читать дальше уменьшить у нас получилась скорее не экскурсия, а интересный разговор о культуре, истории, этнографии и религии вписанный в окружающие нас здания и кварталы города. Как мне кажется, нам удалось почувствовать душу замечательной Казани. Рамиль прекрасно чувствует группу и адаптирует своё путешествие под конкретных участников. Надеюсь, ещё раз приехать в Казань и прогуляться по ней с Рамилем.

Экскурсия по Казани с Рамилем нам очень понравилась. Когда человек занимается тем делом, которое ему по настоящему интересно, это сразу видно. Рамиль очень эрудированный человек с энциклопедическими знаниями. В итоге