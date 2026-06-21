в пятницу в 09:00

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Из Казани - в древний Болгар

Путешествие в древний Болгар откроет вам уникальные памятники и историю булгарской народности. Групповая экскурсия на автобусе подарит незабываемые впечатления
В рамках групповой экскурсии до 40 человек путешественники отправятся в древний Болгар, чтобы увидеть уникальные памятники XIII-XIV веков.

Посетители смогут осмотреть Соборную мечеть, Северный и Восточный мавзолеи, а также Восточную палату.
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В Музее Болгарской цивилизации можно узнать о быте булгар и истории ислама. Особое внимание привлекает Белая мечеть, где хранится самый большой Коран в мире. Живописные виды Волги станут прекрасным дополнением к архитектурным красотам

4.3
45 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные памятники XIII века
  • 📚 История булгарской народности
  • 🌊 Живописные виды Волги
  • 🕌 Самый большой Коран в мире
  • 🚍 Комфортная автобусная поездка

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Болгара - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы можно насладиться теплыми днями и живописными видами. В апреле и октябре также возможно посещение, но стоит учесть возможные дожди и прохладную погоду. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же доступна для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Казани - в древний Болгар
Из Казани - в древний Болгар
Из Казани - в древний Болгар

Что можно увидеть

  • Соборная мечеть
  • Северный мавзолей
  • Восточный мавзолей
  • Восточная палата
  • Малый минарет
  • Ханская усыпальница
  • Белая палата
  • Черная палата
  • Белая мечеть
  • Музей Болгарской цивилизации

Описание экскурсии

На экскурсии вы осмотрите Древний город Болгар — столицу одного из ранних государств в Восточной Европе, а также узнаете о современном Болгаре — городище, где находятся памятники XIII — XIV веков. В программе вас ждут следующие достопримечательности:

  • Соборная мечеть — возведенная в XIII веке после монгольского завоевания, она имела большое значение для Золотой Орды.
  • Северный мавзолей — вы узнаете, что в нем хранили.
  • Восточный мавзолей — эта постройка сохранилась лучше остальных зданий булгарской архитектуры.
  • Восточная палата (Ханская баня) — памятник XIII века, одна из ранних каменных построек на городище.
  • Малый минарет и Ханская усыпальница — часть одного комплекса, расположенного за пределами домонгольского города.
  • Белая палата (баня) — вы узнаете о ее уникальных системах отопления, водоснабжения и канализации.
  • Черная палата — являлась ли она усыпальницей, мечетью или судной палатой? О различных версиях ее назначения гид расскажет на экскурсии.
  • Белая мечеть, архитектурная «жемчужина» всего Татарстана; вы впечатлитесь ее изяществом, а внутри увидите самый большой Коран в мире — весом в 800 килограмм!

Кроме того, вы посетите Музей Болгарской цивилизации, экспозиции которого рассказывают о появлении булгарского народа, о быте местных жителей в разные периоды и природе этого края.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 50 человек
  • Входные билеты и страховка в дороге включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

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Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3400 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Пенсионеры3200 ₽
Студенты3200 ₽
Школьники до 17 лет3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Шаляпину, Баумана, 78
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 7204 туристов
Мы крупное туристическое агентство, работаем со сборными группами и индивидуальными путешественниками. Организуем автобусные и пешеходные экскурсии по Казани, окрестностям города и всему Татарстану. Маршруты — разнообразные. Транспорт — комфортабельный. И конечно, наши гиды — профессионалы и интересные рассказчики. Кроме того, мы предоставляем страховку в дороге и входные билеты. Ждём вас в Казани на наших увлекательных экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
4
3
8
2
1
1
Татьяна
Пишу спустя почти год - были на экскурсии в августе 2025, но лучше поздно, чем никогда. экскурсия понравилась, было познавательно и интересно. Даже несмотря на дождик, который периодически то начинался, то заканчивался, нам все очень запомнилось и понравилось
Пишу спустя почти год - были на экскурсии в августе 2025, но лучше поздно, чем никогда.
Пишу спустя почти год - были на экскурсии в августе 2025, но лучше поздно, чем никогда.
Пишу спустя почти год - были на экскурсии в августе 2025, но лучше поздно, чем никогда.
Пишу спустя почти год - были на экскурсии в августе 2025, но лучше поздно, чем никогда.
Пишу спустя почти год - были на экскурсии в августе 2025, но лучше поздно, чем никогда.
Пишу спустя почти год - были на экскурсии в августе 2025, но лучше поздно, чем никогда.
Пишу спустя почти год - были на экскурсии в августе 2025, но лучше поздно, чем никогда.
Пишу спустя почти год - были на экскурсии в августе 2025, но лучше поздно, чем никогда.+2
Пишу спустя почти год - были на экскурсии в августе 2025, но лучше поздно, чем никогда.
Пишу спустя почти год - были на экскурсии в августе 2025, но лучше поздно, чем никогда.
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Е
Замечательная и интересная экскурсия. Много интересных и познавательных историй о жизни татарского народа рассказал наш гид Екатерина. Очень красивые виды.
Организация отличная. Рекомендую.
Большое спасибо Екатерине и отдельное спасибо водителю Альмиру за поездку, поездка прошла наилучшим образом.
Замечательная и интересная экскурсия. Много интересных и познавательных историй о жизни татарского народа рассказал наш гид
Замечательная и интересная экскурсия. Много интересных и познавательных историй о жизни татарского народа рассказал наш гид
Замечательная и интересная экскурсия. Много интересных и познавательных историй о жизни татарского народа рассказал наш гид
Замечательная и интересная экскурсия. Много интересных и познавательных историй о жизни татарского народа рассказал наш гид
Замечательная и интересная экскурсия. Много интересных и познавательных историй о жизни татарского народа рассказал наш гид
Замечательная и интересная экскурсия. Много интересных и познавательных историй о жизни татарского народа рассказал наш гид
Замечательная и интересная экскурсия. Много интересных и познавательных историй о жизни татарского народа рассказал наш гид
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Т
Экскурсия понравилась, очень красивое и интересное место.
Экскурсовод Нина просто супер, 10 из 10.
Экскурсия понравилась, очень красивое и интересное место.
Экскурсия понравилась, очень красивое и интересное место.
Экскурсия понравилась, очень красивое и интересное место.
Экскурсия понравилась, очень красивое и интересное место.
Экскурсия понравилась, очень красивое и интересное место.
Экскурсия понравилась, очень красивое и интересное место.
Экскурсия понравилась, очень красивое и интересное место.
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OKSANA
Экскурсия отлично организована, тайминг продуман, автобус удобный, водитель Юрий очень комфортно и безопасно вел машину, хотя в сильный ливень по пути из Казани это наверное было нелегко) спасибо ему огромное.
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Отдельно хочу сказать про гида Екатерину, мы были просто в восторге от ее рассказов - знания истории, культуры Татарстана просто энциклопедические, и это без преувеличения, рассказывает просто, понятно и так, что все очень легко воспринимается и запоминается. Экскурсию однозначно рекомендую

