Маршрут нашего путешествия пройдет по главным местам Казани, я расскажу Вам об особенностях культуры, традициях и обычаях народов, издавна проживающих в этих местах.
Мы проедем по историческому центру с остановками и
Мы проедем по историческому центру с остановками и
Описание экскурсии
Путешествие по древней КазаниВы узнаете многое из истории города, традициях и обычаях народов, издавна населяющих территорию Татарстана. Маршрут экскурсии включает основные туристические локации города и посещение старинной мечети. Мы проедем по историческому центру города и пройдемся по Старо-Татарской слободе — историческому кварталу Казани, которому удалось сохранить восточный колорит. Множество домов, стоящих вдоль улицы, отлично передают особенности татарской архитектуры. Увидим жемчужину столицы Татарстана — бескрайнее озеро Кабан. Вы узнаете историю и легенды, связанные с ним, и сделаете живописные фотографии.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Габдуллы Тукая
- Площадь Свободы
- Площадь Тысячелетия
- Улица Кремлевская
- Казанский Богородицкий монастырь
- Старо-Татарская слобода
- Азимовская мечеть
- Набережная озера Кабан
- Улица Каюма Насыри
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные расходы
Что не входит в цену
- Чай/кофе и выпечка по желанию гостей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия начинается в удобном для гостей месте
Завершение: После экскурсии гости будут доставлены по любому адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсия по Казани с Рамилем нам очень понравилась. Когда человек занимается тем делом, которое ему по настоящему интересно, это сразу видно. Рамиль очень эрудированный человек с энциклопедическими знаниями. В итоге
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Хотим от всей нашей компании сказать огромное спасибо этому замечательному экскурсоводу Рамилю! Несмотря на мороз, к которому Волгоградцы не привыкли, мы полны приятных впечатлений и ярких эмоций от красоты Казани,
Вам был полезен этот отзыв?
П
Экскурсия нам очень понравилась. Гид (Рамиль) выложился по полной. Все 4 часа прошли на одном дыхании. Так же хочется отметить, что экскурсия на половину времени протекала на личном автомобиле гида и половину времени пешком, что очень положительно сказалось на нашем самочувствии после экскурсии, почти не устали:). Еще раз спасибо Рамилю!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Замечательная экскурсия. Очень понравился гид! Рамиль не просто читает выученный текст, а действительно много знает и отвечает на вопросы. Своими силами мы бы безусловно столько не посмотрели и не узнали.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Загадки древней Казани»
-
10%
Квест
до 20 чел.
Арт-квест в Казани «По дороге из жёлтого кирпича»
Музыка, загадки и весёлое искусство
Начало: У кафе Тюбетей
Завтра в 16:00
9 авг в 14:00
720 ₽
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний кремль в праздничные дни и не только
Погрузиться в атмосферу нарядной Казани и узнать любопытное из её истории
Начало: У Спасской башни кремля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
Из Казани - в древний Болгар
Путешествие в древний Болгар откроет вам уникальные памятники и историю булгарской народности. Групповая экскурсия на автобусе подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Шаляпину, Баумана, 78
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
3400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани - в древний Свияжск и современный Иннополис
Увидеть два знаменитых символа Татарстана
Начало: В центральной части города
22 авг в 08:30
23 авг в 08:30
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
11 900 ₽ за экскурсию