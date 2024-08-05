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Загадки древней Казани

Индивидуальная экскурсия на машине по Казани: мусульманская история и традиции
Маршрут нашего путешествия пройдет по главным местам Казани, я расскажу Вам об особенностях культуры, традициях и обычаях народов, издавна проживающих в этих местах.

Мы проедем по историческому центру с остановками и
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посещением самых знаковых мест, прогуляемся по историческому кварталу — Старо-Татарской слободе, увидим одну из красивейших улиц города — улицу Каюма Насыри, заглянем в Азимовскую мечети, а после отправимся к озеру Кабан.

5
4 отзыва
Загадки древней Казани
Загадки древней Казани
Загадки древней Казани

Описание экскурсии

Путешествие по древней Казани

Вы узнаете многое из истории города, традициях и обычаях народов, издавна населяющих территорию Татарстана. Маршрут экскурсии включает основные туристические локации города и посещение старинной мечети. Мы проедем по историческому центру города и пройдемся по Старо-Татарской слободе — историческому кварталу Казани, которому удалось сохранить восточный колорит. Множество домов, стоящих вдоль улицы, отлично передают особенности татарской архитектуры. Увидим жемчужину столицы Татарстана — бескрайнее озеро Кабан. Вы узнаете историю и легенды, связанные с ним, и сделаете живописные фотографии.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Габдуллы Тукая
  • Площадь Свободы
  • Площадь Тысячелетия
  • Улица Кремлевская
  • Казанский Богородицкий монастырь
  • Старо-Татарская слобода
  • Азимовская мечеть
  • Набережная озера Кабан
  • Улица Каюма Насыри
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы
Что не входит в цену
  • Чай/кофе и выпечка по желанию гостей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия начинается в удобном для гостей месте
Завершение: После экскурсии гости будут доставлены по любому адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
Экскурсия по Казани с Рамилем нам очень понравилась. Когда человек занимается тем делом, которое ему по настоящему интересно, это сразу видно. Рамиль очень эрудированный человек с энциклопедическими знаниями. В итоге
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у нас получилась скорее не экскурсия, а интересный разговор о культуре, истории, этнографии и религии вписанный в окружающие нас здания и кварталы города. Как мне кажется, нам удалось почувствовать душу замечательной Казани. Рамиль прекрасно чувствует группу и адаптирует своё путешествие под конкретных участников. Надеюсь, ещё раз приехать в Казань и прогуляться по ней с Рамилем.

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Е
Хотим от всей нашей компании сказать огромное спасибо этому замечательному экскурсоводу Рамилю! Несмотря на мороз, к которому Волгоградцы не привыкли, мы полны приятных впечатлений и ярких эмоций от красоты Казани,
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от легенд и историй) Время пролетело незаметно. Мы познакомились с историей города, его культурой. За пять часов увидели множество мест, выпили ароматный чай и даже познакомились с национальной кухней. Полный восторг от Казани и от профессионализма нашего гида! Рекомендуем изо всех сил!!!

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П
Экскурсия нам очень понравилась. Гид (Рамиль) выложился по полной. Все 4 часа прошли на одном дыхании. Так же хочется отметить, что экскурсия на половину времени протекала на личном автомобиле гида и половину времени пешком, что очень положительно сказалось на нашем самочувствии после экскурсии, почти не устали:). Еще раз спасибо Рамилю!!!
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Д
Замечательная экскурсия. Очень понравился гид! Рамиль не просто читает выученный текст, а действительно много знает и отвечает на вопросы. Своими силами мы бы безусловно столько не посмотрели и не узнали.
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