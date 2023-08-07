Путешествие по мусульманской КазаниВы узнаете многое из истории Ислама, его основах, традициях и обычаях татарских мусульманских семей.

Маршрут экскурсии включает посещение старинных мечетей Казани и интересных городских локаций, связанных с жизнью мусульманской уммы.

Мы пройдемся по Старо-Татарской слободе — историческому кварталу Казани, которому удалось сохранить восточный колорит. Множество домов, стоящих вдоль улицы, отлично передают особенности татарской архитектуры. Здесь также находится каменная Галеевская мечеть — пятая по счету мечеть, которая была возведена в Казани. Сможем мы полюбоваться и одной из самых красивых мечетей в городе — Азимовской.

Напоследок мы увидим еще одну жемчужину столицы Татарстана — бескрайнее озеро Кабан. Вы узнаете историю и легенды, связанные с ним, и сделаете живописные фотографии.