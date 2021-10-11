По Казани — с очками виртуальной реальности

«Окно в прошлое» на прогулке по Старому городу в компании гида

4.7
3 отзыва
С помощью технологий 21 века вы перенесетесь на 50 и даже 100 лет назад! На нашей экскурсии, которая получила Всероссийскую премию «Маршрут Года 2018», вы исследуете центр Казани, услышите рассказы о его зданиях и именах.

А благодаря VR-очкам увидите те же локации в прошлом и переживете новый необычный опыт.
По Казани — с очками виртуальной реальности
По Казани — с очками виртуальной реальности
По Казани — с очками виртуальной реальности
По Казани — с очками виртуальной реальности
По Казани — с очками виртуальной реальности
По Казани — с очками виртуальной реальности
По Казани — с очками виртуальной реальности
По Казани — с очками виртуальной реальности
По Казани — с очками виртуальной реальности
По Казани — с очками виртуальной реальности
По Казани — с очками виртуальной реальности

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Каждый из вас получит свою маленькую машину времени — VR-очки. Как и в классической пешеходной экскурсии, вы будете следовать за гидом, останавливаться у знаковых зданий и узнавать их историю. А затем смотреть на город сквозь очки виртуальной реальности: видеть те же достопримечательности, но 50 и 100 лет назад. Перед вами предстанут объемные изображения, детальные реконструкции и яркие эффекты.

Маршрут экскурсии

Гулять будем по нарядным улицам Кремлевская и Баумана. Вы увидите:

  • Площадь Тукая (в прошлом Кольцо, Рыбнорядская, Куйбышева)
  • Казанский Университет (Императорский, Государственный, Федеральный)
  • Легендарную Марусовку — когда-то криминальный район
  • Особняк Ушковой — дом-свадебный подарок
  • Чернояровский и Александровский пассажи
  • Казанский Кремль и площадь 1 мая
  • Утраченные объекты: Воскресенский собор, Иоанно-Предтеченский монастырь, памятники Александру II и «Освобожденному Труду»

Организационные детали

  • Аренда оборудования включена в стоимость. Все съемные элементы VR-очков регулярно проходят термическую обработку (стирку), также при вас перед началом экскурсии обрабатываются антисептиком. Если вы носите очки для зрения, VR-очки можно поднести поверх своих очков. Либо можно настроить VR-очки под особенности своего зрения.
  • По запросу экскурсию можно провести индивидуально (только для вашей компании в удобную вам дату). Стоимость от 2900 руб. (1-2 чел. ) до 9900 руб. (15 чел. ).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия, я гид и краевед. Для меня экскурсия — не набор сухих фактов, а эмоция, которую я хочу подарить моим гостям. Поэтому я создаю особенные экскурсии. Многие из них победили во Всероссийской премии «Маршрут года», а я сама в 2015 году стала «лучшим экскурсоводом Казани». Мы с вами посмотрим на город 100 лет назад через VR-очки, с малышами заполним сказочные карты, спасем город вместе с дозорным. Вместе со мной работает команда влюбленных в свое дело гидов.
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3 настоящих отзыва от туристов

Е
11 окт 2021
Желаю дальнейшего развития.
Спасибо
Е
2 сен 2021
Это самая интересная и впечатляющая экскурсия за последние годы! Гораздо интереснее обычных экскурсий, хотя бы потому, что присутствует дополненная реальность! Сыну 12 лет он был просто в восторге! Хотя обычно все экскурсии для не кажутся скучными и похожи «на уроки истории». Попробуйте обязательно!
Е
16 июня 2021
Очень интересная экскурсия. Легко воспринимается (так как видим что и как менялось со временем), проходит незаметно.

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