в пятницу в 09:00

Из Казани — в древний Болгар

На автобусе отправиться в Северную Мекку, увидеть ее памятники и раскрыть историю Волжской Булгарии

В группе до 40 человек вы совершите путешествие в древность, к истокам булгарской народности.

Осмотрите руины городища и Белую мечеть, познакомитесь с историей ислама, в Музее Булгарской цивилизации узнаете о быте булгар.

А живописные панорамы Волги дополнят красоту архитектурных памятников.
Из Казани — в древний Болгар
Из Казани — в древний Болгар
Из Казани — в древний Болгар
Из Казани — в древний Болгар
Из Казани — в древний Болгар
Из Казани — в древний Болгар
Из Казани — в древний Болгар

Что вас ожидает

На экскурсии вы осмотрите Древний город Болгар — столицу одного из ранних государств в Восточной Европе, а также узнаете о современном Болгаре — городище, где находятся памятники XIIIXIV веков. В программе вас ждут следующие достопримечательности:

  • Соборная мечеть — возведенная в XIII веке после монгольского завоевания, она имела большое значение для Золотой Орды.
  • Северный мавзолей — вы узнаете, что в нем хранили.
  • Восточный мавзолей — эта постройка сохранилась лучше остальных зданий булгарской архитектуры.
  • Восточная палата (Ханская баня) — памятник XIII века, одна из ранних каменных построек на городище.
  • Малый минарет и Ханская усыпальница — часть одного комплекса, расположенного за пределами домонгольского города.
  • Белая палата (баня) — вы узнаете о ее уникальных системах отопления, водоснабжения и канализации.
  • Черная палата — являлась ли она усыпальницей, мечетью или судной палатой? О различных версиях ее назначения гид расскажет на экскурсии.
  • Белая мечеть, архитектурная «жемчужина» всего Татарстана; вы впечатлитесь ее изяществом, а внутри увидите самый большой Коран в мире — весом в 800 килограмм.

Кроме того, вы посетите Музей Болгарской цивилизации, экспозиции которого рассказывают о появлении булгарского народа, о быте местных жителей в разные периоды и природе этого края.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 40 человек
  • Входные билеты и страховка в дороге включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Тысячелетия
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в пятницу в 09:00

Леонид
Леонид
Мы крупное туристическое агентство, работаем со сборными группами и индивидуальными путешественниками. Организуем автобусные и пешеходные экскурсии по Казани, окрестностям города и всему Татарстану. Маршруты — разнообразные. Транспорт — комфортабельный. И конечно, наши гиды — профессионалы и интересные рассказчики. Кроме того, мы предоставляем страховку в дороге и входные билеты. Ждем вас в Казани на наших увлекательных экскурсиях!
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