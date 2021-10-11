Что вас ожидает
Путешествие во времени
Каждый из вас получит свою маленькую машину времени — VR-очки. Как и в классической пешеходной экскурсии, вы будете следовать за гидом, останавливаться у знаковых зданий и узнавать их историю. А затем смотреть на город сквозь очки виртуальной реальности: видеть те же достопримечательности, но 50 и 100 лет назад. Перед вами предстанут объемные изображения, детальные реконструкции и яркие эффекты.
Маршрут экскурсии
Гулять будем по нарядным улицам Кремлевская и Баумана. Вы увидите:
- Площадь Тукая (в прошлом Кольцо, Рыбнорядская, Куйбышева)
- Казанский Университет (Императорский, Государственный, Федеральный)
- Легендарную Марусовку — когда-то криминальный район
- Особняк Ушковой — дом-свадебный подарок
- Чернояровский и Александровский пассажи
- Казанский Кремль и площадь 1 мая
- Утраченные объекты: Воскресенский собор, Иоанно-Предтеченский монастырь, памятники Александру II и «Освобожденному Труду»
Организационные детали
- Аренда оборудования включена в стоимость. Все съемные элементы VR-очков регулярно проходят термическую обработку (стирку), также при вас перед началом экскурсии обрабатываются антисептиком. Если вы носите очки для зрения, VR-очки можно поднести поверх своих очков. Либо можно настроить VR-очки под особенности своего зрения.
- По запросу экскурсию можно провести индивидуально (только для вашей компании в удобную вам дату). Стоимость от 2900 руб. (1-2 чел. ) до 9900 руб. (15 чел. ).