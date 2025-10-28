Эта экскурсия рассказывает о Великой Отечественной войне и её героях через содержимое фронтовой посылки.
Ребята познакомятся с предметами, которые мы сейчас не используем, задумаются о непростом военном быте и важности простых вещей. Узнают, как сложились судьбы героев и какие места города хранят их память. А все полученные сведения отметят в своих боевых листках.
Ребята познакомятся с предметами, которые мы сейчас не используем, задумаются о непростом военном быте и важности простых вещей. Узнают, как сложились судьбы героев и какие места города хранят их память. А все полученные сведения отметят в своих боевых листках.
Описание экскурсии
Вас встретят двое ведущих — гид и военный корреспондент. В руках у них будет фронтовая посылка — такие собирали для солдат в годы Великой Отечественной войны. В ней будут лежать самые простые, но очень нужные на фронте вещи. Через историю привычных предметов дети познакомятся с хрониками военных лет, буднями и подвигами героев, а также памятными местами города.
Что будет в посылке
- Химический карандаш — поговорим о том, почему они больше не используются
- Зеркало и белый платок — разберёмся, для чего они нужны были солдатам
- Сухари — попробуем представить, легко ли было раздобыть их в годы войны
- Буханка хлеба — сравним продовольственную норму для взрослого и ребёнка
Какие прозвучат имена
- Михаил Девятаев — лётчик, герой Советского Союза
- Магуба Сыртланова — лётчица, герой Советского Союза
- Петр Гаврилов — герой Советского Союза, участник обороны Брестской крепости
- Муса Джалиль — писатель, герой Советского Союза
- Александр Вишневский — врач, хирург
- Сергей Королёв — отец советской космонавтики, космический конструктор
- Валентин Глушко — автор ракетных двигателей
Что откроют для себя участники
- Познакомятся со знаковыми именами Великой Отечественной Войны, связанными с Татарстаном
- Узнают про подвиги татарстанцев на фронте
- Оценят самоотверженность труженников тыла
- Представят, что происходило 9 мая 1945 года в Казани
Кому понравится экскурсия
- Дошкольникам от 6 лет и их родителям. Главное чтобы ребенок был готов внимательно слушать и умел писать хотя бы печатными буквами.
- Учащимся младшей и средней школы.
- Старшеклассникам тоже будет интересно, если они готовы с нами немного «играть», отвечать на вопросы и заполнять боевые листки.
- Взрослым, кто мало знает про Великую Отечественную войну и хотел бы послушать про героев, связанных с нашим краем.
Кому программа НЕ подойдёт
- Историкам, специалистам по Великой Отечественной войне: мы будем рассказывать простым языком про самые известные имена и факты, не вдаваясь в сложные детали.
- Тем, кто хотел бы услышать подробные биографии героев Великой Отечественной из заявленного списка. Про каждого героя мы рассказываем самые яркие истории, которые лучше всего запоминаются детям.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведут представители нашей команды гидов
- Это пешеходная прогулка по территории парка Победы (пешеходная зона)
- Экскурсия может быть проведена для школьных классов и организованных детских групп численностью до 30 человек. Есть возможность проведения экскурсии с выездом в школу в формате интерактивного занятия.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2073 туристов
Меня зовут Юлия, я гид и краевед. Для меня экскурсия — не набор сухих фактов, а эмоция, которую я хочу подарить моим гостям. Поэтому я создаю особенные экскурсии. Многие из
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
По сути замечательная идея- донести до молодого поколения информацию о героическом военном прошлом славных сыновей и дочерей Татарстана требует в данной экскурсии серьезной доработки. Материал сырой с большим количеством неточностей, не ответов на вопросы по теме, молодым экскурсоводам есть к чему стремиться. И конечно же в этом формате мероприятие должно стоить в два раза дешевле.
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