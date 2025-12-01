Московский район — это архитектурная энциклопедия Казани 20 века. В привычных на первый взгляд домах живёт память о важных событиях.
Здесь оставили след индустриализация, Великая Отечественная война, хрущёвская оттепель и освоение космоса.
На примере сталинок, хрущёвок и брежневок вы проверите пару стереотипов и попробуете найти красоту в спальном районе.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- посёлки рабочих и инженеров
- самую высокую жилую сталинку Казани
- примеры монументального искусства
- обновлённое здание Московского рынка, его мозаичные панно и ковровую дорожку с традиционным орнаментом
Вы узнаете:
- что влияло на отношение к архитектуре в 20 веке
- где начиналась «Новая Казань»
- как жили, работали и отдыхали первые жители Московского района
- как Московский рынок повлиял на развитие района и культуры города в целом
Организационные детали
- Мы закончим нашу экскурсию на Московском рынке по адресу: Шамиля Усманова, 1
- На маршруте будет перерыв на чай и кофе (не входит в стоимость), а на рынке вас ждёт небольшое угощение в качестве комплимента от локальных продавцов
- Рекомендованный возраст 10+
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Академика Королёва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 1189 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
