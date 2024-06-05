1 чел.
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скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото
Начало: В центре города
«Фото и обработка входят в стоимость фотопрогулки»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
46003 910₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
В тренде
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу уникальной Казани вместе с гидом-фотографом. Откройте скрытые уголки и получите яркие воспоминания
Начало: В центре Казани
«Фото и обработка входят в стоимость фотопрогулки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
39003 315₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
2 часа
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Погуляйте по историческим местам Казани и получите профессиональные фотографии на память. Маршрут включает знаковые достопримечательности и живописные виды
Начало: Напротив входа в Казанский Кремль
«Достопримечательности прошлого и настоящего станут фоном для фотосессии»
11 июня в 17:00
17 июня в 17:00
38003 230₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по колоритной Казани
Познакомиться с историческим центром города и сохранить на память фотографии
«Фотосессия в знаковых уголках Казани»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в татарских костюмах
Окунуться во времена Казанского ханства и сделать фото в национальной одежде
Начало: в комплексе Туган Авылым
«В стоимость входит фотосессия в 1 костюме на выбор и обработка 70 снимков с цветокоррекцией»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Начало: Встречаемся у театра Камала
«Также можем провести экскурсию без фотосессии или, наоборот, исключительно как фотосессию»
Расписание: Каждый день с 10.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
39003 510₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННатали5 июня 2024Потрясающая прогулка-фотосессия от Лизы! Нам с сыном понравилось! Спасибо огромное за ценные кадры, за пойманные эмоции и фотки суперские! Всё прошло
- ЕЕвгения5 июня 2024Замечательный экскурсовод Диана, показала и рассказала много интересного за такое короткое время+ сделала кучу фоток, я думаю они будут отличные, эдем с нетерпением их.
- ТТатьяна4 июня 2024Максимально комфортно всё, от переноса даты (погода подвела), до конечного результата-фотографий. Нашим фотографом была Лиза, сорвали джекпот!) Тактичность, чувство юмора, красивый взгляд на людей, интересная компания на прогулке. Спасибо команде!
- ДДарья3 июня 2024Спасибо Лиане за приятную и интересную прогулку, очень ждем фотографии🌸
- ВВера2 июня 2024Мы хотели получить интересную познавательную прогулку и профессионалтные фотографии, - наш экскурсовод Лиана прекрасно с этим справилась. Пишу по прошествии
- ННадежда28 мая 2024Очень понравилась экскурсовод Лиана! Достаточно подробно, без воды рассказала самые интересные факты о местах на маршруте😊
- ИИгорь13 мая 2024Отличная прогулка, замечательные фото. Екатерина молодец.
- ВВиталий12 мая 2024Всё прошло замечательно! Фотограф прекрасно знает своё дело. Была также оказана помощь в подборе и смене костюмов. Впечатлений получили море! Спасибо!
- ССермукова11 мая 2024Лиана подошла очень ответственно к моему мероприятию. Намечалась дождливая погода, но она предложила нам альтернативный вариант. . Посетили музей, прогулялись немного., подобрала нам другие локации для фотосессии. Наша семья осталась очень довольна. Спасибо Лиане за это)
- ЕЕлена2 мая 2024Прекрасная экскурсия с Лианой! Кроме того, что Лиана провела меня по красивейшим локациям, которые я сама бы не нашла, она
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Фотопрогулки»
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