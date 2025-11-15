Мы познакомим вас с двумя лицами города — историческим и современным. Начнём со Старо-Татарской слободы с её деревянными домами и величественными мечетями. Прогуляемся вдоль озера Кабан и насладимся чудесными видами.
Завершим прогулку в IT-парке, где вас ждут интерактивные сервисы и креативные пространства будущего.
Завершим прогулку в IT-парке, где вас ждут интерактивные сервисы и креативные пространства будущего.
Описание экскурсии
Старо-Татарская слобода. Вы прогуляетесь по древним улочкам, полюбуетесь деревянными домами с резными наличниками и мечетями, сочетающими татарские мотивы и исламскую архитектуру.
Чайная дегустация. Вы окунётесь в атмосферу казанского гостеприимства и познакомитесь с традицией татарского чаепития.
Набережная озера Кабан и улица Марселя Салимжанова. Насладитесь потрясающими видами, красивыми фонтанами и современными арт-объектами.
IT-парк им. Башира Рамеева. Вы увидите современные инсталляции, интерактивные сервисы, киберспортивную арену, музей Башира Рамеева и креативные пространства будущего.
Мы расскажем:
- Об истории застройки Старо-Татарской слободы
- Легендах вокруг озера Кабан
- Современной застройке города
- Инновациях в области информационных технологий
Организационные детали
- Чайная дегустация включена в стоимость
- Экскурсию можно провести для большего количества участников — детали уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды, влюблённый в IT-технологии, и сотрудники IT-парка
в субботу в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1700 ₽
|Дети 8-18 лет
|1550 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шигабутдина Марджани
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1857 туристов
Мы — команда жителей Иннополиса и страстных последователей IT-технологий из агентства «Технологии путешествий». С нами вас ждёт увлекательное погружение в мир будущего: захватывающие экскурсии, инновационные мастер-классы и бесконечное удивление возможностями высоких технологий. Приготовьтесь встретиться с роботами, протестировать беспилотные такси и влюбиться в этот мир так, что вам захочется остаться надолго. Добро пожаловать и до скорой встречи!
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 10 чел.
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Прочувствовать культуру и самобытность татарского народа - на индивидуальной пешей прогулке
Начало: В сквере Тукая
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, исследуя Старо-Татарскую слободу с профессиональным гидом
Начало: На Юнусовской площади
Завтра в 10:00
17 ноя в 10:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старо-Татарская слобода: путешествие в сердце Казани
Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа
Начало: В районе театра Камала
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
4900 ₽ за всё до 4 чел.