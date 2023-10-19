Приглашаю вас на уникальную авто-пешеходную экскурсию по Казани, где вы сможете погрузиться в богатую историю и культуру этого удивительного города! 🚗 Что вас ждет? - Дворец Земледельцев: остановимся у этого великолепного здания,
Описание экскурсииПерсональная Авто-Пешеходная Экскурсия по Казани Приглашаю вас на уникальную авто-пешеходную экскурсию по Казани, где вы сможете погрузиться в богатую историю и культуру этого удивительного города! 🚗 Что вас ждет? - Дворец Земледельцев: остановимся у этого великолепного здания, чтобы насладиться его архитектурой и узнать о его истории. - Образ Казанской иконы Божией Матери: посетим это святое место, которое имеет огромное значение для жителей города. - Прогулка по татарским улицам: пройдём по местам, где жили и живут татары, окунёмся в атмосферу их культуры и традиций. - Мир купечества и роскоши дворянства: узнаем о жизни казанских купцов и дворян, их влиянии на развитие города. 🌟 Уникальный формат экскурсии Экскурсия проводится на автомобиле с панорамной крышей, что позволяет вам наслаждаться видами города в комфортной обстановке. Красота Казани доступна и открыта для вас! 📅 Индивидуальный подход Мы обсудим маршрут при заказе, чтобы учесть все ваши пожелания и интересы. Каждая экскурсия уникальна и создается специально для вас! Не упустите возможность открыть для себя Казань с новой стороны! Звоните или пишите мне для записи на экскурсию! Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Ул. Кремлевская д. 2, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
В Казани были семьёй из 4 х человек. Во время первого визита в Казань в силу обстоятельств экскурсии не было, поэтому в этот раз мы подошли к этому вопросу со
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Д
Индивидуальная обзорная экскурсия по Казани на автомобиле.
Руслан - спасибо за экскурсию!
Мы действительно познакомились с Казанью. Продуманный маршрут, интересно поданная информация, приятная атмосфера.
Руслан - спасибо за экскурсию!
Мы действительно познакомились с Казанью. Продуманный маршрут, интересно поданная информация, приятная атмосфера.
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С
Понравилось всё. Руслан очень интересно рассказал о своём городе. Время пролетело незаметно. Мы побывали во всех знаковых местах города и могли потом уже решать, что посмотреть детально.
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Э
В Казань приезжаем в четвертый раз. Но на этой экскурсии посетили места, где прежде не бывали, узнали много интересного из истории города. Два часа пролетели, как пять минут.
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Э
В Казань приезжаем в четвертый раз. Но на этой экскурсии посетили места, где прежде не бывали, узнали много интересного из истории города. Два часа пролетели, как пять минут.
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Г
В Казань приезжаем в четвертый раз. Но на этой экскурсии посетили места, где прежде не бывали, узнали много интересного из истории города. Два часа пролетели, как пять минут.
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