Казань, творцы и их судьбы: прогулка по Музейному кварталу

Исследовать часть города, где сосредоточено 9 музеев, и узнать о литературе, музыке, театре и науке
Максим Горький, Велимир Хлебников, Василий Аксёнов, Агния Барто — с Казанью связаны судьбы разных деятелей искусства. И многим из них здесь посвящены дома-музеи.

Они удобно расположены в пределах одного квартала — мы прогуляемся по нему, осмотрим старинные особняки, вспомним, какие истории в них приключались в 19–20 веках, и поговорим о ярких личностях.
Казань, творцы и их судьбы: прогулка по Музейному кварталу
Казань, творцы и их судьбы: прогулка по Музейному кварталу
Казань, творцы и их судьбы: прогулка по Музейному кварталу
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:30, 15:00

Описание экскурсии

Музей татарского поэта Мусы Джалиля. Фигура для местной литературы титаническая: был в числе создателей первой в истории татарской оперы, автор переведённых на десятки языков мира «Моабитских тетрадей», Герой Советского Союза.

Музей Максима Горького. Горький провёл в Казани 4 года. Это у нас он пытался покончить с собой, но не вышло — Аллах уберёг, ибо харам. После неудачной попытки решил исхитриться и взять-таки своё, став русским писателем. Позже, уже будучи именитым, говорил, что физически родился в Нижнем Новгороде, но духовно — в Казани.

Музей Василия Аксёнова. Культовый советский писатель, автор книг «Остров Крым», «Ожог», «Таинственная страсть», он родился и вырос в Казани.

Музей Евгения Боратынского — поэта и приятеля Пушкина. Этот музей — единственный в России. Напоминает музей Николая Гоголя в Москве. Сохранившиеся до наших дней предметы быта 19 века, оригинальные издания книжек, дух дворянства, почти баронства.

«Дом интеллигенции». С Лениным и Кировым, охраняющими подъезды. Кирпичный дом встык с мистическим и всегда тихим садом «Эрмитаж», где, согласно городской легенде, закапывал убитых крепостных местный помещик. В этом доме жили эвакуированные во время войны Агния Барто, Лев Кассиль, Самуил Маршак.

Музей академика Арбузова в бывшей усадьбе племянницы художника Ивана Шишкина.

Музей татарского художника и скульптора Баки Урманче. Создатель первых иллюстраций к первому изданию поэмы «Шурале» Габдуллы Тукая. Три этажа работ художника.

Национальный музей изобразительных искусств Республики Татарстан. Находится в бывшей усадьбе русского генерала Сандецкого. Пир духа.

Галерея современного искусства. Как жена Сальвадора Дали связана с Казанью?

Вы узнаете:

  • об особенностях Музейного квартала и о том, какие музеи стоит посетить в зависимости от ваших интересов
  • о родившихся и/или живших в Казани писателях, поэтах, учёных — Бутлерове, Королёве, Державине, Аксакове, Заболоцком, Хлебникове, Горьком, Толстом, Лобачевском и многих других
  • о непростой судьбе Аксёнова — депортации, аресты родителей, жизнь во Франции…

Организационные детали

  • На этой экскурсии мы не заходим внутрь музеев. Но я расскажу, чем они интересны, кому стоит побывать и в каких, сориентирую по ценам
  • Будет один подъём в гору в самом начале экскурсии

в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00, в четверг в 09:00 и 10:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Мулланура Вахитова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00, в четверг в 09:00 и 10:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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