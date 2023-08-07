Казань: мусульманская история и современность

Индивидуальная экскурсия на машине по Казани: мусульманская история и традиции

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Маршрут нашего путешествия пройдет по главным местам Казани, которые расскажут Вам об особенностях культуры, традициях и обычаях в семьях мусульманских татар.

Мы прогуляемся по историческому кварталу столицы — Старо-Татарской слободе, увидим одну из красивейших улиц — улицу Каюма Насыри, заглянем в Галеевскую и Азимовскую мечети, а после отправимся к озеру Кабан.
Казань: мусульманская история и современность
Казань: мусульманская история и современность
Казань: мусульманская история и современность
Казань: мусульманская история и современность
Казань: мусульманская история и современность
Казань: мусульманская история и современность
Ближайшие даты:
7
авг
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
14
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Что вас ожидает:

  • Старо-Татарская слобода
  • Азимовская мечеть
  • Галеевская мечеть
  • Озеро Кабан
  • Улица Каюма Насыри
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие по мусульманской КазаниВы узнаете многое из истории Ислама, его основах, традициях и обычаях татарских мусульманских семей.
Маршрут экскурсии включает посещение старинных мечетей Казани и интересных городских локаций, связанных с жизнью мусульманской уммы.
Мы пройдемся по Старо-Татарской слободе — историческому кварталу Казани, которому удалось сохранить восточный колорит. Множество домов, стоящих вдоль улицы, отлично передают особенности татарской архитектуры. Здесь также находится каменная Галеевская мечеть — пятая по счету мечеть, которая была возведена в Казани. Сможем мы полюбоваться и одной из самых красивых мечетей в городе — Азимовской.
Напоследок мы увидим еще одну жемчужину столицы Татарстана — бескрайнее озеро Кабан. Вы узнаете историю и легенды, связанные с ним, и сделаете живописные фотографии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы
Что не входит
  • Чай/кофе и выпечка по желанию гостей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия начинается в удобном для гостей месте
Завершение: После экскурсии гости будут доставлены по любому адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • После бронирования экскурсии мы договариваемся о месте начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Необычные
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Популярные места
Озеро Кабан
Природа и пейзажи
Мусульманские
Религиозные

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