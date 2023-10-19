Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить чтобы насладиться его архитектурой и узнать о его истории. - Образ Казанской иконы Божией Матери: посетим это святое место, которое имеет огромное значение для жителей города. - Прогулка по татарским улицам: пройдём по местам, где жили и живут татары, окунёмся в атмосферу их культуры и традиций. - Мир купечества и роскоши дворянства: узнаем о жизни казанских купцов и дворян, их влиянии на развитие города. 🌟 Уникальный формат экскурсии Экскурсия проводится на автомобиле с панорамной крышей, что позволяет вам наслаждаться видами города в комфортной обстановке. Приглашаю вас на уникальную авто-пешеходную экскурсию по Казани, где вы сможете погрузиться в богатую историю и культуру этого удивительного города! 🚗 Что вас ждет? - Дворец Земледельцев: остановимся у этого великолепного здания, 5 11 отзывов

Руслан Ваш гид в Казани Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 11 отзывов 2 часа 1-3 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Персональная Авто-Пешеходная Экскурсия по Казани Приглашаю вас на уникальную авто-пешеходную экскурсию по Казани, где вы сможете погрузиться в богатую историю и культуру этого удивительного города! 🚗 Что вас ждет? - Дворец Земледельцев: остановимся у этого великолепного здания, чтобы насладиться его архитектурой и узнать о его истории. - Образ Казанской иконы Божией Матери: посетим это святое место, которое имеет огромное значение для жителей города. - Прогулка по татарским улицам: пройдём по местам, где жили и живут татары, окунёмся в атмосферу их культуры и традиций. - Мир купечества и роскоши дворянства: узнаем о жизни казанских купцов и дворян, их влиянии на развитие города. 🌟 Уникальный формат экскурсии Экскурсия проводится на автомобиле с панорамной крышей, что позволяет вам наслаждаться видами города в комфортной обстановке. Красота Казани доступна и открыта для вас! 📅 Индивидуальный подход Мы обсудим маршрут при заказе, чтобы учесть все ваши пожелания и интересы. Каждая экскурсия уникальна и создается специально для вас! Не упустите возможность открыть для себя Казань с новой стороны! Звоните или пишите мне для записи на экскурсию! Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

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Ответы на вопросы Что включено Транспортно-экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.) Место начала и завершения? Ул. Кремлевская д. 2, Казань Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.