Казань за день и на всю жизнь

Авто-пешая экскурсия по городу

4.9
14 отзывов
Индивидуальная
Авто-пешая экскурсия по городу.

Обзор исторического центра города Казань, маршрут проходит как по основным историческим улицам, так и по скрытым от глаз туриста улочкам города.
Казань за день и на всю жизнь
Казань за день и на всю жизнь
Казань за день и на всю жизнь
Казань за день и на всю жизнь
Казань за день и на всю жизнь
Казань за день и на всю жизнь
Казань за день и на всю жизнь
Казань за день и на всю жизнь
Казань за день и на всю жизнь
Казань за день и на всю жизнь
Казань за день и на всю жизнь
Казань за день и на всю жизнь

Что вы можете увидеть 🤩

  • Дворец Земледельцев
  • Собор Казанской иконы Божией Матери
  • Театр кукол Экият
  • Старо-татарская слобода
  • Центр семьи Казан
  • Дом З. Ушковой
  • Национальная библиотека
  • Смотровые площадки
  • многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

  • Мы увидим весь исторический центр города Казань. Я обязательно познакомлю вас со сладостями на дегустации. Сфотографирую своих гостей в интересных туристических местах и там где они этого не ожидают.
Преимущества моего маршрута — это другая Казань. А вид из автомобиля с панорамной крышей даст Вам полные ощущения на экскурсии. Ваша память о Казани- моя работа. До встречи!

Важная информация:

  • Место встречи определяем индивидуально с гостями. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • дегустация
  • фотографии
  • трансфер
Что не входит
  • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
  • посещение музеев
Место начала и завершения?
Площадь 1 мая, Казань
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 09:00, 13:00, 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Место встречи определяем индивидуально с гостями. Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 09:00, 13:00, 17:00

Отзывы от туристов

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