Экскурсия отлично организована, тайминг продуман, автобус удобный, водитель Юрий очень комфортно и безопасно вел машину, хотя
Экскурсия отлично организована, тайминг продуман, автобус удобный, водитель Юрий очень комфортно и безопасно вел машину, хотя
Экскурсия отлично организована, тайминг продуман, автобус удобный, водитель Юрий очень комфортно и безопасно вел машину, хотя
Экскурсия отлично организована, тайминг продуман, автобус удобный, водитель Юрий очень комфортно и безопасно вел машину, хотя
Экскурсия отлично организована, тайминг продуман, автобус удобный, водитель Юрий очень комфортно и безопасно вел машину, хотя
Экскурсия отлично организована, тайминг продуман, автобус удобный, водитель Юрий очень комфортно и безопасно вел машину, хотя
Экскурсия отлично организована, тайминг продуман, автобус удобный, водитель Юрий очень комфортно и безопасно вел машину, хотя
Экскурсия отлично организована, тайминг продуман, автобус удобный, водитель Юрий очень комфортно и безопасно вел машину, хотя+2
Экскурсия отлично организована, тайминг продуман, автобус удобный, водитель Юрий очень комфортно и безопасно вел машину, хотя
Экскурсия отлично организована, тайминг продуман, автобус удобный, водитель Юрий очень комфортно и безопасно вел машину, хотя
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Н
Сегодня посетили экскурсию из Казани в Булгар. Остались под впечатлением от отличного экскурсовода Екатерины. Очень красивая грамотная речь, кладец знаний. Всю дорогу рассказывала историю, факты о Булгаре. Посетили музеи, мавзолеи
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и конечно же красивейшую Белую мечеть. Экскурсия прошла на легке, но очень содержательная. Спасибо огромное водителю Юрию за профессионализм на дороге, аккуратная езда. От экскурсии и команды Екатерины и Юрия остались только положительные эмоции. Рекомендую

Сегодня посетили экскурсию из Казани в Булгар. Остались под впечатлением от отличного экскурсовода Екатерины. Очень красивая
Сегодня посетили экскурсию из Казани в Булгар. Остались под впечатлением от отличного экскурсовода Екатерины. Очень красивая
Сегодня посетили экскурсию из Казани в Булгар. Остались под впечатлением от отличного экскурсовода Екатерины. Очень красивая
Сегодня посетили экскурсию из Казани в Булгар. Остались под впечатлением от отличного экскурсовода Екатерины. Очень красивая
Сегодня посетили экскурсию из Казани в Булгар. Остались под впечатлением от отличного экскурсовода Екатерины. Очень красивая
Сегодня посетили экскурсию из Казани в Булгар. Остались под впечатлением от отличного экскурсовода Екатерины. Очень красивая
Сегодня посетили экскурсию из Казани в Булгар. Остались под впечатлением от отличного экскурсовода Екатерины. Очень красивая
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Е
Все было очень интересно, доступно и организованно.
Все было очень интересно, доступно и организованно.
Все было очень интересно, доступно и организованно.
Все было очень интересно, доступно и организованно.
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