Они удобно расположены в пределах одного квартала — мы прогуляемся по нему, осмотрим старинные особняки, вспомним, какие истории в них приключались в 19–20 веках, и поговорим о ярких личностях.
Описание экскурсии
Музей татарского поэта Мусы Джалиля. Фигура для местной литературы титаническая: был в числе создателей первой в истории татарской оперы, автор переведённых на десятки языков мира «Моабитских тетрадей», Герой Советского Союза.
Музей Максима Горького. Горький провёл в Казани 4 года. Это у нас он пытался покончить с собой, но не вышло — Аллах уберёг, ибо харам. После неудачной попытки решил исхитриться и взять-таки своё, став русским писателем. Позже, уже будучи именитым, говорил, что физически родился в Нижнем Новгороде, но духовно — в Казани.
Музей Василия Аксёнова. Культовый советский писатель, автор книг «Остров Крым», «Ожог», «Таинственная страсть», он родился и вырос в Казани.
Музей Евгения Боратынского — поэта и приятеля Пушкина. Этот музей — единственный в России. Напоминает музей Николая Гоголя в Москве. Сохранившиеся до наших дней предметы быта 19 века, оригинальные издания книжек, дух дворянства, почти баронства.
«Дом интеллигенции». С Лениным и Кировым, охраняющими подъезды. Кирпичный дом встык с мистическим и всегда тихим садом «Эрмитаж», где, согласно городской легенде, закапывал убитых крепостных местный помещик. В этом доме жили эвакуированные во время войны Агния Барто, Лев Кассиль, Самуил Маршак.
Музей академика Арбузова в бывшей усадьбе племянницы художника Ивана Шишкина.
Музей татарского художника и скульптора Баки Урманче. Создатель первых иллюстраций к первому изданию поэмы «Шурале» Габдуллы Тукая. Три этажа работ художника.
Национальный музей изобразительных искусств Республики Татарстан. Находится в бывшей усадьбе русского генерала Сандецкого. Пир духа.
Галерея современного искусства. Как жена Сальвадора Дали связана с Казанью?
Вы узнаете:
- об особенностях Музейного квартала и о том, какие музеи стоит посетить в зависимости от ваших интересов
- о родившихся и/или живших в Казани писателях, поэтах, учёных — Бутлерове, Королёве, Державине, Аксакове, Заболоцком, Хлебникове, Горьком, Толстом, Лобачевском и многих других
- о непростой судьбе Аксёнова — депортации, аресты родителей, жизнь во Франции…
Организационные детали
- На этой экскурсии мы не заходим внутрь музеев. Но я расскажу, чем они интересны, кому стоит побывать и в каких, сориентирую по ценам
- Будет один подъём в гору в самом начале экскурсии
в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00, в четверг в 09:00 и 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