Приглашаю посмотреть, как история 16 века переплетается с инновациями 21-го. Мы осмотрим древние храмы и монастыри, а потом за 20 минут перенесёмся в мир архитектуры будущего и умных технологий. Вы увидите, что традиции и технологии не противоречат друг другу, а создают единую ткань культуры Татарстана.

Описание экскурсии

Остров-град Свияжск

Основанный в 16 веке по приказу Ивана Грозного, Свияжск стал опорным пунктом для завоевания Казанского ханства и первым православным городом края. Сегодня это музей под открытым небом, где вы осмотрите:

Успенский собор и монастырь — шедевр псковского зодчества 16 века, переживший эпоху барокко 18 столетия

— шедевр псковского зодчества 16 века, переживший эпоху барокко 18 столетия Никольскую трапезную церковь — первое каменное здание в Казанском крае

— первое каменное здание в Казанском крае Иоанно-Предтеченский женский монастырь с церквями разного периода постройки

с церквями разного периода постройки Купеческие усадьбы, земскую больницу, казармы — мы пройдём по улицам уездного города, где сохраняется атмосфера 19 века

Иннополис — современный «умный» город

Появился в 2012 году и стал центром IT-индустрии России и одним из самых молодых поселений страны. Здесь создаются технологии будущего, работают крупнейшие IT-компании и живут специалисты со всего мира. Вы осмотрите общественные пространства технопарков, а я расскажу о жизни иннополисян.

Организационные детали