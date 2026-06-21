в пятницу в 09:00

В рамках групповой экскурсии до 40 человек путешественники отправятся в древний Болгар, чтобы увидеть уникальные памятники XIII-XIV веков.
Посетители смогут осмотреть Соборную мечеть, Северный и Восточный мавзолеи, а также Восточную палату.
Посетители смогут осмотреть Соборную мечеть, Северный и Восточный мавзолеи, а также Восточную палату.
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные памятники XIII века
- 📚 История булгарской народности
- 🌊 Живописные виды Волги
- 🕌 Самый большой Коран в мире
- 🚍 Комфортная автобусная поездка
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Болгара - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы можно насладиться теплыми днями и живописными видами. В апреле и октябре также возможно посещение, но стоит учесть возможные дожди и прохладную погоду. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же доступна для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Соборная мечеть
- Северный мавзолей
- Восточный мавзолей
- Восточная палата
- Малый минарет
- Ханская усыпальница
- Белая палата
- Черная палата
- Белая мечеть
- Музей Болгарской цивилизации
Описание экскурсии
На экскурсии вы осмотрите Древний город Болгар — столицу одного из ранних государств в Восточной Европе, а также узнаете о современном Болгаре — городище, где находятся памятники XIII — XIV веков. В программе вас ждут следующие достопримечательности:
- Соборная мечеть — возведенная в XIII веке после монгольского завоевания, она имела большое значение для Золотой Орды.
- Северный мавзолей — вы узнаете, что в нем хранили.
- Восточный мавзолей — эта постройка сохранилась лучше остальных зданий булгарской архитектуры.
- Восточная палата (Ханская баня) — памятник XIII века, одна из ранних каменных построек на городище.
- Малый минарет и Ханская усыпальница — часть одного комплекса, расположенного за пределами домонгольского города.
- Белая палата (баня) — вы узнаете о ее уникальных системах отопления, водоснабжения и канализации.
- Черная палата — являлась ли она усыпальницей, мечетью или судной палатой? О различных версиях ее назначения гид расскажет на экскурсии.
- Белая мечеть, архитектурная «жемчужина» всего Татарстана; вы впечатлитесь ее изяществом, а внутри увидите самый большой Коран в мире — весом в 800 килограмм!
Кроме того, вы посетите Музей Болгарской цивилизации, экспозиции которого рассказывают о появлении булгарского народа, о быте местных жителей в разные периоды и природе этого края.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе в группе до 50 человек
- Входные билеты и страховка в дороге включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3400 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|3200 ₽
|Студенты
|3200 ₽
|Школьники до 17 лет
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Шаляпину, Баумана, 78
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 7204 туристов
Мы крупное туристическое агентство, работаем со сборными группами и индивидуальными путешественниками. Организуем автобусные и пешеходные экскурсии по Казани, окрестностям города и всему Татарстану. Маршруты — разнообразные. Транспорт — комфортабельный. И конечно, наши гиды — профессионалы и интересные рассказчики. Кроме того, мы предоставляем страховку в дороге и входные билеты. Ждём вас в Казани на наших увлекательных экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Пишу спустя почти год - были на экскурсии в августе 2025, но лучше поздно, чем никогда. экскурсия понравилась, было познавательно и интересно. Даже несмотря на дождик, который периодически то начинался, то заканчивался, нам все очень запомнилось и понравилось
+2
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Е
Замечательная и интересная экскурсия. Много интересных и познавательных историй о жизни татарского народа рассказал наш гид Екатерина. Очень красивые виды.
Организация отличная. Рекомендую.
Большое спасибо Екатерине и отдельное спасибо водителю Альмиру за поездку, поездка прошла наилучшим образом.
Организация отличная. Рекомендую.
Большое спасибо Екатерине и отдельное спасибо водителю Альмиру за поездку, поездка прошла наилучшим образом.
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Т
Экскурсия понравилась, очень красивое и интересное место.
Экскурсовод Нина просто супер, 10 из 10.
Экскурсовод Нина просто супер, 10 из 10.
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Экскурсия отлично организована, тайминг продуман, автобус удобный, водитель Юрий очень комфортно и безопасно вел машину, хотя в сильный ливень по пути из Казани это наверное было нелегко) спасибо ему огромное.
+2
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Н
Сегодня посетили экскурсию из Казани в Булгар. Остались под впечатлением от отличного экскурсовода Екатерины. Очень красивая грамотная речь, кладец знаний. Всю дорогу рассказывала историю, факты о Булгаре. Посетили музеи, мавзолеи
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Е
Все было очень интересно, доступно и организованно.
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