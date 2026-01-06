311 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Елена Два часа пролетели незаметно) Мы могли бы еще столько же проходить, слушая Сергея с открытыми ртами (на самом деле пришлось закрывать, потому что было холодно)). Сергей обладает энциклопедическими знаниями, умением заинтересовать слушателей доступной и любопытной подачей материала. Большое спасибо! ❤️ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Екатерина Были сегодня с Сергеем на экскурсии. Мы в полнейшем в восторге от его подачи информации (структура, интересные факты, шутки). Настоящий профессионал своего дела! Теперь будет советовать только его в Казани)

Посоветовал вкусные места, сувениры, мы очень довольны. Советую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Ксения Были на нескольких экскурсиях с Сергеем зимой. Не смотря на лютый мороз, время пролетело незаметно. Впечатлили не только глубокие познания, но и то, что Сергей внимательно слушает и слышит пожелания своих гостей, и учитывает то, что им интересно, в маршрутах и излагаемом материале. Очень рекомендуем этого профессионала с большой буквы! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Aleksej Сегодня был на экскурсии с Сергеем - и это тот случай, когда встречаешь Историка с большой буквы.

Его знания, подача и глубина ощущаются в каждом слове.

Материал подаётся так интересно и достоверно, что сразу захотелось привести знакомых, чтобы они тоже смогли погрузиться в историю этого края и народа так же качественно и живо.

По-настоящему сильная работа. Однозначно рекомендую Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Марина Мы с мужем в восторге от данной экскурсии, от глубины познаний Сергея, от того количества информации, которой он обладает и с удовольствием делится. Это истинно профессионал своего дела! Тот уровень владения и подачи информации, который я считаю наивысшим. Увлекательно, интересно, разносторонне. Рекомендуем всем. А сами обязанно посетим снова одну из его экскурсий в Казани. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет