Вместо привычной экскурсии вас ждёт прогулка по центру в формате арт-квеста: вы узнаете истории старых улиц, увидите знаковые локации в необычном ракурсе и познакомитесь с творчеством местных художников. По пути придётся разгадывать загадки — они скрыты прямо у всех на виду.
Описание квеста
- Старейший рынок Казани — место, где горожане собирались для торговли и обмена новостями
- Площадь Тукая («Кольцо») — главный транспортный узел города с богатой историей от Рыбнорядской площади до наших дней
- Один из первых фонтанов Казани — место встреч влюблённых ещё с 19 века
Мы обсудим работы ярких художников, которые творят прямо на улицах. Вы попробуете найти ответы на загадки, спрятанные в местном стрит-арте. Понравится и гостям, и жителям Казани!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колхозного рынка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 1861 туриста
Меня зовут Руслан. В 2014 году я прошёл курсы экскурсоводов, а в 2015 получил аккредитацию в Казанском кремле. Но ещё раньше мною овладела идея написать путеводитель необычных мест Казани. Не официальных
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Громова
9 окт 2025
Были на экскурсии 07.10.2025г. Хочу сразу отметить пунктуальность гида, нестандартный формат проведения экскурсии и оригинальную подачу материала. Час тридцать пролетели, как пять минут. Мы перемещались по городу под музыку, искали
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 4 чел.
Набережные Казани: от архитектурных шедевров до городских легенд
Познакомьтесь с живописными набережными Казани, их историей и современным искусством в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: В самом центре города. Старт программы от Вашей го...
Сегодня в 08:00
1 дек в 08:00
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
По эпохам Казани - на автомобиле
За один день проникнуться колоритом исторического центра и кремля и увидеть новые памятники города
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
от 13 334 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Прогулка по улицам Казани»
Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1390 ₽ за всё до 10 чел.