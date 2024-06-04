1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «За что стоит полюбить Казань»: Путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в мир истории и культуры Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Ваш гид - коренной казанец, влюбленный в свой город
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
Сегодня в 15:00
10 июня в 21:00
7 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Казани на УАЗике-кабриолете
Путешествие по Казани на жёлтом УАЗике-кабриолете подарит вам яркие впечатления. Вы увидите главные достопримечательности и узнаете интересные факты о городе
Начало: В районе Казанского кремля
11 июня в 21:30
16 июня в 21:30
от 4 400₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3.5 часа
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
Знакомство с тайнами подземного мира Татарстана (из Казани и обратно нужно добраться самостоятельно)
Начало: В Камском Устье
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по ботаническому барельефу
Запечатлеть природные мотивы в гипсе в уютном пространстве
Начало: В нашей мастерской
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в татарских костюмах
Окунуться во времена Казанского ханства и сделать фото в национальной одежде
Начало: в комплексе Туган Авылым
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
И весь вечер на арене цирка… вы, уважаемые зрители
Начало: У главного входа в Казанский цирк
12 июня в 10:00
16 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Авторская программа по мотивам книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан»
Начало: На ул. Спартаковская
15 июня в 15:00
23 июня в 12:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
Познакомиться с историей древнего города и посетить «казанский филиал Хогвартса»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Казани - со спортивным комментатором
Погрузиться в историю казанского спорта - со множеством интересных деталей из первых рук
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Раскрыть тайны из жизни Маркизы де Помпадур, Джона Леннона и Наполеона с помощью вина
Начало: на Профсоюзной улице
1 сен в 19:30
2 сен в 19:30
от 32 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ароматы махалли
Погрузиться в историю и быт Старо-Татарской слободы через запахи
Начало: В районе ГРК «Татарская усадьба»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Профориентационная экскурсия в особую экономическую зону «Алабуга»
Познакомиться с востребованными профессиями и узнать, как устроено современное производство
Начало: У пешего КПП «Алабуга Политех»
11 июня в 09:00
15 июня в 11:00
670₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июня 2024Эта уникальная авторская экскурсия не оставит никого равнодушным! Эмоции зашкаливают. Ничего подобного еще не встречала!
- ААлександр3 июня 2024Прекрасная экскурсия. Сергей - очень квалифицированный гид, хорошо знающий свой предмет и легко доносящий его до слушателей. Экскурсия прошла незаметно, хотя длилась больше запланированных двух часов. Если вы хотите услышать нестандартный рассказ о Казани, это к Сергею.
- ММарина29 мая 2024Это было целое приключение! Искала что-то интересное и нашла) Очень понравилось мне и детям! Ильнур встретил нас минута в минуту, приветствие,
- ХХусниярова29 мая 2024Это самая первая офигенная экскурсия в моей жизни: есть экстрим (в Юрьевской пещере), красота, отличный гид и супер компания)))) Здесь
- TTatiana28 мая 2024Давно мечтала попасть на мк, но в моем городе такого мероприятия нет! Классно провела время, переключилась и освоила новое!
- ННаталья25 мая 2024Экскурсия с Ильнуром была очень интересная и познавательная. В экскурсии участвовали 3 поколения и все остались очень довольны. Ребенок был
- ННаталья20 мая 2024Спасибо Сергею за насыщенную экскурсию и индивидуальный подход. Видно, что материала много, и уложиться в 2 часа и не утомить туристов - задача не из простых, но Сергей с ней справился.
- ГГульнара18 мая 2024Экскурсия-супер! Недушно,небанально,новый взгляд надавно любимый город. Экскурсовод рассказывал очень интересно,шутил и отвечал на все вопросы
- ППетр13 мая 2024Супер! Побывать в пустом (!), то есть без толп зрителей, цирке (кстати, красивейшем в нашей стране), проникнуть в оркестровую ложу,
- ВВиталий12 мая 2024Всё прошло замечательно! Фотограф прекрасно знает своё дело. Была также оказана помощь в подборе и смене костюмов. Впечатлений получили море! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Уникальный опыт»
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