в пятницу в 09:00

Что вас ожидает

На экскурсии вы осмотрите Древний город Болгар — столицу одного из ранних государств в Восточной Европе, а также узнаете о современном Болгаре — городище, где находятся памятники XIII — XIV веков. В программе вас ждут следующие достопримечательности:

Соборная мечеть — возведенная в XIII веке после монгольского завоевания, она имела большое значение для Золотой Орды.

Северный мавзолей — вы узнаете, что в нем хранили.

Восточный мавзолей — эта постройка сохранилась лучше остальных зданий булгарской архитектуры.

Восточная палата (Ханская баня) — памятник XIII века, одна из ранних каменных построек на городище.

Малый минарет и Ханская усыпальница — часть одного комплекса, расположенного за пределами домонгольского города.

Белая палата (баня) — вы узнаете о ее уникальных системах отопления, водоснабжения и канализации.

Черная палата — являлась ли она усыпальницей, мечетью или судной палатой? О различных версиях ее назначения гид расскажет на экскурсии.

Белая мечеть, архитектурная «жемчужина» всего Татарстана; вы впечатлитесь ее изяществом, а внутри увидите самый большой Коран в мире — весом в 800 килограмм.

Кроме того, вы посетите Музей Болгарской цивилизации, экспозиции которого рассказывают о появлении булгарского народа, о быте местных жителей в разные периоды и природе этого края.

Организационные детали