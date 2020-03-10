311 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия по нескольким эпохам города с профессиональным историком

Sergey
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Sergey – ваш гид
На экскурсии я расскажу, за что стоит полюбить Казань — место пересечения традиций и современности, Востока и Запада.

Я объясню, каким образом в истории Казани отразилась вся история России и почему ее можно по праву считать «третьей столицей России».

Вашим гидом станет не просто коренной казанец и профессиональный историк, но главное — человек, который любит свой город и гордится им.
3990 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии311 отзывов
4.97
За что стоит полюбить Казань
За что стоит полюбить Казань

Программа

Вы откроете историю древнего города через историю его людей и мест. Я расскажу о своеобразии Казани, которое возникло благодаря единению в ней Востока и Запада. Вы узнаете историю происхождения города и разные версии настоящего возраста Казани, которой уже более 1000 лет.

Вы узнаете о Казани: столице Казанского ханства, городе в составе Московской Руси, крупнейшем городе Российской империи и столице Татарской АССР в период советской власти. Я покажу древнейшие памятники нашего города, расскажу, как он развивался на протяжении веков до наших дней.

При желании в экскурсию можно включить кулинарный аспект — знакомство с оригинальной татарской кухней. По маршруту также расположено несколько музеев, которые мы сможем посетить.

Организационные детали

  • Программа экскурсии может меняться в зависимости от ваших предпочтений
  • Входные билеты в музеи оплачиваются отдельно (по желанию)
  • При желании я могу расширить программу и увеличить продолжительность экскурсии до 3 часов с численностью группы до 7 человек. В таком случае стоимость экскурсии будет 3240 руб.
За что стоит полюбить Казань
За что стоит полюбить Казань
За что стоит полюбить Казань

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergey
Sergey
Мне 45 лет. Я профессиональный историк, кандидат исторических наук. Специализируюсь на темах истории Казани, особенно 18-19 веков. Одна из моих книг — «Казань и казанцы: реклама XIX века» —основана на оригинальных источниках, как архивных, так и таком интересном источнике о повседневной жизни города, как газеты. Я — коренной житель города, прожил в нём всю жизнь и могу рассказать, как город менялся на протяжении последних 40 лет, а на основании рассказов родителей и старожилов этот период личных наблюдений увеличивается примерно до 100 лет. Поэтому могу рассказать о том, что мало или почти совершенно не известно широкой аудитории. Моя задача — сделать так, чтобы Казань узнали и полюбили больше людей. Проводя экскурсии, хочу получить новое общение, генерировать положительные эмоции как для себя, так и для гостей города.
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311 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Спасибо за экскурсию! Очень четкая организация, интересно, познавательно, с юмором.)
Неформальный подход. Однозначно рекомендую.)
10 марта 2020
За историю города и очень грамотных специалистов экскурсоводов которые очень грамотно и подробно рассказывают про историю города, может посоветовать где лучше попробовать национальную кухню. Я очень довольна прошедшей экскурсией и экскурсоводом, который очень грамотно и подробно рассказывал про экскурсию
9 марта 2020
Вчера знакомились с Казанью ,в сопровождении прекрасного гида,интересного рассказчика Сергея.
Два часа пролетели незаметно!Он с большим увлечением рассказывал об истории Казани. Хотелось слушать и слушать!Два часа пролетели незаметно! Мы узнали много интересного.Он ответил на все интересующие нас вопросы.Мы бы с радостью порекомендовали его экскурсии друзьям!
Александра
1 марта 2020
Нам очень понравился Сергей. Он предложил на выбор несколько вариантов маршрутов, и мы выбрали наиболее интересный нам. Экскурсия началась вовремя, длилась дольше положенных 2 часов. По дороге мы зашли в мечеть, он заинтересованно отвечал на наши вопросы, давал рекомендации. Мы рекомендуем Сергея в качестве гида по Казани.
29 февраля 2020
От всей нашей семьи хочется поблагодарить нашего гида Сергея. Прекрасно знает Казань, очень интересно доводит информацию для слушателей, хотя возраст от 13 до 60 лет, всем было очень интересно. Сергей любит свой город и частичку этой любви передал нам. Помимо экскурсии Сергей еще обращает наше внимание на разные житейские ситуации, советует, что попробовать из национальной кухни. Мы очень довольны нашим гидом, Сергеем!
Мы провели с ним много времени и если честно было очень жалко расставаться с ним! Обязательно буду рекомендовать всем своим друзьям Сергея. Спасибо огромное.
23 февраля 2020
Прекрасный гид, у которого есть несколько ответов на каждый, даже самый дурацкий вопрос. Получили очень большое удовольствие от прогулки и рассказа. Я довольно искушённых в экскурсиях путешественник, но могу сказать что это наверное лучший гид видный мной.
10 февраля 2020
Большое спасибо Сергею за интересную экскурсию по татарской слободе! Из закоулков детской памяти даже Шурале вспомнился! Увлекательно и живо рассказывал про историю Казани и татарского народа. Получили огромное удовольствие!
8 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия. Гид Сергей очень интересный рассказчик, знания истории широчайшие. Рекомендую начинать знакомство с Казанью с этого маршрута. Сергей столько рассазывает дополнительно, что дальше проще строить свои планы на пребывании в Казани. Ориенитуешься куда ещё хочешь обязательно попасть.
26 января 2020
Сергей, большое вам спасибо за интереснейшие экскурсии! Очень понравилась манера подачи материала. Чувствуется, что вам самому это доставляет удовольствие. Надеемся еще вернуться в Казань!
Спасибо! Привет из Минска!
26 января 2020
Все было очень хорошо и познавательно.Спасибо Сергею.
Ещё 301 отзыв

Sergey проводит ещё 1 экскурсию

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