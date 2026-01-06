311 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Казань — место пересечения традиций и современности, Востока и Запада. На экскурсии я расскажу, за что стоит полюбить этот город.
А ещё объясню, каким образом в истории Казани отразилась вся история страны и почему город можно по праву считать третьей столицей России.
А ещё объясню, каким образом в истории Казани отразилась вся история страны и почему город можно по праву считать третьей столицей России.
Описание экскурсии
Наш маршрут пройдёт по территории Казанского кремля. Вы увидите:
- мечеть Кул-Шариф
- Благовещенский собор
- падающую башню Сююмбике
- и другие древнейшие памятники города
Вы узнаете:
- о своеобразии татарской столицы, которое возникло благодаря единению в ней Востока и Запада
- истории происхождения города и разных версиях его настоящего возраста
- Казани как столице Казанского ханства, городе в составе Московской Руси, крупнейшем городе Российской империи и столице Татарской АССР в период советской власти
- развитии города на протяжении веков до наших дней
При желании в экскурсию можно включить кулинарный аспект — знакомство с татарской кухней и посещение местных заведений. По маршруту также расположено несколько музеев, которые мы сможем посетить.
Организационные детали
- Программа экскурсии может меняться в зависимости от ваших предпочтений
- Входные билеты в музеи, еда и напитки оплачиваются отдельно (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Спасской башни Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 5092 туристов
Профессиональный историк, кандидат исторических наук. Специализируюсь на темах истории Казани, особенно 18-19 веков. Одна из моих книг — «Казань и казанцы: реклама XIX века» — основана на оригинальных источниках, как
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 557 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Два часа пролетели незаметно) Мы могли бы еще столько же проходить, слушая Сергея с открытыми ртами (на самом деле пришлось закрывать, потому что было холодно)). Сергей обладает энциклопедическими знаниями, умением заинтересовать слушателей доступной и любопытной подачей материала. Большое спасибо! ❤️
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Были сегодня с Сергеем на экскурсии. Мы в полнейшем в восторге от его подачи информации (структура, интересные факты, шутки). Настоящий профессионал своего дела! Теперь будет советовать только его в Казани)
Посоветовал вкусные места, сувениры, мы очень довольны. Советую!
Посоветовал вкусные места, сувениры, мы очень довольны. Советую!
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К
Были на нескольких экскурсиях с Сергеем зимой. Не смотря на лютый мороз, время пролетело незаметно. Впечатлили не только глубокие познания, но и то, что Сергей внимательно слушает и слышит пожелания своих гостей, и учитывает то, что им интересно, в маршрутах и излагаемом материале. Очень рекомендуем этого профессионала с большой буквы!
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Сегодня был на экскурсии с Сергеем - и это тот случай, когда встречаешь Историка с большой буквы.
Его знания, подача и глубина ощущаются в каждом слове.
Материал подаётся так интересно и достоверно, что сразу захотелось привести знакомых, чтобы они тоже смогли погрузиться в историю этого края и народа так же качественно и живо.
По-настоящему сильная работа. Однозначно рекомендую
Его знания, подача и глубина ощущаются в каждом слове.
Материал подаётся так интересно и достоверно, что сразу захотелось привести знакомых, чтобы они тоже смогли погрузиться в историю этого края и народа так же качественно и живо.
По-настоящему сильная работа. Однозначно рекомендую
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Мы с мужем в восторге от данной экскурсии, от глубины познаний Сергея, от того количества информации, которой он обладает и с удовольствием делится. Это истинно профессионал своего дела! Тот уровень владения и подачи информации, который я считаю наивысшим. Увлекательно, интересно, разносторонне. Рекомендуем всем. А сами обязанно посетим снова одну из его экскурсий в Казани.
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Восторг от экскурсии с Сергеем! Подача информации, интеллигентность, уровень знаний и эрудиции завораживали нас всю экскурсию. Время пролетело незаметно, но очень интересно!
если бы в школах и институтах так преподавали бы историю, мир был бы другой.
Cергей, спасибо большое за экскурсию!
если бы в школах и институтах так преподавали бы историю, мир был бы другой.
Cергей, спасибо большое за экскурсию!
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