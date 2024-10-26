Максим Горький, Велимир Хлебников, Василий Аксёнов, Агния Барто — с Казанью связаны судьбы разных деятелей искусства. И многим из них здесь посвящены дома-музеи. Они удобно расположены в пределах одного квартала — мы прогуляемся по нему, осмотрим старинные особняки, вспомним, какие истории в них приключались в 19–20 веках, и поговорим о ярких личностях.

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Описание экскурсии

Музей татарского поэта Мусы Джалиля. Фигура для местной литературы титаническая: был в числе создателей первой в истории татарской оперы, автор переведённых на десятки языков мира «Моабитских тетрадей», Герой Советского Союза.

Музей Максима Горького. Горький провёл в Казани 4 года. Это у нас он пытался покончить с собой, но не вышло — Аллах уберёг, ибо харам. После неудачной попытки решил исхитриться и взять-таки своё, став русским писателем. Позже, уже будучи именитым, говорил, что физически родился в Нижнем Новгороде, но духовно — в Казани.

Музей Василия Аксёнова. Культовый советский писатель, автор книг «Остров Крым», «Ожог», «Таинственная страсть», он родился и вырос в Казани.

Музей Евгения Боратынского — поэта и приятеля Пушкина. Этот музей — единственный в России. Напоминает музей Николая Гоголя в Москве. Сохранившиеся до наших дней предметы быта 19 века, оригинальные издания книжек, дух дворянства, почти баронства.

«Дом интеллигенции». С Лениным и Кировым, охраняющими подъезды. Кирпичный дом встык с мистическим и всегда тихим садом «Эрмитаж», где, согласно городской легенде, закапывал убитых крепостных местный помещик. В этом доме жили эвакуированные во время войны Агния Барто, Лев Кассиль, Самуил Маршак.

Музей академика Арбузова в бывшей усадьбе племянницы художника Ивана Шишкина.

Музей татарского художника и скульптора Баки Урманче. Создатель первых иллюстраций к первому изданию поэмы «Шурале» Габдуллы Тукая. Три этажа работ художника.

Национальный музей изобразительных искусств Республики Татарстан. Находится в бывшей усадьбе русского генерала Сандецкого. Пир духа.

Галерея современного искусства. Как жена Сальвадора Дали связана с Казанью?

Вы узнаете:

об особенностях Музейного квартала и о том, какие музеи стоит посетить в зависимости от ваших интересов

о родившихся и/или живших в Казани писателях, поэтах, учёных — Бутлерове, Королёве, Державине, Аксакове, Заболоцком, Хлебникове, Горьком, Толстом, Лобачевском и многих других

о непростой судьбе Аксёнова — депортации, аресты родителей, жизнь во Франции…

Организационные детали