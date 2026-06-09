Приглашаю познакомиться с историей и культурой уютной Казани! Вы исследуете Старо-Татарскую слободу, посетите действующий Богородицкий монастырь и удивитесь архитектуре театра Экият. Я расскажу, какие тайны окутывают озеро Кабан, кто отец современной татарской нации, как казанцы называли Екатерину Великую и другие интересные факты.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Казань старинная и современная

Мы прокатимся с ветерком по величественной Казани, сделав три остановки:

Старо-Татарская слобода — гуляя по ней, вы увидите колоритные дома в традиционном татарском стиле, мечеть Марджани и загадочное озеро Кабан. Я поделюсь связанными с ними фактами и легендами.

Театр кукол Экият — мы пройдем по зеленой площадке возле удивительного здания кукольного театра, напоминающего восточный дворец. Я расшифрую особенности его необычной архитектуры.

Богородицкий монастырь — вы посетите место обретения Казанской иконы Божией матери. Узнаете, как застраивался и менялся монастырь, полюбуетесь старинными храмами и церквями.

Кроме того, вы увидите Казанский университет и выясните, как он связан с двумя великими людьми: Нобелем и Эйнштейном. Оцените центр семьи Казан в виде гигантской чаши, вспомните Шаляпина, Пушкина и Толстого. А еще услышите, какой вклад наш город внес в развитие мусульманского мира и кто стал основоположником литературного татарского языка.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость. Экскурсия проходит на кроссовере Mercedes GLK.