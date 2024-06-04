Уникальный опыт – экскурсии в Казани

Найдено 12 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Казани, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
За что стоит полюбить Казань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
488 отзывов
Экскурсия «За что стоит полюбить Казань»: Путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в мир истории и культуры Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Ваш гид - коренной казанец, влюбленный в свой город
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
Сегодня в 15:00
10 июня в 21:00
7 990 за всё до 5 чел.
По Казани - на УАЗике-кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Казани на УАЗике-кабриолете
Путешествие по Казани на жёлтом УАЗике-кабриолете подарит вам яркие впечатления. Вы увидите главные достопримечательности и узнаете интересные факты о городе
Начало: В районе Казанского кремля
11 июня в 21:30
16 июня в 21:30
от 4 400 за всё до 5 чел.
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
12 отзывов
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
Знакомство с тайнами подземного мира Татарстана (из Казани и обратно нужно добраться самостоятельно)
Начало: В Камском Устье
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 500 за человека
Мастер-класс по ботаническому барельефу
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Мастер-класс по ботаническому барельефу
Запечатлеть природные мотивы в гипсе в уютном пространстве
Начало: В нашей мастерской
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900 за человека
Фотосессия в татарских костюмах
Фотопрогулка
1 час
4 отзыва
Фотосессия в татарских костюмах
Окунуться во времена Казанского ханства и сделать фото в национальной одежде
Начало: в комплексе Туган Авылым
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000 за человека
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
4 отзыва
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
И весь вечер на арене цирка… вы, уважаемые зрители
Начало: У главного входа в Казанский цирк
12 июня в 10:00
16 июня в 10:00
1 500 за человека
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
12 отзывов
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Авторская программа по мотивам книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан»
Начало: На ул. Спартаковская
15 июня в 15:00
23 июня в 12:00
1 900 за человека
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
Познакомиться с историей древнего города и посетить «казанский филиал Хогвартса»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
По Казани - со спортивным комментатором
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
По Казани - со спортивным комментатором
Погрузиться в историю казанского спорта - со множеством интересных деталей из первых рук
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 500 за всё до 6 чел.
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Индивидуальная
2.5 часа
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Раскрыть тайны из жизни Маркизы де Помпадур, Джона Леннона и Наполеона с помощью вина
Начало: на Профсоюзной улице
1 сен в 19:30
2 сен в 19:30
от 32 400 за всё до 6 чел.
Ароматы махалли
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Ароматы махалли
Погрузиться в историю и быт Старо-Татарской слободы через запахи
Начало: В районе ГРК «Татарская усадьба»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 10 чел.
Профориентационная экскурсия в особую экономическую зону «Алабуга»
Индивидуальная
3 часа
Профориентационная экскурсия в особую экономическую зону «Алабуга»
Познакомиться с востребованными профессиями и узнать, как устроено современное производство
Начало: У пешего КПП «Алабуга Политех»
11 июня в 09:00
15 июня в 11:00
670 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    По Казани - на УАЗике-кабриолете
    Эта уникальная авторская экскурсия не оставит никого равнодушным! Эмоции зашкаливают. Ничего подобного еще не встречала!
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    За что стоит полюбить Казань
    Прекрасная экскурсия. Сергей - очень квалифицированный гид, хорошо знающий свой предмет и легко доносящий его до слушателей. Экскурсия прошла незаметно, хотя длилась больше запланированных двух часов. Если вы хотите услышать нестандартный рассказ о Казани, это к Сергею.
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    По Казани - на УАЗике-кабриолете
    Это было целое приключение! Искала что-то интересное и нашла) Очень понравилось мне и детям! Ильнур встретил нас минута в минуту, приветствие,
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    фотосессия с ярким авто на закате и в путь)) мы проехали по всем основным достопримечательностям с ветерком) послушали интересный рассказ и узнали много нового. Сама не первый раз в Казани, но много фактов услышала впервые. Ильнур заботливо приготовил пледы, которые пригодились после заката) После завершения ещё час наверное обсуждали свои эмоции и впечатления. Рекомендуем, однозначно!

    Это было целое приключение!Это было целое приключение!Это было целое приключение!Это было целое приключение!Это было целое приключение!
  • Х
    Хусниярова
    29 мая 2024
    Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
    Это самая первая офигенная экскурсия в моей жизни: есть экстрим (в Юрьевской пещере), красота, отличный гид и супер компания)))) Здесь
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    обязательно нужно побывать. Вышли из пещеры полные эмоций! Рекомендую к посещению в комбинезоне для маляров (цена около 200 руб), и тогда точно выйдете из Юрьевской пещеры относительно чистыми и точно сухими)))) гиду Ранилю отдельный респект!

    Это самая первая офигенная экскурсия в моей жизни: есть экстрим (в Юрьевской пещере), красота, отличный гидЭто самая первая офигенная экскурсия в моей жизни: есть экстрим (в Юрьевской пещере), красота, отличный гид
  • T
    Tatiana
    28 мая 2024
    Мастер-класс по ботаническому барельефу
    Давно мечтала попасть на мк, но в моем городе такого мероприятия нет! Классно провела время, переключилась и освоила новое!
  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    По Казани - на УАЗике-кабриолете
    Экскурсия с Ильнуром была очень интересная и познавательная. В экскурсии участвовали 3 поколения и все остались очень довольны. Ребенок был
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    в полном восторге. Вернувшись домой, мы поняли что экскурсия по вечерней Казани -лучшее воспоминание от поездки. Ильнур- профессионал своего дела и очень душевный человек. Получили огромное удовольствие от общения с ним. Узнали много нового из истории Казани. Всем знакомым буду рекомендовать посетить данную экскурсию.

  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    За что стоит полюбить Казань
    Спасибо Сергею за насыщенную экскурсию и индивидуальный подход. Видно, что материала много, и уложиться в 2 часа и не утомить туристов - задача не из простых, но Сергей с ней справился.
  • Г
    Гульнара
    18 мая 2024
    Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
    Экскурсия-супер! Недушно,небанально,новый взгляд надавно любимый город. Экскурсовод рассказывал очень интересно,шутил и отвечал на все вопросы
  • П
    Петр
    13 мая 2024
    За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
    Супер! Побывать в пустом (!), то есть без толп зрителей, цирке (кстати, красивейшем в нашей стране), проникнуть в оркестровую ложу,
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    гримерки, закулисье и даже выйти на манеж - очень и очень захватывающее приключение! Спасибо большое! Дети (5, 10, и даже 14 летний) в абсолютном восторге!

  • В
    Виталий
    12 мая 2024
    Фотосессия в татарских костюмах
    Всё прошло замечательно! Фотограф прекрасно знает своё дело. Была также оказана помощь в подборе и смене костюмов. Впечатлений получили море! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. За что стоит полюбить Казань
  2. По Казани - на УАЗике-кабриолете
  3. Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
  4. Мастер-класс по ботаническому барельефу
  5. Фотосессия в татарских костюмах
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 670 до 32 400. Туристы уже оставили гидам 581 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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