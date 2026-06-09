Приглашаю познакомиться с историей и культурой уютной Казани! Вы исследуете Старо-Татарскую слободу, посетите действующий Богородицкий монастырь и удивитесь архитектуре театра Экият.
Я расскажу, какие тайны окутывают озеро Кабан, кто отец современной татарской нации, как казанцы называли Екатерину Великую и другие интересные факты.
Я расскажу, какие тайны окутывают озеро Кабан, кто отец современной татарской нации, как казанцы называли Екатерину Великую и другие интересные факты.
Описание экскурсии
Казань старинная и современная
Мы прокатимся с ветерком по величественной Казани, сделав три остановки:
- Старо-Татарская слобода — гуляя по ней, вы увидите колоритные дома в традиционном татарском стиле, мечеть Марджани и загадочное озеро Кабан. Я поделюсь связанными с ними фактами и легендами.
- Театр кукол Экият — мы пройдем по зеленой площадке возле удивительного здания кукольного театра, напоминающего восточный дворец. Я расшифрую особенности его необычной архитектуры.
- Богородицкий монастырь — вы посетите место обретения Казанской иконы Божией матери. Узнаете, как застраивался и менялся монастырь, полюбуетесь старинными храмами и церквями.
Кроме того, вы увидите Казанский университет и выясните, как он связан с двумя великими людьми: Нобелем и Эйнштейном. Оцените центр семьи Казан в виде гигантской чаши, вспомните Шаляпина, Пушкина и Толстого. А еще услышите, какой вклад наш город внес в развитие мусульманского мира и кто стал основоположником литературного татарского языка.
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость. Экскурсия проходит на кроссовере Mercedes GLK.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 486 туристов
Добрый день, уважаемые гости! Меня зовут Эдуард, мне 49 лет. Я профессиональный гид по Казани и Кремлю. Родился в историческом центре города, в Старо-Татарской слободе. С радостью поделюсь с вами любимыми местами и расскажу о них интересные факты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 111 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Шикарная экскурсия с эрудированным экскурсоводом, который любит и знает свой город и окрестности!
Эдуард заранее списывается, чтобы обговорить комфортное место встречи. По пути следования на комфортном автомобиле все рассказывает. Я ещё дополнительно попросила включить в маршрут "Голубые озёра" - красивое место среди леса с изумрудно-прозрачной водой! 😍
Эдуард заранее списывается, чтобы обговорить комфортное место встречи. По пути следования на комфортном автомобиле все рассказывает. Я ещё дополнительно попросила включить в маршрут "Голубые озёра" - красивое место среди леса с изумрудно-прозрачной водой! 😍
Вам был полезен этот отзыв?
Все очень понравилось. Город большой и красивый с богатой историей. Даже не представляю, как пешком можно все это охватить. Три часа с лишним пролетело моментально и совсем не устали. Спасибо Эдуарду.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Эдуард - прекрасный гид, машина в хорошем состоянии. Была жара, и кондиционер в машине нас очень спасал. Мы попросили Эдуарда адаптировать программу и заменить 2 локации на смотровые площадки. Для
Вам был полезен этот отзыв?
Очень понравилось!!!! Рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Эдуард провел потрясающую экскурсию по Казани! Знакомство с городом было по‑настоящему увлекательным: информация подавалась легко и интересно, с яркими деталями и любопытными фактами. Было видно, что Гид искренне любит Казань
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень комфортное знакомство с городом, которое помогло потом достаточно легко ориентироваться в центре и понять ряд особенностей
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «По Казани с комфортом»
Мини-группа
до 10 чел.
По Казани на микроавтобусе. Большое обзорное путешествие в мини-группе
Увидеть главные улицы, кремль, театр «Экият» и точки притяжения в историческом центре города
Начало: В районе кремля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
11 авг в 12:00
1799 ₽ за человека
Групповая
Казань за 4 часа: обзорная + Кремль
Узнать историю тысячелетнего города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная прогулка по центру Казани
Кремль, улица Баумана и другие «визитные карточки» города на пешей экскурсии
Начало: У памятника Мусе Джалилю
15 авг в 18:00
16 авг в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия
Ночью Казань оживает, превращаясь в сказочный город с огнями. Откройте для себя её тайны и узнайте, где скрываются местные "Рублёвка" и "Патрики"
Начало: От вашего отеля
Завтра в 19:00
11 авг в 19:00
от 8094 ₽
8520 ₽ за всё до 4 чел.
от 8451 ₽ за экскурсию