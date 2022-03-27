Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает:
Мы увидим весь исторический центр города Казань. Я обязательно познакомлю вас со сладостями на дегустации. Сфотографирую своих гостей в интересных туристических местах и там где они этого не ожидают.
Преимущества моего маршрута — это другая Казань. А вид из автомобиля с панорамной крышей даст Вам полные ощущения на экскурсии. Ваша память о Казани- моя работа. До встречи!
Важная информация:
Место встречи определяем индивидуально с гостями. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
дегустация
фотографии
трансфер
Что не входит
личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
посещение музеев
Место начала и завершения?
Площадь 1 мая, Казань
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 09:00, 13:00, 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Место встречи определяем индивидуально с гостями. Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.