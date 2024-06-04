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фотосессия с ярким авто на закате и в путь)) мы проехали по всем основным достопримечательностям с ветерком) послушали интересный рассказ и узнали много нового. Сама не первый раз в Казани, но много фактов услышала впервые. Ильнур заботливо приготовил пледы, которые пригодились после заката) После завершения ещё час наверное обсуждали свои эмоции и впечатления. Рекомендуем, однозначно!