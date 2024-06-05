Фотосессии в Казани с личным фотографом

Найдено 6 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Казани, цены от 3 230 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Парадная Казань: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
153 отзыва
Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото
Начало: В центре города
«Фото и обработка входят в стоимость фотопрогулки»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
46003 910 за всё до 4 чел.
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
248 отзывов
В тренде
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу уникальной Казани вместе с гидом-фотографом. Откройте скрытые уголки и получите яркие воспоминания
Начало: В центре Казани
«Фото и обработка входят в стоимость фотопрогулки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
39003 315 за всё до 4 чел.
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
2 часа
39 отзывов
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Погуляйте по историческим местам Казани и получите профессиональные фотографии на память. Маршрут включает знаковые достопримечательности и живописные виды
Начало: Напротив входа в Казанский Кремль
«Достопримечательности прошлого и настоящего станут фоном для фотосессии»
11 июня в 17:00
17 июня в 17:00
38003 230 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по колоритной Казани
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
13 отзывов
Фотопрогулка по колоритной Казани
Познакомиться с историческим центром города и сохранить на память фотографии
«Фотосессия в знаковых уголках Казани»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Фотосессия в татарских костюмах
Фотопрогулка
1 час
4 отзыва
Фотосессия в татарских костюмах
Окунуться во времена Казанского ханства и сделать фото в национальной одежде
Начало: в комплексе Туган Авылым
«В стоимость входит фотосессия в 1 костюме на выбор и обработка 70 снимков с цветокоррекцией»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000 за человека
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
17 отзывов
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Начало: Встречаемся у театра Камала
«Также можем провести экскурсию без фотосессии или, наоборот, исключительно как фотосессию»
Расписание: Каждый день с 10.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
39003 510 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Натали
    5 июня 2024
    Парадная Казань: прогулка с фотографом
    Потрясающая прогулка-фотосессия от Лизы! Нам с сыном понравилось! Спасибо огромное за ценные кадры, за пойманные эмоции и фотки суперские! Всё прошло
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    очень гармонично и легко, как мы любим! Только самые лучшие рекомендации ❤ Лиза, прости, думаю, ты не будешь ругаться, фотки в процессе я люблю делать 🤗😂 Спасибо тебе огромное еще раз!

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Парадная Казань: прогулка с фотографом
    Замечательный экскурсовод Диана, показала и рассказала много интересного за такое короткое время+ сделала кучу фоток, я думаю они будут отличные, эдем с нетерпением их.
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Парадная Казань: прогулка с фотографом
    Максимально комфортно всё, от переноса даты (погода подвела), до конечного результата-фотографий. Нашим фотографом была Лиза, сорвали джекпот!) Тактичность, чувство юмора, красивый взгляд на людей, интересная компания на прогулке. Спасибо команде!
    Максимально комфортно всё, от переноса даты (погода подвела), до конечного результата-фотографий
  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
    Спасибо Лиане за приятную и интересную прогулку, очень ждем фотографии🌸
  • В
    Вера
    2 июня 2024
    Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
    Мы хотели получить интересную познавательную прогулку и профессионалтные фотографии, - наш экскурсовод Лиана прекрасно с этим справилась. Пишу по прошествии
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    почти года (мы были в Казани в августе 2023), а в памяти очень теплые воспоминания, остались довольны все - и мы с мужем и дочка 6лет, неутомитетельно, интересно, креативно!

  • Н
    Надежда
    28 мая 2024
    Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
    Очень понравилась экскурсовод Лиана! Достаточно подробно, без воды рассказала самые интересные факты о местах на маршруте😊
  • И
    Игорь
    13 мая 2024
    Фотопрогулка по колоритной Казани
    Отличная прогулка, замечательные фото. Екатерина молодец.
  • В
    Виталий
    12 мая 2024
    Фотосессия в татарских костюмах
    Всё прошло замечательно! Фотограф прекрасно знает своё дело. Была также оказана помощь в подборе и смене костюмов. Впечатлений получили море! Спасибо!
  • С
    Сермукова
    11 мая 2024
    Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
    Лиана подошла очень ответственно к моему мероприятию. Намечалась дождливая погода, но она предложила нам альтернативный вариант. . Посетили музей, прогулялись немного., подобрала нам другие локации для фотосессии. Наша семья осталась очень довольна. Спасибо Лиане за это)
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
    Прекрасная экскурсия с Лианой! Кроме того, что Лиана провела меня по красивейшим локациям, которые я сама бы не нашла, она
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    замечательный человек и супер профессионал! Всегда, когда бываю в новых местах, стараюсь брать такую фотопрогулку. Не всегда остаюсь довольна фотографиями, но тут просто шедевры! Огромная благодарность Лиане!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Парадная Казань: прогулка с фотографом
  2. Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
  3. Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
  4. Фотопрогулка по колоритной Казани
  5. Фотосессия в татарских костюмах
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 230 до 8 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 474 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Казани, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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