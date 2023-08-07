Индивидуальная экскурсия на машине по Казани: мусульманская история и традиции
Маршрут нашего путешествия пройдет по главным местам Казани, которые расскажут Вам об особенностях культуры, традициях и обычаях в семьях мусульманских татар.
Мы прогуляемся по историческому кварталу столицы — Старо-Татарской слободе, увидим одну из красивейших улиц — улицу Каюма Насыри, заглянем в Галеевскую и Азимовскую мечети, а после отправимся к озеру Кабан.
Мы прогуляемся по историческому кварталу столицы — Старо-Татарской слободе, увидим одну из красивейших улиц — улицу Каюма Насыри, заглянем в Галеевскую и Азимовскую мечети, а после отправимся к озеру Кабан.
Ближайшие даты:
7
авг
авг
8
авг
авг
9
авг
авг
10
авг
авг
11
авг
авг
14
авг
авг
15
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Старо-Татарская слобода
- Азимовская мечеть
- Галеевская мечеть
- Озеро Кабан
- Улица Каюма Насыри
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие по мусульманской КазаниВы узнаете многое из истории Ислама, его основах, традициях и обычаях татарских мусульманских семей.
Маршрут экскурсии включает посещение старинных мечетей Казани и интересных городских локаций, связанных с жизнью мусульманской уммы.
Мы пройдемся по Старо-Татарской слободе — историческому кварталу Казани, которому удалось сохранить восточный колорит. Множество домов, стоящих вдоль улицы, отлично передают особенности татарской архитектуры. Здесь также находится каменная Галеевская мечеть — пятая по счету мечеть, которая была возведена в Казани. Сможем мы полюбоваться и одной из самых красивых мечетей в городе — Азимовской.
Напоследок мы увидим еще одну жемчужину столицы Татарстана — бескрайнее озеро Кабан. Вы узнаете историю и легенды, связанные с ним, и сделаете живописные фотографии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные расходы
- Что не входит
- Чай/кофе и выпечка по желанию гостей
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Экскурсия начинается в удобном для гостей местеЗавершение: После экскурсии гости будут доставлены по любому адресу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- После бронирования экскурсии мы договариваемся о месте начала экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани
Индивидуальные
На машине
Необычные
Старо-татарская слобода
Популярные места
Озеро Кабан
Природа и пейзажи
Мусульманские
Религиозные
Похожие туры из Казани
Групповая
2 часа
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
Увидеть город в иллюминации и посмотреть на Казань с высоты птичьего полета на автобусной экскурсии
в холле отеля Ибис
Сегодня
Завтра
9 авг
10 авг
14001 260₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Вся современная Казань за 3 часа
Открыть архитектурное разнообразие современной Казани на авто-экскурсии
Старо-Татарская слобода, Памятник Марджани
9 авг
10 авг
11 авг
14 авг
4 290₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Казанью и чаепитие
Увидеть главные достопримечательности города и узнать кулинарную историю Казани
Завтра
9 авг
15 авг
28 авг
7 800₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии