необычное в привычном, разгадывали загадки, ненавязчиво знакомясь с культурой, традициями народа, прошлым города и современным искусством. Теперь я точно знаю, не только, откуда пошло выражение «не фонтан», но и как оно выглядит:). Знаю где находится портал в подземный мир, в котором прячется от глаз гостей и жителей города Зилант. Знаю кто такой Кубик, чем он примечателен и как его найти, не только в Казани, но и в Питере. Знаю… …. но не стану рассказывать, а всем кто планирует посетить Казань, НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ, экскурсию Руслана "Арт-квест "Символы Казани"". Уверена,на город вы после экскурсии будете смотреть другими глазами и главное, то что вы услышите и увидите с ним, вам не покажет не один гид!