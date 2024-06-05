Н Натали Парадная Казань: прогулка с фотографом читать дальше очень гармонично и легко, как мы любим! Только самые лучшие рекомендации ❤ Лиза, прости, думаю, ты не будешь ругаться, фотки в процессе я люблю делать 🤗😂 Спасибо тебе огромное еще раз! Потрясающая прогулка-фотосессия от Лизы! Нам с сыном понравилось! Спасибо огромное за ценные кадры, за пойманные эмоции и фотки суперские! Всё прошло

Е Евгения Парадная Казань: прогулка с фотографом Замечательный экскурсовод Диана, показала и рассказала много интересного за такое короткое время+ сделала кучу фоток, я думаю они будут отличные, эдем с нетерпением их.

Т Татьяна Парадная Казань: прогулка с фотографом Максимально комфортно всё, от переноса даты (погода подвела), до конечного результата-фотографий. Нашим фотографом была Лиза, сорвали джекпот!) Тактичность, чувство юмора, красивый взгляд на людей, интересная компания на прогулке. Спасибо команде!

Д Дарья Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом Спасибо Лиане за приятную и интересную прогулку, очень ждем фотографии🌸

В Вера Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом читать дальше почти года (мы были в Казани в августе 2023), а в памяти очень теплые воспоминания, остались довольны все - и мы с мужем и дочка 6лет, неутомитетельно, интересно, креативно! Мы хотели получить интересную познавательную прогулку и профессионалтные фотографии, - наш экскурсовод Лиана прекрасно с этим справилась. Пишу по прошествии

Н Надежда Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом Очень понравилась экскурсовод Лиана! Достаточно подробно, без воды рассказала самые интересные факты о местах на маршруте😊

И Игорь Фотопрогулка по колоритной Казани Отличная прогулка, замечательные фото. Екатерина молодец.

В Виталий Фотосессия в татарских костюмах Всё прошло замечательно! Фотограф прекрасно знает своё дело. Была также оказана помощь в подборе и смене костюмов. Впечатлений получили море! Спасибо!

С Сермукова Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом Лиана подошла очень ответственно к моему мероприятию. Намечалась дождливая погода, но она предложила нам альтернативный вариант. . Посетили музей, прогулялись немного., подобрала нам другие локации для фотосессии. Наша семья осталась очень довольна. Спасибо Лиане за это)