгие годы. Вы примерите костюм хана, царицы или воина и почувствуете себя частью истории. Мы предложим вам несколько локаций для съёмки в помещении: трон, столик с древним самоваром и зону для отдыха. Можем сделать фото и на улице — в окружении аутентичных домов татарской деревни Туган Авылым.

На любой вкус

У нас огромный выбор костюмов, начиная от размеров для детей от 3 лет и заканчивая одеждой для взрослых — всего около 80 моделей. В нашей команде есть костюмер, который поможет вам выбрать идеальный наряд, подходящий под вашу фигуру. А фотограф всегда подскажет, где и как лучше встать.

Организационные детали