Что вас ожидает

Путешествие во времени

Каждый из вас получит свою маленькую машину времени — VR-очки. Как и в классической пешеходной экскурсии, вы будете следовать за гидом, останавливаться у знаковых зданий и узнавать их историю. А затем смотреть на город сквозь очки виртуальной реальности: видеть те же достопримечательности, но 50 и 100 лет назад. Перед вами предстанут объемные изображения, детальные реконструкции и яркие эффекты.

Маршрут экскурсии

Гулять будем по нарядным улицам Кремлевская и Баумана. Вы увидите:

Площадь Тукая (в прошлом Кольцо, Рыбнорядская, Куйбышева)

Казанский Университет (Императорский, Государственный, Федеральный)

Легендарную Марусовку — когда-то криминальный район

Особняк Ушковой — дом-свадебный подарок

Чернояровский и Александровский пассажи

Казанский Кремль и площадь 1 мая

Утраченные объекты: Воскресенский собор, Иоанно-Предтеченский монастырь, памятники Александру II и «Освобожденному Труду»

Организационные детали