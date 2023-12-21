Вместе с военным корреспондентом собрать сведения о фронтовом прошлом Казани, судьбах людей и вещей
Эта экскурсия рассказывает о Великой Отечественной Войне и её героях через содержимое фронтовой посылки.
Ребята познакомятся с предметами, которые мы сейчас не используем, задумаются о непростом военном быте и важности простых вещей. Узнают, как сложились судьбы героев и какие места города хранят их память. А все полученные сведения отметят в своих боевых листках.
Ребята познакомятся с предметами, которые мы сейчас не используем, задумаются о непростом военном быте и важности простых вещей. Узнают, как сложились судьбы героев и какие места города хранят их память. А все полученные сведения отметят в своих боевых листках.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вас встретят двое ведущих — гид и военный корреспондент. В руках у них будет фронтовая посылка — такие собирали для солдат в годы Великой Отечественной войны. В ней будут лежать самые простые, но очень нужные на фронте вещи. Через историю привычных предметов дети познакомятся с хрониками военных лет, буднями и подвигами героев, а также памятными местами города.
Что будет в посылке
- Химический карандаш — поговорим о том, почему они больше не используются
- Зеркало и белый платок — разберёмся, для чего они нужны были солдатам
- Сухари — попробуем представить, легко ли было раздобыть их в годы войны
- Буханка хлеба — сравним продовольственную норму для взрослого и ребёнка
Какие прозвучат имена
- Михаил Девятаев — лётчик, герой Советского Союза
- Магуба Сыртланова — лётчица, герой Советского Союза
- Петр Гаврилов — герой Советского Союза, участник обороны Брестской крепости
- Муса Джалиль — писатель, герой Советского Союза
- Александр Вишневский — врач, хирург
- Сергей Королёв — отец советской космонавтики, космический конструктор
- Валентин Глушко — автор ракетных двигателей
Что откроют для себя участники
- Познакомятся со знаковыми именами Великой Отечественной Войны, связанными с Татарстаном
- Узнают про подвиги татарстанцев на фронте
- Оценят самоотверженность труженников тыла
- Представят, что происходило 9 мая 1945 года в Казани
Кому понравится экскурсия
- Дошкольникам от 6 лет и их родителям. Главное чтобы ребенок был готов внимательно слушать и умел писать хотя бы печатными буквами.
- Учащимся младшей и средней школы.
- Старшеклассникам тоже будет интересно, если они готовы с нами немного «играть», отвечать на вопросы и заполнять боевые листки.
- Взрослым, кто мало знает про Великую Отечественную войну и хотел бы послушать про героев, связанных с нашим краем.
Кому программа НЕ подойдёт
- Историкам, специалистам по Великой Отечественной войне: мы будем рассказывать простым языком про самые известные имена и факты, не вдаваясь в сложные детали.
- Тем, кто хотел бы услышать подробные биографии героев Великой Отечественной из заявленного списка. Про каждого героя мы рассказываем самые яркие истории, которые лучше всего запоминаются детям.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведут представители нашей команды гидов
- Это пешеходная прогулка по территории парка Победы (пешеходная зона)
- Экскурсия может быть проведена для школьных классов и организованных детских групп численностью до 30 человек. Есть возможность проведения экскурсии с выездом в школу в формате интерактивного занятия.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у парка Победы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 777 туристов
Меня зовут Юлия, я гид и краевед. Для меня экскурсия — не набор сухих фактов, а эмоция, которую я хочу подарить моим гостям. Поэтому я создаю особенные экскурсии. Многие из них победили во Всероссийской премии «Маршрут года», а я сама в 2015 году стала «лучшим экскурсоводом Казани». Мы с вами посмотрим на город 100 лет назад через VR-очки, с малышами заполним сказочные карты, спасем город вместе с дозорным. Вместе со мной работает команда влюбленных в свое дело гидов.
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