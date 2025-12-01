Вы прогуляетесь по новогоднему Казанскому кремлю и почувствуете атмосферу праздника среди его легенд и древней истории.
Заглянете в самые красивые уголки кремлёвского комплекса, увидите город с лучших смотровых точек и услышите рассказы о Казани. Это спокойная и приятная прогулка, после которой город станет чуть ближе и теплее.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Спасскую башню и главные жемчужины Казанского кремля — мечеть Кул‑Шариф и Благовещенский собор (по желанию можно зайти внутрь).
- загадочную башню Сююмбике.
- смотровую площадку с видом на Казанку, Кремлёвскую набережную, Центр семьи «Казан» («Чашу»), Дворец земледельцев и Богородицкий монастырь — всё в новогоднем убранстве.
- главную ёлку Казани у Центра семьи.
- праздничные места города и новогодние базары, где можно угоститься татарским чаем и выпечкой.
Вы узнаете:
- как в Казани отмечали Новый год и Рождество.
- почему Иван Грозный стал ключевой фигурой в судьбе города.
- за что татары любят Екатерину II и ласково называют её бабушкой-царицей.
- историю трёх периодов развития кремля.
- легенду о башне Сююмбике и реальную историю царицы.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в кремль — 150 ₽ за взрослого, 140 ₽ за школьника, студента или пенсионера, напитки и выпечка — по желанию.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Спасской башни кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 979 туристов
Я гид по Казани, аккредитованный в Казанском кремле, также прошла российскую аккредитацию. Родилась и выросла в столице Татарстана на улице Кремлёвской, окончила геологический факультет Казанского федерального университета. Экскурсии провожу я и мои коллеги-гиды. Будем рады встрече с вами!
