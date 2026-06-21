в пятницу в 09:00

В рамках групповой экскурсии до 40 человек путешественники отправятся в древний Болгар, чтобы увидеть уникальные памятники XIII-XIV веков.Посетители смогут осмотреть Соборную мечеть, Северный и Восточный мавзолеи, а также Восточную палату.

В Музее Болгарской цивилизации можно узнать о быте булгар и истории ислама. Особое внимание привлекает Белая мечеть, где хранится самый большой Коран в мире. Живописные виды Волги станут прекрасным дополнением к архитектурным красотам

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Болгара - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы можно насладиться теплыми днями и живописными видами. В апреле и октябре также возможно посещение, но стоит учесть возможные дожди и прохладную погоду. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же доступна для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов.

Сейчас август — это идеальное время.