Приглашаю посмотреть, как история 16 века переплетается с инновациями 21-го.
Мы осмотрим древние храмы и монастыри, а потом за 20 минут перенесёмся в мир архитектуры будущего и умных технологий.
Вы увидите, что традиции и технологии не противоречат друг другу, а создают единую ткань культуры Татарстана.
Мы осмотрим древние храмы и монастыри, а потом за 20 минут перенесёмся в мир архитектуры будущего и умных технологий.
Вы увидите, что традиции и технологии не противоречат друг другу, а создают единую ткань культуры Татарстана.
Описание экскурсии
Остров-град Свияжск
Основанный в 16 веке по приказу Ивана Грозного, Свияжск стал опорным пунктом для завоевания Казанского ханства и первым православным городом края. Сегодня это музей под открытым небом, где вы осмотрите:
- Успенский собор и монастырь — шедевр псковского зодчества 16 века, переживший эпоху барокко 18 столетия
- Никольскую трапезную церковь — первое каменное здание в Казанском крае
- Иоанно-Предтеченский женский монастырь с церквями разного периода постройки
- Купеческие усадьбы, земскую больницу, казармы — мы пройдём по улицам уездного города, где сохраняется атмосфера 19 века
Иннополис — современный «умный» город
Появился в 2012 году и стал центром IT-индустрии России и одним из самых молодых поселений страны. Здесь создаются технологии будущего, работают крупнейшие IT-компании и живут специалисты со всего мира. Вы осмотрите общественные пространства технопарков, а я расскажу о жизни иннополисян.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Kia Sportage или Lada Granta с кондиционером. По запросу установлю детское кресло или бустер
- Дорога из Казани до Свияжска займёт от 50 минут до полутора часов, от Свияжска до Иннополиса — около 30 минут
- Обед не входит в стоимость. Заранее согласуем перекус свияжскими пончиками (примерно 300 ₽ за чел.) или обед в кафе — около 1000 ₽ за чел.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей-заповедник — 150 ₽ за чел., а также в тематические музеи (по желанию). Билет для гида покупать не нужно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральной части города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 769 туристов
Я родилась и выросла в Казани. Работаю гидом-экскурсоводом, имею аккредитации в Казанском кремле, на острове-граде Свияжск, в Национальном музее Республики Татарстан. Прошла Всероссийскую аттестацию экскурсоводов, состою в Гильдии экскурсоводов Республики Татарстан. Покажу город с любовью и теплом. Жду наших встреч!
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Казани
Погрузитесь в прошлое и будущее Татарстана за один день. Откройте для себя древний Свияжск и современный Иннополис с их уникальными достопримечательностями
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра гор...
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
14 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Казани: Храм всех религий, Иннополис, Свияжск и Раифа
Откройте для себя самые интересные места Татарстана! Храм всех религий, Иннополис, Свияжск и Раифа ждут вас на увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
В гостях у древнего Свияжска
Погрузитесь в историю и культуру Свияжска, где каждый камень хранит свою тайну. Уникальные фрески и панорамы ждут вас в этом уголке Татарстана
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.